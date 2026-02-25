1966年より、オリジナル化粧品の製造販売・健康食品の販売業を行う、株式会社ナガセビューティケァ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鳥江孝治）は、美白※1ケアシリーズ「ホワイトプログラム」より、ブライトローションを10年ぶりにリニューアルし、2026年4月1日に発売いたします。近年、気温の上昇や紫外線量の増加といった環境変化を受け、美白※1ケアの重要性が高まっています。このような背景から、化粧水の段階から美白※1を取り入れる時代のニーズに応えるため、ナガセビューティケァは伝統植物の知恵と自社の最新技術を結集させ、ブライトローションをさらにパワーアップさせました。新発売の薬用ブライトローションは、NAGASEグループであり研究開発を牽引する、ナガセヴィータが独自開発した新配合成分「藍ルーロス®※5」をはじめとし、選りすぐりの成分を配合し進化した美白※1化粧水です。

ナガセ ホワイトプログラムシリーズについて

ナガセビューティケァの「ホワイトプログラム」シリーズは、くすみ※6がちな肌をクリアにし、シミのもととなるメラニンにアプローチすることをコンセプトにした美白※1ケアのシリーズです。特に、美白※1有効成分に加え、ブルーミントエキスやホワイトローズマリーエキス※8などのナガセ独自の有用成分を配合し、うるおいを与えながら、透明感※7のある肌へ導くことを目指しています。

商品概要

『点美白※2』と『面美白※3』の新たなプログラムでアプローチし、 澄みわたる透明感※7が続く美白※1化粧水

商品名：ナガセ ホワイトプログラム 薬用ブライトローションカテゴリー：医薬部外品 （美白※1化粧水）内容量：120ｍL価格：10,450円（税抜9,500円）発売日：2026年4月1日香り：フレッシュフローラルの香り販売：全国のビューティコンサルタント経由 もしくは、ナガセビューティケァ公式ショップhttps://nbcnet.jp/※ナガセビューティケァ公式ショップでの商品情報は2026年4月1日より公開となります。使い方：●洗顔後、化粧水としてご使用ください。●コットンにたっぷりと化粧水を含ませ、軽くパッティングしながら顔全体に丁寧になじませます。

商品特長

1. 「点美白※2」と「面美白※3」によるWアプローチ

シミ・ソバカスを防ぐ「点美白※2」と、顔全体の明るい印象を引き出す「面美白※3」を融合させたダブルアプローチで、より隙のない透明感を目指します。

2．ナガセヴィータ開発の独自成分「藍ルーロス®※5」を新配合し、＜点＞にフォーカス

ナガセヴィータが独自開発した化粧品原料。藍ルーロス®※5は、藍染で有名な藍を原料としたエキスで、肌が本来持っている美白※1力が活かされるよう、うるおった肌環境へ導きます。

3．ナガセオリジナルエキス「BBホワイトパワー」で、＜面＞をサポート

真皮からの美白※1サインに着目した成分「BBホワイトパワー」（ブルーミントエキスと紅花若葉エキスNAL）を配合。肌が本来持つ美白※1力が発揮される、理想的なうるおいのある肌環境へ整えます。

新美容成分「藍ルーロス®※5」について

新たに配合する「藍ルーロス®※5」は、日本の伝統植物であるタデ藍から抽出された植物エキスであり、サステナビリティと多機能な美容効果を両立した優れた化粧品原料です。

1. 高い機能性：保湿、肌荒れ防止、整肌のマルチアクション

「藍ルーロス®※5」には、スキンケアに求められる複数の機能性が確認されています。透明感：うるおってキメの整った肌印象へと導きます。肌荒れ防止：乾燥や刺激から肌を守り、荒れを防ぎます。整肌：環境ストレスから肌を守り、エイジングケア※9をサポートします。これらの機能により、「藍ルーロス®※5」は、透明感※7の向上から肌のバリア機能サポートまで、幅広いスキンケア製品への応用が期待されます。

2. トレーサビリティとサステナビリティに配慮した原料調達

「藍ルーロス®※5」の原料となるタデ藍は、持続可能な取り組みによって栽培されたものを使用しています。原料: タデ藍の葉及び茎から抽出。栽培地：徳島県の世界農業遺産認定地域。栽培方法:農薬不使用で栽培された畑のタデ藍を使用しており、環境への配慮と原料のトレーサビリティを確保しています。このクリーンな原料調達は、環境意識の高い消費者層に対し、製品の付加価値を高める要素となります。

ホワイトプログラムシリーズラインナップ

【NEW】ナガセ ホワイトプログラム 薬用ブライトローション（美白※1化粧水）[医薬部外品] 10,450円 (税込)

【特長】メラニン生成に働きかける「点美白※2」と肌本来が持つ美白※1力に寄り添う「面美白※3」両方にアプロ ーチする処方。乾燥しがちな大人の肌にうるおいを与えながら、美白※1ケアを叶える化粧水です。新たな成分「藍ルーロス®※5」を配合し進化した美白※1化粧水。美白・保湿: 紫外線を始めとする夏のダメージに表面からアプローチしつつ、ローズマリーエキスNAL※8やAA２G®※10などのこだわり成分で肌をやわらげ、透明感※7を与えます。

ナガセ ホワイトプログラム 薬用エッセンス V（美白※1美容液）[医薬部外品] 23,100円（税込）

【特長】シリーズの中心となるナガセ史上最高の美白※1ケア。2剤式: 1剤（パウダー）と2剤（ソリューション）を使用時に混合する、フレッシュな状態で美白※1有効成分（ビタミンC誘導体など）を肌に届ける国内唯一※4の2剤式を採用しています。肌全体の明るい印象を引き出す「面美白※3」と、メラニン生成に働きかける「点美白※2」の両方にアプローチします。

※1美白ケアとは、メラニンの生成を抑え、日やけによるシミ・ソバカスを防ぐことです。※2 「点美白」とは、メラニンの生成に集中的にアプローチすることです。※3 「面美白」とは、肌が本来持つ美白力をサポートすることです。※4 2025年11月時点、美白美容液において 同社調べ※5 藍水抽出液（整肌成分）※6 乾燥やキメ乱れによる※7 キメが整い、うるおってツヤがある状態※8 整肌成分※9 年齢に応じたケア※10 ビタミンC誘導体（有効成分）＊藍ルーロス®※5とAA２G®※10はナガセヴィータ株式会社の登録商標です。＊藍ルーロス®※5の詳細はこちらから⇒ https://group.nagase.com/viita/rd/story/06/

ナガセビューティケァについて

ナガセビューティケァは、化粧品や健康食品のオリジナリティ溢れる商品開発力、高い品質、対面販売を通して多くのお客さまとの信頼、ご愛顧によって支えられ、2026年で創業60年目を迎えます。対面販売事業では、美容と健康面における専門教育を受けたビューティコンサルタントが、お客さまの抱えているお悩みに寄り添い、スキンケア・メイク・健康食品・美容食品をご提案しています。商品やサービスだけにとどまらない、人の輪が広がる事業を核として「“キレイ”の力で、笑顔を広げる。」活動を通して、地域社会に根差した活動を行っています。

会社概要

株式会社ナガセビューティケァ会社所在地：東京都中央区日本橋本町1-2-8 長瀬産業本町ビル3F代表取締役社長：鳥江 孝治電話番号（代表）： 03-3665-3617サイトURL：https://nagase-bc.jp/事業内容：化粧品の製造販売・健康食品の販売業設立：1991年 資本金: 110,000,000円