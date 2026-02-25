独立系システムインテグレーターであるデジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：市川 聡、東証プライム市場3916、以下「DIT」)は、Excel帳票のイメージ上で行や列、セルをクリックするだけで必要なデータを抽出し、システム連携やデータ分析に活用できるCSV形式の構造化データへ変換する新ツール「xFormly(フォームリー)」を2026年4月1日に発売いたします。





Excel to CSVデータ変換で効率化が可能「xFormly(フォームリー)」





【xFormly(フォームリー)とは】

「xFormly」はExcelで管理された複雑なデータを正規化し、直感的で操作しやすい画面での設定でCSV形式へ変換できるクラウドサービスです。Excelで管理していた影響で連携が出来なかった現場データとの分断状態を解消し、システム連携およびデータ分析を容易にすることで、企業全体のデータ活用を次のステージへ導きます。

誰でも迷わず使える“分かりやすい画面操作”とAI等によるデータ解析に必要なExcelデータの正規化をノーコードで実現するツールです。





■xFormlyの特長

xFormlyは、すでに運用されているExcelデータを正規化することにより、他システムとの連携が進み、運用の属人化も解消できます。直感的な画面操作で誰でも使いやすく、導入コストも抑えられているため、初めてのDXツールとしても取り入れやすい点が特長です。





・Excel上のデータを正規化することによる他システムとの連携性向上

・担当者にしかわからない構造でAI解析や正規化も難しい業務用Excelを構造化することにより属人化を解消

・直感的で操作しやすい画面デザイン

・現行のExcelを残したまま導入できる日本の業務実態に即したツール

・必要な項目だけを確実に抽出

・必要機能に絞り込むことで安価で導入しやすい価格設定





■導入効果 ～ データ管理を効率化し精度向上 ～

導入により、以下の効果が期待できます。





・CSV化の負荷軽減

レイアウト重視で、システム連携するデータとしては扱いにくい“帳票型Excelデータ”を現場の負荷なくCSV化できます。





・工数の削減効果

他システムとの連携のために毎月作成しているCSV作成時間や手作業転記によるミスも大幅に削減されます。





・部門間データ有効活用

これまで、部署や業務で分断していたデータを有益に活用し、企業内での情報共有と分析基盤の強化が進みます。





・データ整備によるBI・AI精度向上

データが正規化されることでBIツールやAI分析の精度向上が期待され、作業の簡素化とコスト削減を実現します。









【提供価値と今後の展望】

人材不足という社会課題を解決する手段は、「人を増やす」ことだけではありません。業務プロセスを見直し、自動化できる領域をシステムやツールに委ねることで、働く人がより付加価値の高い業務へ集中できる環境づくりが求められています。

DITは、こうした社会的要請に応えるべく、現場負荷の軽減と生産性向上を両立する業務効率化ツールの開発を推進しています。

DITは、誰もが使いやすいソリューションを提供することで、深刻化する人材不足の解消と、持続可能な働き方の実現に貢献してまいります。









【製品概要】

製品名： xFormly(フォームリー)

発売日： 2026年4月1日

利用料： Standardプラン(1ユーザー) 1,200円(税別)/月

Proプラン(1ユーザー) 3,600円(税別)/月

※Proプランはユーザー間の抽出設定の共有や

データ加工・クレンジング機能が可能なプラン。

URL ： https://www.x-formly.com/









【会社概要】

デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社(東証プライム3916)

業務系・組込み開発を安定基盤とする独立系IT企業で15期連続増収増益を達成。Web改ざんを瞬間検知・瞬間復旧するセキュリティ商品 WebARGUS「ウェブアルゴス」や、業務効率化を支援する業務自動化プラットフォーム商品 xoBlos「ゾブロス」といった独自商品で更なる成長を図る。





資本金 ： 4億5千3百万円(2025年6月末時点)

売上 ： 241億5千万円(2025年6月期)

設立 ： 2002年1月4日

所在地 ： 東京都中央区八丁堀4-5-4 FORECAST桜橋5F

代表 ： 代表取締役社長執行役員 市川 聡

従業員数 ： 1,630名(連結) (2025年12月末時点)

ホームページ： https://www.ditgroup.jp/









【本件に関するお問い合わせ】

デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社

担当 ： xoBlos事業部

E-mail： xFormly@ditgroup.jp