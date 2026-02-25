リチウムイオン電池形成装置のグローバル市場動向：2032年までの成長予測とセグメンテーション分析
リチウムイオン電池形成装置
リチウムイオン電池形成装置とは、リチウムイオン電池の製造工程において初期充放電（フォーメーション）処理を行い、電極表面に安定した固体電解質界面（SEI）皮膜を形成させるための専用設備を指す。精密な電流・電圧制御および温度管理機能を備え、セル性能の均一化、安全性の確保、寿命特性の最適化を目的として使用される。主に車載用電池、エネルギー貯蔵システム、民生電子機器向け電池の量産ラインに導入され、高密度化・高速化が進む電池製造において品質保証を担う中核プロセス装置として位置付けられている。
リチウムイオン電池形成装置世界総市場規模
Global reports調査チームの最新レポート「グローバルリチウムイオン電池形成装置市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、グローバルリチウムイオン電池形成装置市場は2025年の4564百万米ドルから2032年には11880百万米ドルに成長し、2026年の市場規模は約5208百万米ドルと推計されており、2026-2032年のCAGR（年間成長率）が14.7%に達すると予測されている。
上記の図表／データは、global reportsの最新レポート「グローバルリチウムイオン電池形成装置市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
製品タイプ別の市場セグメンテーション
リチウムイオン電池形成装置の製品タイプは、Single Point Battery Formation、Composite Battery Formation、Serial Battery Formationの3つに分類されます。Single Pointタイプは、単一電池の高精度形成に特化しており、医療機器用電池などの高信頼性要求分野で2023年の市場占有率が32%を占めています。Compositeタイプは、複数電池の同時形成が可能で、EV用バッテリーパックの生産効率化に貢献しており、2024年第一四半期の出荷量が前年同期比41%増と急成長中です。Serialタイプは、連続生産ライン向けで、消費者向け電子機器用電池の大量生産に適しており、アジア太平洋地域のスマートフォンメーカーでの導入率が78%に達しています。
用途分野別の市場セグメンテーション
用途分野では、Electric Vehicle Battery、Consumer Electronics Battery、Energy Storage Battery、Othersの4つに区分されます。EVバッテリー用形成装置は、2023年の市場規模が2156百万米ドルで全体の41%を占め、2024年には中国のBYDやCATLの新工場稼働で35%の成長が見込まれています。消費者向け電子機器用は、5Gスマートフォンの普及で2023年から2026年のCAGRが12.8%と安定成長を続けています。ESS用形成装置は、欧州の再生可能エネルギー貯蔵政策に伴い、2024年の出荷台数が前年比53%増と最も高い成長率を示しています。
企業別の市場セグメンテーション
主要企業では、Wuxi Lead Intelligent EquipmentがEV用高速形成装置で32%の市場占有率を保持し、2024年には韓国のLG Energy Solution向けに新ラインを受注しています。Fujian Nebula Electronicsは、AI制御システム搭載のCompositeタイプで、2023年の売上高が前年比67%増と急成長中です。Hangke Technologyは、ESS用大型形成装置の開発に成功し、2024年第一四半期に欧州のEnel Green Powerから12台の受注を獲得しています。海外企業では、Chromaが消費者向け電子機器用高精度測定装置で、2023年のアジア太平洋地域シェアが28%に達しています。
