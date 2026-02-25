エアスパン・ネットワークス、「エアユニティー（AirUnity）スモール・セル」を発表





エアスパン・ネットワークス、「エアユニティー（AirUnity）スモール・セル」を発表し、ソフトウエア定義型LTE／5Gによる柔軟なキャリアおよび企業向け展開を実現

コンパクト設計で、屋内外ネットワークの効率的な高密度化に対応する新型スモール・セル

テキサス州プレイノ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- エアスパン・ネットワークス・ホールディングス（以下、「エアスパン」）は、ワイヤレス・ネットワーク・ソリューションを提供する世界有数のプロバイダーとして、次世代スモール・セル製品群である「エアユニティー・スモール・セル」の提供開始を発表しました。同製品群は、屋内外での多様な環境で、スケーラブルなネットワーク高密度化を可能にする用途別展開を通じて、移動体通信事業者（MNO）や企業が4Gや5Gのカバレッジと容量を拡張できるように設計されています。

エアユニティーは、時分割複信（TDD）と周波数分割複信（FDD）の両方式での複数の周波数帯域において、スタンドアローン（SA）モードやノン・スタンドアローン（NSA）モードなど、4G LTEや5G NR対応の統合型ベースバンドを備える業界初のスモール・セル製品群です。また、スプリット2およびオール・イン・ワン（AIO）アーキテクチャーの両方をサポートするエアユニティーは、オペレーターが特定のニーズに対応するカバレッジや容量の課題に対応しつつ、ネットワークの性能とコストの最適化を実現する柔軟な展開モデルを可能にしています。

エアユニティー・スモール・セルの主な利点には以下が含まれます。

・幅広い用途に対応可能な統合型プラットフォーム - スプリット2およびAIOアーキテクチャーの両方を活用し、住宅用から農村地域用に至るまでのカバレッジの提供

・LTEおよびNRの同時運用 - 単一の製品群で、広く利用される両無線アクセス技術（RAT）のカバレッジ拡大において事業者を支援

・LTEからNRへのソフトウエアのアップグレード可能 - 事業者によるスペクトラム移行計画の円滑な支援

・統合型ベースバンド処理 - 大規模組織向けLAN上での屋内のスモール・セルの展開、および衛星を含む、任意の利用可能なバックホールでの屋外のスモール・セルの展開の実現

・実地認証済みソフトウエアおよびシステムの専門知識 - ティア1移動体通信事業者および企業への100万台以上のスモール・セルの提供実績

エアスパンのイン・ビルディング・ネットワーク担当シニア・バイス・プレジデント兼ゼネラル・マネジャーのアミット・ジャインは、「スモール・セルは、事業者や企業による、屋内外の環境でのカバレッジ拡張や容量の提供、そして高性能を実現するネットワークの近接性の確保において必要不可欠です」と述べ、「エアユニティーを用いて統合型ベースバンドの処理を柔軟な展開オプションを組み合わせることで、我々の顧客によるネットワークの効率的な拡張、コスト管理、そして幅広い環境における高性能な4G LTEと5G NRサービスの提供を行えるよう支援しています」と語っています。

エアユニティー・スモール・セルにより、以下を含む幅広いユーザー要件への対応が可能です。

・大規模ビルやキャンパス全体における大規模企業向けカバレッジおよび容量

・個人住宅や小規模オフィス向けのプラグ・アンド・プレイ展開を備える住宅向けカバレッジ

・高密度環境においてターゲットを定めた拡張を実現する屋外ネットワーク容量

・サービスが未提供または不十分である地域への安定した接続を拡大する農村地域向けカバレッジ

エアユニティー製品群には、EdgeQの受賞歴を持つベースバンド・プロセッサーを採用しています。シリコン・バレーに拠点を置く半導体企業のEdgeQは、世界初のソフトウエア定義型4G＋5Gである「ベース・ステーション・オン・ア・チップ（Base Station-on-a-Chip）」を開発し、これにより、単一チップ上でのマルチ・モードおよびマルチ・バンドの統合型サポートを可能にしています。EdgeQの物理層ソフトウエアにより、広範囲のRFトランシーバーで低送信電力から高送信電力まで拡張でき、エアスパンはエアユニティー・スモール・セルの製品群全体でこれを利用可能となります。

エアスパンのワイヤレス・ソリューション群の詳細については、https://airspan.com/をご覧ください。同社はまた、3月2日から5日にバルセロナで開催されるモバイル・ワールド・コングレスにも参加し、最新のスモール・セル、デジタルDAS、5G、ATG、およびO-RAN製品やソリューションを紹介する予定です。

エアスパンについて

テキサス州プレノに本社を置くエアスパン・ネットワークス・ホールディングス（Airspan Networks Holdings LLC）は、米国を拠点としグローバルに事業を展開する革新的なワイヤレス・ソリューション・プロバイダーであり、キャリアグレードの5Gおよび高度な無線接続の提供に注力しています。エアスパンのポートフォリオは、インビルディング、屋外、空対地（ATG）の3つの中核ソリューション分野にわたり、公衆・民間ネットワーク環境の双方に向けた、DAS、オープンRAN、小型基地局向けの市場をリードする製品群を提供しています。エアスパンは、モバイル・ネットワーク・オペレーター、ニュートラルホスト・プロバイダー、企業、公共部門の組織、ならびにその他のサービス・プロバイダーを支援し、カバレッジと伝送容量を強化しつつ、迅速かつ効率的な導入を可能にする、信頼性とスケーラビリティに優れたワイヤレス・ネットワークの構築を支援します。

詳細は、 https://airspan.com/ をご覧ください。

