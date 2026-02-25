設置も撤去もスムーズ。 サイズ調整が自由で丸めて収納、ラクラク持ち運び 安全で快適なトレーニング環境を提供します。
日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっているBODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。
BODYMAKER（ボディメーカー）は、各道場・ボクシングジム・フィットネスジムや学校などのご要望にお応えしてロールマット180cmの販売を開始しました。
ロールマット180cmは、柔道、レスリング、キックボクシングなどの本格的なトレーニングに最適です。また、ヨガ、体操、ダンスなど幅広いエクササイズにも活用できます。丸めて収納時サイズは約37cm×37cm×61cm（目安）となり、収納スペースをとりません。主に4つの機能特徴は、
●設置・撤去が簡単：必要な時にサッと広げて、使い終わったら丸めて収納できるため、省スペースで便利です。
●持ち運びしやすい：軽量で丸めればコンパクトになるので、ジムやイベント会場など移動先でも使いやすいです。
●サイズ調整が自由：必要に応じて長さをカットできるタイプもあり、部屋の広さやトレーニングスペースに合わせやすいです。
●連結して広い面積に対応：トレーニング、格闘技スペースの壁面マットだけではなく、床材としても利用できます。
もちろん90日保証付で送料無料。ぜひ一度お試しください。
TT027：ロールマット180cm
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTT02760/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342455/images/bodyimage1】
ラクラク持ち運び
軽量で丸めればコンパクトになるので、ジムやイベント会場など移動先でも使いやすいです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342455/images/bodyimage2】
TT027：ロールマット180cm
■サイズ:180cm(長さ)×60cm(幅)×4cm(厚み)■素材:シンセティックレザー、XPE
■重量:約3kg ※個体差があります。
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342455/images/bodyimage3】
配信元企業：BODYMAKER株式会社
