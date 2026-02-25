漬物の製造販売を行い、全国の量販店で福神漬やカップの漬物を中心に展開するやまう株式会社(所在地：東京都目黒区、代表取締役社長：梅澤 綱祐)は、ごま油・香辛料で風味よく味付けした「皇帝搾菜130g」を2026年3月1日に発売します。





皇帝搾菜130g





盛付画像









■開発背景

近年、酒類市場は堅調な成長を続けており、2024年度の酒類総市場はメーカー出荷金額ベースで前年度比101.3％の3兆3,630億円と3年連続で拡大しました。猛暑やイベント再開、インバウンド需要の増加が市場を押し上げ、特に家庭用市場では「プチ贅沢」需要が進行しています。(※)

一方で、家庭用市場では「プチ贅沢」需要と物価高による節約志向の二極化が進行し、減税されたビールへの消費回帰や安価で満足度の高い無糖RTD(Ready to Drink：開封してすぐにそのまま飲める酒)の伸長が市場を下支えしています。





このような市場環境を背景に、当社は家飲み需要の拡大と酒類市場の成長に対応した新商品「皇帝搾菜130g」を開発いたしました。





※出典：株式会社矢野経済研究所「酒類市場に関する調査を実施(2025年)」(2026年1月8日発表)









■商品特徴

本商品は、塩漬けして乳酸発酵させたザーサイを香辛料に漬け込み、食感の良い厚切りにすることで、コリコリとした食感と豊かな香辛料の風味を実現しています。さらに北海道産ホタテ貝ひもと輪切りきゅうりを組み合わせることで、素材ごとに異なる歯切れが絶妙に調和し、一口ごとに変化する食感をお楽しみいただけます。

各種香辛料とごま油の香味、超特選うすくち醤油の旨味を効かせた風味豊かな味わいは、ビール、チューハイ、ウィスキーなど多様なお酒との相性が抜群です。そのまま、おつまみとしてはもちろん、チャーハンや炒め物の具材としても幅広くご活用いただけます。

厳選素材を使用しながら手頃な価格帯を実現した本商品は、「プチ贅沢」を求める家飲み市場のニーズに応える一品です。









■商品概要

商品名：皇帝搾菜130g

発売日：2026年3月1日

価格 ：300円(税抜)

内容量：130g

サイズ：幅140×奥10×高さ140mm

JAN ：4903117141597





■会社概要

商号 ： やまう株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 梅澤 綱祐

所在地 ： 〒153-8510 東京都目黒区大橋1丁目6番8号

設立 ： 1952年7月

事業内容 ： 漬物の製造販売

資本金 ： 9,600万円

URL ： https://yama-u.co.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/yamau_tsukemono

X ： https://x.com/yamautsukemono





【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

やまう株式会社 販売企画

TEL ： 03-3463-7273

お問い合せフォーム： https://yama-u.co.jp/contact/