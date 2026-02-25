東京都社会保険労務士会(会長：味園 公一)は、「みんなが輝く社会を、みんなが輝く会社を」をテーマにセミナー『社労士が解説！知っておきたい大人の「しごと」教室【第二弾】～入社から定年後までライフステージ別制度をまとめて学ぶ～』を、2026年2月25日(水)から5月29日(金)まで、YouTubeにて配信いたします。

ダイバーシティを尊重し多様な働き方が広がる中で、働く上で必ず関わる法律やルール、仕組みの基本的な知識について、社労士が解説します。





社労士が解説 大人のしごと教室【第二弾】_表面









■社労士が解説！知っておきたい大人の「しごと」教室【第二弾】

～入社から定年後までライフステージ別制度をまとめて学ぶ～





会社に入社してからのライフステージに合わせ、その時々で活用できる制度などをわかりやすく解説します。

特に改正のあった出産・育児に関する制度は3本に分け、すべて20分程のチャプター形式でお届けします。





●対象 ： 中小企業事業主、人事労務ご担当者、学生、新入社員など

●配信期間： 2026年2月25日(水)10時から2026年5月29日(金)17時まで

●配信方法： YouTube限定公開

●配信内容： 大人の「しごと」教室 3つテーマ

(1)入社時に確認しておきたいポイント

(2)妊娠・出産・育児・復職

・スケジュールをシミュレーションしてみよう

・出産・育児に関する制度

・復職に関する制度

(3)介護離職をしない・させない制度づくりと

介護に関わる経済的サポート

●配信形式： 各カテゴリ20分前後の動画(チャプター形式)

●受講費用： 無料

●申込方法： Web申し込みのみ

●申込締切： 2026年5月26日(火)15時まで

●申込URL ： https://www.tokyosr.jp/shakaikouken2025

※限定公開のURL等のご案内はお申し込みから3営業日程、お時間を頂戴いたします。





社労士が解説 大人のしごと教室【第二弾】_裏面









【東京都社会保険労務士会 概要】

社会保険労務士法に基づき東京都に設立された法定団体。社会保険労務士会は各都道府県に設置されている。都内で活動する会員社会保険労務士の資質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的としている。





所属会員は、開業、法人社員、勤務などの個人会員と社会保険労務士法人の法人会員で構成されており、令和8年1月31日時点の会員数は、個人会員12,623名、法人会員958法人。





代表 ： 会長 味園 公一

所在地： 東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティアカデミア4階

URL ： https://www.tokyosr.jp/