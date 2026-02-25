JRグループの鉄道情報システム株式会社(JRシステム)が提供する宿泊施設向けの旅行会社・予約サイト一元管理システム「らく通with」は、合同会社Tourism Exchange Japanが運営する地域事業者や自治体・DMO・DMC等と世界中の旅行者をつなぐオンライン流通プラットフォーム「TXJシステム」と2026年2月25日に連携を開始しました。らく通withを利用している宿泊施設においては、共通販売機能で登録した部屋・プランを、TXJシステムを介して様々な自治体・DMO・DMC等 (ディストリビューター)で販売することができるようになります。幅広い集客が可能となり、客室稼働率や売上の向上を期待できます。





らく通with×TXJ





【TXJサービス紹介】

「TXJシステム」は地域事業者や自治体・DMO・DMC等と世界中の旅行者をつなぐオンライン流通プラットフォームです。

宿や体験アクティビティ等をはじめとした地域事業者 (プロバイダー)の商品・サービスを自社サイトやGoogle、OTA等での販売・在庫一元管理を可能に。

販路拡大と生産性向上に繋がります。自治体・DMO・DMC等 (ディストリビューター)は、運営するWebサイト等でプロバイダーの商品・サービスを集約し、予約・販売が可能に。さらに予約・購入データを蓄積・活用することで、ディスティネーションマーケティングの高度化に繋がります。





・TXJ案内サイト

https://www.txj.co.jp/about/









【らく通with】

「らく通with」は、旅行会社と予約サイトの予約・在庫・料金を一元管理できるサービス。JRの「みどりの窓口」の予約販売システムを開発・運営する同社の技術力を強みに、宿泊施設の予約・在庫の一元管理システムとして展開しています。ホテルシステム(PMS)やレベニューマネジメントツールとの自動データ連携もできるため、予約業務全体の大幅な効率化を実現できます。





・らく通with製品案内サイト

https://www.raku-2.jp/









【共通販売機能】

共通販売機能は、らく通に登録した共通のプラン、在庫、料金情報を旅行会社・予約サイトが取得し販売します。共通販売機能の仕組み上、予約成立前に在庫を確認しますのでオーバーブックのリスクを低減できます。





・共通販売機能案内サイト

https://www.raku-2.jp/overview.html#panel6









【会社概要】

商号 ： 鉄道情報システム株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 池田 孝行

所在地 ： 〒151-8534 東京都渋谷区代々木2丁目2番2号

設立 ： 1986年12月9日

事業内容： ・「みどりの窓口」座席予約・販売システムをはじめとした

JRグループの情報システムの開発、運営、管理

・その他、ITソリューション、

情報システムに関するコンサルタント など

資本金 ： 10億円

URL ：https://www.jrs.co.jp/