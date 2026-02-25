







株式会社ALL CONNECT（代表取締役社長：岩井 宏太、本社：福井県福井市）の子会社である株式会社ミラインク（代表取締役：斉藤 鋭一、福井県福井市）は、スマートフォンとSIMをセットで提供する新MVNOサービス「ZERONEO MOBILE（ゼロネオモバイル）」を、2026年2月25日（水）より提供開始いたします。端末代は実質0円（※1）。データ容量無制限（※3）の通信とともに、端末も通信も“これでいい”と思える新しい選択肢を提案します。





■サービスローンチの背景

ZERONEO MOBILE（ゼロネオモバイル）： https://zeroneo-mobile.jp?utm_source=press&utm_medium=kyodo&ac_source=press&ac_medium=kyodo

近年、スマホ端末の価格は高騰し、10万円を超える機種も一般化。2年ごとの返却を前提とした購入プログラムが主流となり、実質的に“買い替え前提”の構造が広がっています。



一方で、スマホ端末の平均使用年数は年々伸びているデータもあり、生活者の実態は「より長く使う」方向へと変化しています。

“長く使いたい”という実態と、“早期買い替え前提”の販売構造。

このギャップこそが、いまのモバイル市場における課題の一つだと私たちは考えました。



こうした状況に対し、ZERONEO MOBILEは、通信と端末の関係性そのものを再設計することに挑戦し、スマホ端末を返却前提の商品ではなく、生活を支えるインフラとして、無理なく端末を所有できるサービス設計にしました。









■サービス概要









ZERONEO MOBILE（ゼロネオモバイル）は、端末とSIMセットで提供する新しいMVNOサービスです。

通信回線は楽天モバイルでデータ容量を気にせず利用できる無制限（※3）、月額ずっと変わらないワンプラン。



端末は25のチェック項目をクリアした、厳選されたリユース端末を提供。

端末代は60回の分割払い、または一括払いを選択、基本料金に「ゼロネオ割」を適用することで実質0円を実現。（※1）



通信料含め、実質月額料金は4,818円（税込）～ご利用いただけます。（※2）

そして、端末は支払い期間中もその後も、返却することなく、ご契約者様の所有物として利用できます。



「端末を短期間で買い替えるのは負担が大きい」「データ容量を気にせず使いたい」

――そんなふうに感じたことはないでしょうか。



ZERONEO MOBILEは、端末と通信のあり方を見直し、

「端末も通信も、これでいい。」と思える、新しい選択肢を提案します。









■サービス仕様

ZERONEO MOBILE（ゼロネオモバイル）

■端末ラインナップ









※ゼロネオ割はスマホ端末を一括購入いただいた場合でも、60回毎月割引されます。

ご利用にあたっての注意

・LINE年齢認証、eSIMクイック転送が利用できません、ご注意ください。

（※1）ご解約時に端末分割支払金が残っている場合、お支払い完了まで引き続き分割でのお支払い可。

（※2）Google Pixel7aご契約時、ゼロネオ割で端末代を60回分で分割した料金です。

（※3）混雑時など公平なサービスの提供の為、速度を制限する場合がございます。

会社情報

株式会社ミラインク

株式会社ALL CONNECT