biid株式会社（以下、ビード。本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：松尾 省三 Web: https://biid.jp/）は、運営する「大阪北港マリーナ（大阪府此花区 Web: https://www.hokkomarina.com/ ）」にて、2026年3月28日（土）、小学生とその保護者を対象とした「大阪北港マリーナ さくら植樹体験イベント」を開催いたします。本イベントは、公益財団法人 緑進協会より寄附された100本の桜を、次世代を担う子どもたちの手で植樹する記念行事です。また「10年後・20年後の未来へ贈るタイムカプセル」も実施いたします。地域の自然環境への理解を深めるとともに、「自分たちが植えた木が将来も咲き続ける」という時間を超えた学びと、地域の象徴となる景観づくりを目的としています。

桜の成長と共に歩む「10年・20年のタイムカプセル」

今回の植樹体験では、ただ苗木を植えるだけでなく、参加した子どもたちが「未来の自分へのメッセージ」、「将来の夢」などを書いてメッセージを綴り、タイムカプセルとして保管。数年後、「自分たちが植えた桜がどのように育っているか」を確認しに、再びこの地を訪れるきっかけを創出。地域の象徴となる景観づくりと共に、時間を超えた感動体験を提供します。

大阪北港マリーナは「知る人ぞ知る桜の穴場スポット」

大阪北港マリーナは、海を一望できるロケーションにありながら、春には美しい桜が咲き誇る「隠れた桜の名所」でもあります。今回、新たに100本の桜（ソメイヨシノ、オオシマザクラ、ウミネコザクラ、シオカゼザクラの4品種）が加わることで、海・夕陽・桜のコントラストをより一層楽しめる、大阪市内でも類を見ない開放的なお花見スポットへと進化します。

イベントの背景

biid株式会社は、遊休化したマリーナの再生・有効活用を通じて、海洋教育の普及や行政との協働など、地域活性化に繋がる事業を展開しています。大阪北港マリーナにおいても、単なる艇置施設ではなく、カフェやホテル、公園機能を備えた「誰もが楽しめる海洋レジャー拠点」として再生を進めてきました。今回の植樹イベントは、その再生の象徴として、子どもたちと共に「自分たちの街の風景」を創り上げ、地域への愛着を育むために企画されました。小学生の皆さまに「育てる喜び」「未来へつなぐ想い」を体験していただき、思い出に残る学びの場を創出します。

開催概要

開催日時： 2026年3月28日（土） 13:00～15:00（雨天決行）会 場 ： 大阪北港マリーナ 南緑地（大阪市此花区常吉2-13-18）対 象 ： 小学生と保護者参加費 ： 無料（事前申込制、2026年3月27日締切）詳 細 ： http://hokkomarina.com/event/sakura主 催 ： biid株式会社協 力 ： 公益財団法人 緑進協会

体験内容・スケジュール

地域に根付く4品種・計100本の桜を、小学生自らが土かけや水やりを通じて植樹し、環境保全の大切さを肌で感じていただきます。

13:00 受付開始13:30 オープニング（植樹式）14:00 記念植樹（土かけ・水やり体験）14:15 記念撮影14:20 さくら100本 植樹体験15:00 終了予定

大阪北港マリーナとは

都市の喧騒からすぐの場所にありながら、海・空・風を感じる非日常の体験ができる、マリンアクティビティ・クルージング・レストランが融合した複合型レジャー施設です。初心者でも気軽に楽しめるマリンアクティビティ（SUPやHOBIE）のほか、舞洲・夢洲を海上から巡る貸切チャータークルーズも提供しています。また、公園エリア「PARK HULL」や、レストラン「カフェ&ダイニング ヘミングウェイ」も併設されており、1日中のんびりと楽しめる大阪唯一の都市型マリンリゾートです。

施設詳細

施設名称：大阪北港マリーナ〒554-0052 大阪府大阪市此花区常吉2-13-18電話番号：06-4400-5194営業時間：マリーナ 9:00～17:00 レストラン 11:00～20:00URL ：https://www.hokkomarina.com/

会社概要

会社名 ： biid株式会社代表者名： 代表取締役 松尾 省三所在地 ： 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4電話番号： 050-2018-0924HP ： https://www.biid.jp/事業内容： マリーナ、ビーチハウス等の施設運営、マリン関係アイテムの販売、レンタル

