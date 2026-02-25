子どもがいる夫婦は、出産後の性生活とどう向き合っているのか｜セックスレス“じゃない”夫婦の実態調査 第3報（最終報告）
1. はじめに
既婚者マッチングアプリ「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル株式会社（東京都渋谷区；https://raisondetre-inc.co.jp/）が実施した「セックスレス“じゃない”夫婦の実態調査」の報告です。
本調査は、インターネット上で一般の既婚男女を対象に実施したもので、対象者のなかから月1回以上の頻度でパートナーと性行為をし、かつ、子どもがいると回答した既婚男女466人を抽出して分析を行いました。
これまでの調査では、セックスレス“じゃない”夫婦の多くが、性行為の有無とは切り分けた形で日常的なスキンシップを取っていること、また、現在の性生活をおおむね肯定的に受け止めていることが明らかになりました。
一方で、満足している理由やセックスに対する価値の置き方には男女差があり、男性では自分自身の満足感や気分転換と結びつけてとらえる傾向が見られるのに対し、女性では関係性の維持や情緒的なつながりを重視する傾向が確認されています。
これらの結果から、セックスレス“じゃない”という状態は、単に性行為の頻度が保たれていることを意味するのではなく、夫婦それぞれが価値観や気持ちの違いを調整しながら関係を続けている状態である可能性がうかがえました。
そこで第3報（最終報告）となる本記事では、子どもがいるセックスレス“じゃない”夫婦に焦点を当て、出産や育児という大きなライフイベントを経た後、性生活の頻度は妊娠前と比べてどのように変化しているのか、また、どのようなプロセスを経て性行為を再開しているのかについて深堀りしていきます。
なお、本記事では「セックスレス」という言葉について、日本性科学会が示している定義を参考として扱います。
同学会では、セックスレスを
「特殊な事情が認められないにもかかわらず、カップルの合意した性交やセクシャル・コンタクトがいずれも1か月以上なく、その後も長期にわたることが予想される場合」
と定義しています（※1）
（※1）日本性科学会「セックスレスの定義」（https://sexology.jp/sexless/）
＜調査概要＞
・調査タイトル：セックスレス“じゃない”夫婦の実態調査 第3報
・調査期間：2025年12月15日～12月28日
・調査対象者：20～59歳の月1回以上の頻度でパートナーと性行為をしており、かつ、子どもがいると回答した既婚男女466人
・調査?法：インターネット（セルフ型アンケートツールFreeasyを利?）
・エリア：全国
・調査機関：レゾンデートル株式会社（https://raisondetre-inc.co.jp/）
・調査報告の掲載：https://healmate.jp/survey/
・本報告の発表?：2026年2?25?
＜調査対象者について＞
下表の通り男女、各年代とも均等なサンプルになっています。
男性256人、女性210人
・ 20代 男性 54人（21.1%） 女性 45人（21.4%）
・ 30代 男性 67人（26.2%） 女性 55人（26.2%）
・ 40代 男性 68人（26.6%） 女性 53人（25.2%）
・ 50代 男性 67人（26.2%） 女性 57人（27.1%）
2. 出産後、性行為の頻度はどのように変化したのか？
まず、子どもがいるセックスレス“じゃない”既婚者について、出産後の性行為頻度の変化を年代別に見ていくと、年代が上がるにつれて「増えた」（やや増えた／大きく増えた）と回答する割合は低下する傾向が見られました。
一方で、「減った」（やや減った／大きく減った）と回答した割合は、20代では38.4%にとどまっていますが、30代以降ではいずれの年代もおおむね半数前後となっています（30代：51.7%、40代：47.9%、50代：52.5%）。特に20代と30代の間で約13ポイントの差が生じており、出産後の性生活の受け止め方に一定の変化が見られることが分かります。