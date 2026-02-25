旬の農作物をはじめとする地元名産品約2,000点を取り扱い、道の駅激戦区千葉県の中でも年間約170万人(累計来場者数約1500万人/2026年1月末時点)以上が訪れる「道の駅木更津うまくたの里」(所在地：千葉県木更津市、運営：株式会社菜花の里)は、週末恒例の農産物詰め放題「ウマウマ野菜イベント」を、好評につき2026年3月から6月までの4ヶ月間も継続して開催いたします。昨シーズンから続けて開催の「お米盛り放題」はもちろん、「新玉ねぎ詰め放題」や「新じゃがいも詰め放題」、「泥ねぎ詰め放題」など季節のお野菜から、イベント開催以来の新登場となる「いちごの盛り放題」や「甘夏詰め放題」、さらに5・6月には、それぞれ2日間限定で「野菜5種詰め放題」や「とうもろこし早むき大会」も開催いたします。皆様この機会にぜひ、道の駅木更津うまくたの里で、地元契約農家さんが真心込めて育てた旬の農作物を、お得なワンコインでお楽しみください。





[公式サイト] https://chiba-kisarazu.com/





地元契約農家さんの愛情がこもった農産物詰め放題「ウマウマ野菜イベント」に、いちご・甘夏が新登場！









■「ウマウマ野菜イベント」の開催背景

道の駅木更津うまくたの里の地元契約農家さんの数は、現在380名を超えました。その地元契約農家さんのご協力を得て開催する「ウマウマ野菜イベント」では、参加者の皆様に農産物を詰め放題でお得にお届けいたします。「地元契約農家さんの美味しい農産物を広く知ってもらいたい」。お客様はもちろんのこと、農家さんにも喜んでいただけるよう規格外の農産物のご提供から現在では、農家さんの良いものを作るという想いで、良品質な農産物のご提供へと変化しています。

食品から始まった相次ぐ値上げで生活費が高騰する中、少しでもお客様の想いに応える価格、さらには、旬のものにスポットライトを当て、全て参加費用据え置きのワンコインでの開催となります。

また、2026年5月9日(土)と6月28日(日)には「野菜5種詰め放題」で多彩な千葉県産のお野菜をゲットでき、6月14日(日)と27日(土)では、制限時間内にとうもろこしの皮をむいた本数だけお持ち帰り可能な「とうもろこし早むき大会」を開催いたします。

ほかにも大人気のお米から、新玉ねぎなどの旬もの、さらには新登場となるいちご、甘夏など豊富な種類の農産物で、皆様のチャレンジをお待ちしております。









■イベント開催スケジュール(3月～6月)

2026年3月～6月の期間で、毎週土日および祝日に詰め放題企画を実施。旬を彩る農産物をワンコインでお持ち帰りいただけます。また、5種類のお野菜をまとめてお持ち帰りできる特別企画「野菜5種詰め放題」のほかにも、これから訪れる暖かい初夏にお届けする「とうもろこしの早むき大会」など、楽しいイベントも開催します。





＜限定開催！＞

●キャベツ抱え込み(3/8(日)のみ)

千葉県産の「キャベツ」をこれでもか！とばかりに抱え込んだ分だけ、お持ち帰りいただけます。1日限定の抱え込み企画です。





キャベツ抱え込み(3/8(日)のみ)





＜限定開催！＞

●甘夏詰め放題(3/15(日)のみ)

収穫後、熟成を経て旬を迎える千葉県産の甘夏は、爽快な酸味とほろ苦さが特徴です。この日だけの特別な詰め放題をお楽しみください。





甘夏詰め放題(3/15(日)のみ)





＜限定開催！＞

●泥ねぎ詰め放題(3/20(金・祝)のみ)

甘みが強い千葉県産の泥ねぎを袋いっぱいに詰め込んでいただけます。泥つきのため乾燥しにくく、日持ちするためたくさん持ち帰れば、長く食卓に並びます。





泥ねぎ詰め放題(3/20(金・祝)のみ)





＜限定開催！＞

●いちご盛り放題(3/21(土)のみ)

千葉県産のいちごを潰れないように専用カップへと盛ってお持ち帰り。この日だけの特別な盛り放題をお楽しみください。





いちご盛り放題(3/21(土)のみ)





＜5/9,6/28限定開催！＞

●野菜5種詰め放題(5/9(土)～計2回)

千葉県産の野菜5種類(※収穫状況により異なる)を袋いっぱいに詰めれば、今夜のおかずになること間違いなし。内容が決まってないからこそワクワク感が楽しめます。





野菜5種詰め放題(5/9(土)～計2回)





＜6/14,6/27限定開催！＞

●とうもろこし早むき大会(6/14(日)～計2回)

