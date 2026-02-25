新潟県村上市山北（さんぽく）地区の自然の魅力を伝える写真展「さんぽくバイオリージョナル公園写真展」（さんぽく活性化協議会主催、日本コパック株式会社協賛）が、2026年2月5日（木）から11日（水）まで、東京・浅草橋のCPK GALLERYで開催されました。





特賞「粟島まで飛んで行きたいな！」（山本 久さん／写真提供＝さんぽく活性化協議会）

さんぽくバイオリージョナル公園は、山北地区の自然資源や文化、歴史および技術など、当地に息づく地域特性を反映し、2025年5月に提唱された公園ゾーン。写真展では、2025年8～11月に開催された「さんぽくフォトコンテスト」の入賞作品6点と、審査委員長である写真家の平井佑之介さんが撮影した山北地区の生き物写真を展示。





さんぽくバイオリージョナル公園では、自然環境に沿った3つの周遊コンテンツを提唱し、誰にでも山北地区の魅力を体感できる地域づくりを進めています。

流域の森を中心とした生物多様性と文化に触れられる

「フォレスト・ツーリズム」

標高や利用形態の違いによる多様な森と山の生業に親しめる

「グリーン・ツーリズム」

優れた海岸美とアクティビティーを堪能できる

「ブルー・ツーリズム」









四季折々の森・川・里・海。用意されたツーリズムを入口として山北地区にアクセスすることで、たくさんの「唯一無二」を発見することができるはずです。

【さんぽく活性化協議会公式サイト】

WEB上でもバイオリージョナル公園 写真展の公開を始めましたので、どうぞご覧になってください。

『バイオリージョナル公園』写真展 - SANPOKU INFO

問合せ先：090-3476-9904 （水谷要）