株式会社 Kiranah Resort（読み：キラナリゾート、本社：東京都千代田区）が運営する屋外レジャー・レストランの複合施設「キラナガーデン豊洲」は、定期的に開催している愛犬同伴イベント「わんわんデー」の新たな取り組みとして、初の犬種特化型イベント『シーズーオフ会』を当施設に併設する「レストランCREA」で開催いたします。本イベントでは、約50頭のシーズーが集結予定。同じ犬種を愛するオーナー同士がつながり、情報交換や交流を楽しめる特別な機会を提供いたします。参加費は9,000円（大人1名＋愛犬2頭まで）。当日はレストランCREAの食事提供に加え、愛犬との暮らしに役立つディナー講座やミニゲームの実施、抽選による景品も。初めてオフ会に参加する方でも安心して楽しめるプログラム構成となっています。レインボーブリッジを間近に望める当レストランで提供される本格ビュッフェディナーとともに、愛犬を通じた交流をお楽しみください。●キラナガーデン豊洲・HP：https://www.kiranahresort-toyosu.com/・Instagram：https://www.instagram.com/kiranah_garden_toyosu●レストランCREA・HP：https://renewal.kiranahresort-toyosu.com/・Instagram：https://www.instagram.com/crea_restaurant/

■『シーズーオフ会』概要

＜日時＞

3月15日（日）18時～20時 17時受付

＜場所＞

レストランCREA（キラナガーデン豊洲内）※会場へのアクセスはこちらhttps://www.kiranahresort-toyosu.com/access/

＜料金＞

9,000円（税込み）※大人1名、シーズー2頭まで。2頭以上での来店を希望される方はご相談ください(03-6910-1818)。

＜含まれる内容＞

・大人1名様分のディナービュッフェ・大人1名様分のソフトドリンク飲み放題・CREAオリジナル、シーズーモチーフのデザート・わんちゃん用のディナービュッフェ

＜ご予約はこちら＞

https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131307/13281233/party/288441974※大人40名様先着順となります。※ペット用カートは店内に持ち込めない可能性がございます。

シーズンコンセプト

当社は、2022年に東京・豊洲に屋外飲食レジャー複合施設『キラナガーデン豊洲』を開業。「時間（トキ）に彩りを。人生にヨロコビを。」という理念を掲げ、人々の想像を超えたエモーショナルな感動体験や豊かなライフスタイルを届けるエンターテインメントリゾートの実現に挑戦しています。2025年4月～の創業4期目は、従来の活動コンセプト「いろいろ。キラナいろ。」を継続し、いままでよりも広く多くのお客様に楽しく快適なひとときを提供できる施設にアップデートいたします。また他企業様とのタイアップや価値共創といった手法も取り入れながら、BBQ・レストランの新たな飲食メニュー開発、かつてない高揚感と驚きをお届けできるイベント・アクティビティなど体験コンテンツの魅力向上にも取り組んでまいります。

施設概要

施設名 ：キラナガーデン豊洲・レストランCREA公式サイト：https://www.kiranahresort-toyosu.com/ ：https://renewal.kiranahresort-toyosu.com/住所 ：東京都江東区豊洲6-5-27交通 ：新交通ゆりかもめ 市場前駅 徒歩10分ほど施設面積 ：約7,000㎡席数 ：BBQ施設 700席 レストラン100席電話番号 ：03-6910-1818