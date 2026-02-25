世界のインフラ整備が牽引する安定市場：振動コンパクターの世界市場展望2026年～2032年
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342562/images/bodyimage1】
道路、ダム、空港、そして都市の基盤--現代社会のインフラは、強固な地盤の上に成り立っています。その地盤を支える縁の下の力持ち、振動コンパクター市場が今、新たな成長フェーズを迎えています。
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区） はこのほど、建設機械業界の経営層、プロジェクトマネージャー、投資家の皆様に向け、「振動コンパクターの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 と題する最新調査レポートを発表しました。本稿では、当レポートの分析に基づき、世界市場の現状、成長要因、競争環境、そして将来の業界見通しを深掘りします。
2025年の市場概況：安定成長の基盤と構造変化
2025年現在、世界の振動コンパクター市場は、世界各国のインフラ投資に支えられ、安定した成長軌道を描いています。特に、道路建設、都市開発、そして既存施設のメンテナンス活動が、市場の根強い需要を創出しています。
特筆すべきは、地域ごとに異なる市場の成熟度です。北米や欧州、日本などの成熟市場では、新規の大規模プロジェクトよりも、老朽化したインフラの補修・更新需要が市場を支える中心となっています。一方、アジア、アフリカ、中南米の新興経済国では、急速な経済成長と人口増加を背景に、交通網や上下水道などの都市インフラ整備が急ピッチで進められており、振動コンパクターの販売台数増加を力強く牽引しています。
市場分析：進化する競争の構図と需要セグメント
競争軸の転換：製品価格から「総合力」へ
かつては価格競争が注目されがちだった振動コンパクター市場ですが、近年その競争構造は大きく変化しています。
現在、メーカーの競争力は、製品の信頼性、燃料効率、振動性能といった基本的な性能に加え、アフターサービス体制や販売網の充実度といったソフト面の要素が大きく影響しています。特に、遠隔地でのプロジェクトが多い建設業界では、故障時の迅速な対応や部品供給の安定性が、機械選定の重要な判断基準となっています。
このため、キャタピラー（Caterpillar）、BOMAG、Wirtgen Groupといったグローバルリーダーは、製品の高機能化だけでなく、世界中に張り巡らせたディーラーネットワークとローカルサポート体制の強化を競っています。中国のXCMGやSANYなどの新興メーカーも、コスト競争力に加え、サービス網の拡充によって存在感を増しています。
製品タイプ別の市場セグメント
当レポートでは、製品を以下の主要タイプに分類し、それぞれの市場動向を分析しています。
プレートコンパクター：小回りが利き、狭い場所での締固め作業に適する。歩道の補修や建築基礎工事など、比較的小規模な現場で多用される。
ロードローラー型コンパクター：大規模な道路建設や造成工事で主流となる。自重と振動を活かし、広範囲を高い密度で締め固めることが可能。最近では、オペレーターの負担を減らす自動制御技術や、GPSを活用した締固め管理システムを搭載した高機能モデルが増加している。
用途別の需要構造
道路建設：依然として最大の市場シェアを占める。新規道路の建設はもちろん、既存道路の維持・補修需要も市場を下支えしている。
