液体ダイヤフラムポンプ市場、CAGR5.6%で拡大し2032年には3304百万米ドルへ
YH Research株式会社（東京都中央区）は、最新の調査レポート「グローバル液体ダイヤフラムポンプのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」を、2026年2月25日に発行しました。液体ダイヤフラムポンプ市場の現状と構造を多角的に捉え、製品定義や分類、用途、産業チェーンを起点に、業界の技術進化やコスト構造、規制動向までを網羅的に分析しています。
加えて、世界各地域の供給・需要動向、主要企業の事業展開、消費者動向の変化など、将来の市場を左右する重要な要素にも焦点を当てています。企業が新規参入戦略を立てる上でのインサイトを提供するとともに、既存の参入者の競争優位性強化に貢献することを目的としています。
レポートの無料サンプルをご希望の方は、以下のリンクより詳細をご確認ください：https://www.yhresearch.co.jp/reports/1277193/liquid-diaphragm-pumps
グローバル液体ダイヤフラムポンプ市場の成長予測
YH Researchの調査では、2026年から2032年にかけて、液体ダイヤフラムポンプの世界市場は年平均成長率（CAGR）5.6%で拡大を続けると予測されています。2025年には約2256百万米ドルだった市場規模は、2026年には2378百万米ドルに達し、2032年には3304百万米ドル規模に成長する見込みです。この成長は、技術革新や需要の高まり、産業構造の変化といった要因に後押しされています。
1．液体ダイヤフラムポンプ紹介
液体ダイヤフラムポンプは、圧縮空気、電気、または液体圧力を動力源とし、ポンプ本体内のダイアフラムの往復運動によって様々な媒体を輸送する容積式ポンプです。主にアクチュエータとバルブで構成されています。アクチュエータがダイアフラムを駆動し、ダイアフラムの動きによってポンプ本体内の流体の吸入と吐出が行われます。液用ダイアフラムポンプは、構造が簡単でメンテナンスが容易、そして運転が信頼性が高いという特徴を持っています。特に、腐食性、粒子を含む、引火性・爆発性、または毒性の高い液体の輸送に適しています。
2．市場のセグメンテーションと分析フレーム
本レポートでは、以下の4つの軸に基づき市場を詳細に分析しています：
【企業別分析】
Boxer、 Clark Solutions、 Lefoo Group、 KNF、 Verder Liquids、 Smart Products、 Parker、 Schwarzer Precision、 Hilintec、 TCS Micropumps、 Graco、 Flowserve、 GODO Pumps、 Dynaflo
・売上高、販売量、市場シェアを比較しながら、各社の競争ポジションや戦略の特徴を明らかに。
・企業別に地域展開・製品ポートフォリオ・研究開発動向なども掲載。
【製品別分析】
1000 mL/min or less、 1000 mL/min or more
・製品カテゴリ別に、市場規模・価格動向・販売数量を精緻に分析。
・高成長が見込まれる製品タイプに関する洞察も提供。
【用途別分析】
Inkjet Printing、 Medical Equipment、 Fuel Cell、 Others
・用途ごとの市場規模や利用トレンド、成長率を可視化。
・各アプリケーション分野での導入課題や今後の拡張可能性も併せて検討。
【地域別分析】
対象地域：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- 欧州（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他の欧州地域）
- アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域）
- 南米（ブラジル、その他の南米地域）
- 中東・アフリカ
・各地域における市場規模、成長速度、消費動態、競合企業の展開を比較・分析。
