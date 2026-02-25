この度、半導体・電子部品の通販サイトを運営するコアスタッフ株式会社(本社：東京都豊島区、代表取締役社長：戸澤 正紀、以下 コアスタッフ)は、日本圧着端子製造株式会社(本社：大阪市中央区、代表取締役社長：吉村 正雄、以下 JST)の各種コネクタ製品について在庫ラインアップを拡充し、自社運営の通販サイト『CoreStaff ONLINE』で販売を強化いたします。

対象製品は、コアスタッフの自社長野物流センター「Zero Hub」(ゼロハブ)で在庫保管し、17時までのご注文は当日出荷に対応いたします。

これにより、電子部品市場で高まる即納ニーズおよび小口販売ニーズにお応えし、設計・試作段階から量産期まで、迅速かつ柔軟な部品調達を実現いたします。

コアスタッフはJSTの取扱店として、製品の保管から販売、即日出荷までを一貫した品質管理体制のもとで提供いたします。









＜取り扱い拡充製品＞

JST主要コネクタ、端子製品全般 約8,000点 ※特定用途向けの製品は除く

コアスタッフの自社長野物流センター「Zero Hub」(ゼロハブ)において、お客様が必要な数量で“ひとつから”販売いたします。









＜取り扱い拡充製品の一例＞





XHシリーズ





ZNDシリーズ





LEBシリーズ





＜CoreStaff ONLINE内 JST 専用ページ＞

https://www.zaikostore.com/zaikostore/special/JST









【日本圧着端子製造株式会社について】

会社名 ： 日本圧着端子製造株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 吉村 正雄

所在地 ： 〒541-0045 大阪市中央区道修町三丁目4番7号

事業内容 ： 産業機器、医療機器、車載機器、情報通信機器、民生機器など、

幅広い分野電子機器内部の接続用コネクタおよび圧着端子の

開発・製造・販売

メーカーURL： https://www.jst-mfg.com/index.php





通販サイト『CoreStaff ONLINE』Logo





【コアスタッフ株式会社について】

会社名 ：コアスタッフ株式会社

代表者 ：代表取締役社長 戸澤 正紀

本社 ：〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋8階

事業内容：半導体・電子部品の正規代理店業務





国内最大級の半導体・電子部品の通販サイト『CoreStaff ONLINE』を運営。約11万点の自社在庫と、約900万点のオンライン発注可能在庫を掲載しています。掲載在庫は、正規品のみならず、セットメーカー・代理店で余剰になった在庫を一括買取、もしくは委託販売しているため、生産中止品も多く保有しています。通販サイト会員数は約10万人(2026年1月時点)。

数量一つから製品を販売する主要サービス「ひとつから」では、約80メーカー、7万品種を在庫し、17時までの注文は即日出荷が可能です。短納期かつ小ロットで半導体・電子部品を利用したいという、エレクトロニクス業界をはじめとしたお客様の多様なニーズにお応えします。

また、自社の長野物流センター内に市場在庫専門検査機関「解析センター」を保有し、製品検査・解析を徹底している他、購入製品は1年間の保証付きです。

2020年12月には、新型コロナウイルス感染症の流行に際し、医療物資の増産、人工呼吸器や体外式膜型人工肺(ECMO)増産の部品供給に貢献した企業の1社として、経済産業省より感謝状を受理。

会社ビジョンにアナログとデジタルのハイブリッド営業を掲げ、コアスタッフは今後も社会的課題の解決に貢献できるよう、新しい時代に適したサービスを追求して参ります。





コーポレートサイトURL： https://www.corestaff.co.jp/company/

半導体・電子部品の通販サイト「CoreStaff ONLINE」URL： https://www.zaikostore.com/

新物流センター「Zero Hub」(ゼロ ハブ)： https://www.corestaff.co.jp/cms/DC/index.html