制限時間は30秒以内で、皮をむいた本数分の「とうもろこし」をお持ち帰りいただけます。これまでの最高本数は8本で、今季はこの記録を超えるチャレンジャーのご参加をお待ちしています。





とうもろこし早むき大会(6/14(日)～計2回)





＜3/1スタート＞

●卵ピンポン玉皿のせ(3/1(日)～計5回)

制限時間内にボールをお皿にのせた数だけ卵をゲット！ボールを卵に見立てて慎重にのせていくゲームで、ドキドキ感が癖になります。





卵ピンポン玉皿のせ(3/1(日)～計5回)





＜3/7スタート＞

●お米盛り放題(3/7(土)～計12回)

千葉県産「粒すけ」のお米を制限時間内に、升に盛れた分だけお持ち帰りいただけます。

※升の縁まで盛るのがポイントです！





お米盛り放題(3/7(土)～計12回)





＜4/5スタート＞

●新玉ねぎ詰め放題(4/5(日)～計5回)

3月から5月頃に旬を迎える「新玉ねぎ」を袋いっぱいに詰めれば、サラダやカレーなど様々な食べ方でお楽しみいただけること間違いなしです。





新玉ねぎ詰め放題(4/5(日)～計5回)





＜5/5スタート＞

●新じゃがいも詰め放題(5/5(火・祝)～計4回)

春から夏(3月～6月頃)に旬を迎える千葉県産の「新じゃがいも」を袋いっぱいにお持ち帰りください。





新じゃがいも詰め放題(5/5(火・祝)～計4回)





※価格は全て税込500円になります。

※イベント内容は天候や収穫状況により変更となる場合がございます。









【2026年/開催日程一覧】

＜3月＞

2/28(土) ：大根

3/1(日) ：卵

7(土) ：お米

8(日) ：キャベツ

14(土) ：煎り落花生

15(日) ：甘夏

20(金・祝)：泥ねぎ

21(土) ：いちご

22(日) ：お米

28(土) ：お米

29(日) ：卵





＜4月＞

4(土) ：お米

5(日) ：新玉ねぎ

11(土) ：お米

12(日) ：新玉ねぎ

18(土) ：お米

19(日) ：煎り落花生

25(土) ：お米

26(日) ：卵

29(水・祝)：新玉ねぎ





＜5月＞

2(土) ：煎り落花生

3(日) ：お米

4(月・祝)：卵

5(火・祝)：新じゃが

6(水・祝)：お米

9(土) ：野菜5種

10(日) ：卵

16(土) ：新玉ねぎ

17(日) ：新じゃが

23(土) ：煎り落花生

24(日) ：お米

30(土) ：新じゃが

31(日) ：まいたけ





＜6月＞

6(土) ：新玉ねぎ

7(日) ：お米

13(土)：新じゃが

14(日)：とうもろこし

20(土)：煎り落花生

21(日)：お米

27(土)：とうもろこし

28(日)：野菜5種









※全て税込500円でご参加いただけます。

※大根：大根の葉っぱ両手掴み、卵：卵ピンポン玉皿のせ、お米：お米盛り放題、

キャベツ：キャベツ抱え込み、煎り落花生：煎り落花生詰め放題、

甘夏：甘夏詰め放題、泥ねぎ：泥ねぎ詰め放題、いちご：いちご盛り放題、

新玉ねぎ：新玉ねぎ詰め放題、新じゃが：新じゃがいも詰め放題、

野菜5種：野菜5種(※収穫状況により異なる)詰め放題、

まいたけ：まいたけ詰め放題、とうもろこし：とうもろこし早むき大会









■施設概要

店舗名 ： 道の駅木更津うまくたの里

所在地 ： 〒292-0205 千葉県木更津市下郡1369-1

施設 ： 駐車場206台、EV充電スタンド2台、トイレ18器

農林水産物・加工品等物販施設、飲食施設

アクセス ： 圏央道木更津東ICよりすぐ

TEL ： 0438-53-7155

営業時間 ： 9:00～17:00(年中無休)

公式サイト ： https://chiba-kisarazu.com

公式Facebook ： https://www.facebook.com/umakutanosato/

公式Instagram： https://www.instagram.com/chibakisarazu/

公式Twitter ： https://twitter.com/m_kisarazu





道の駅木更津うまくたの里の外観









■会社概要

会社名 ： 株式会社菜花の里

所在地 ： 〒286-0022 千葉県成田市寺台260番

代表者 ： 河越康行

設立 ： 1983年7月

事業内容： 道の駅の管理運営、観光土産品の開発・製造及び販売、

工芸品・民芸品の加工及び販売、食料品の販売

資本金 ： 1000万円