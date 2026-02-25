生物学的作物保護市場展望2029年：持続可能な害虫管理の未来を牽引
持続可能性に関する規制、気候変動による圧力、そして消費者需要の変化が農業慣行を再構築する中、生物学的作物保護は現代農業の中核的な柱として台頭しています。
生物学的作物保護市場は、農業が持続可能で低残留型の農業慣行へ移行する中で勢いを増しています。合成農薬に対する規制圧力、安全な食品を求める消費者需要の高まり、そして土壌や生態系の健全性への関心の増加が採用を後押ししています。
微生物剤や植物由来製品などの生物学的ソリューションは、総合的病害虫管理の重要な構成要素となりつつあり、本市場は気候変動に強い現代農業においてますます重要な位置を占めています。
地域的主導と国別拡大
アジア太平洋地域が先導
アジア太平洋地域は2029年に最大の地域市場となり、3,684百万ドルに達すると予測されています。2024年の1,893百万ドルから年平均成長率14％で拡大する見込みです。成長は、気候耐性を備えた生物学的ソリューションへの需要増加と、有機および持続可能な食品への消費者志向の高まりによって支えられています。
国別では米国が最大市場
米国は2029年に2,493百万ドルに達し、最大の国別市場となる見込みです。2024年の1,482百万ドルから年平均成長率11％で成長します。持続可能な農業慣行への認識向上および生物学的分野における合併・買収の増加が拡大を支えています。
セグメント分析：需要が集中する分野
製品タイプ別：微生物農薬が主導
微生物農薬は2029年に市場全体の59％、すなわち5,907百万ドルを占める最大セグメントとなる見込みです。
成長は以下の要因によって支えられています。
・低残留型防除に対する規制上の後押し
・有機農家および特用作物生産者による強い採用
・菌株開発および製剤技術の進歩
・収量向上および害虫抑制効果の実証
・保存期間および保管技術の改善
・農家向け研修および流通ネットワークの拡大
作物タイプ別：果実および野菜が牽引
果実および野菜セグメントは2029年に市場全体の40％、すなわち4,037百万ドルを占める見込みです。
この分野は以下の恩恵を受けています。
・農薬残留に対する消費者の高い感受性
・有機市場および短縮供給網市場の拡大
・頻繁な防除を必要とする集約的栽培体系
・小売主導の残留基準および品質基準
・特定害虫に対応する標的型生物学的ソリューション
製剤別：液剤が優勢
液剤は2029年に市場全体の68％、すなわち6,782百万ドルを占める見込みです。
成長要因は以下の通りです。
・タンク混合および機械散布の容易さ
・迅速な吸収と即効性
・既存の散布および施肥灌漑設備との適合性
・安定剤および補助剤の添加による性能向上
・拡張可能な製造体制とコスト効率
・大規模農家による高い採用率
用途別：葉面散布が主要手法
葉面散布は2029年に市場全体の54％、すなわち5,388百万ドルを占める最大用途セグメントとなる見込みです。
主な推進要因は以下の通りです。
・農場における既存の散布インフラ
・害虫発生への迅速な対応
・意思決定支援およびモニタリングツールとの適合性
・多くの地域での広範な登録承認
・作物健全性および商品価値収量の向上
市場成長を支える構造的要因
有機および持続可能な食品需要の拡大
消費者は合成化学物質や有害残留物を含まない食品をより強く求めています。生物学的作物保護は、有益微生物、植物抽出物、フェロモンを活用することで有機農業を支え、市場成長の約2.0％を年率で押し上げています。
