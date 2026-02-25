『ハナタバ、ササグ。』が2026年2月26日 (木) ～ 2026年3月2日 (月)に中野Studio twl（東京都 中野区 新井 3-16-7 B1F）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

「海底×角度×360°」をテーマに、中野Studio twlに海底都市「リューブル」が現れる！

まるで海底にいるような感覚になっていただけるよう、劇場を縦横無尽に使い、普通の舞台では得られないような「360°型」の没入感が高い観劇体験をお届けします。古典劇に着想を得ながらも、原作の再演ではなく、“視点が変わることで世界が変わる”という構造そのものを舞台化します。同じ世界、同じ時間。けれど、見える景色はほんの少し違う。本作は「テンペスト編」「アイウォール編」二つの視点から紡がれる、二つの物語を同時に上演します。どちらを見ても完結しどちらから見ても楽しんでいただけますが、重ねたときに物語はより深く呼吸をします。観る順番で、意味も揺らぐ。一方を知ることで、もう一方も変化して見えるのです。ひとつの世界を、水面から溢れる光の如く覗き込むような作品です。

あらすじ

とある世界。未来かもしれないし、過去かもしれないし、今どこかに存在するかもしれない広いような狭いような、そんな 海底でのお話。人魚の兄妹は旅に出ることになる。兄の病気を治す為、海底のどこかにあると言われている「リューブル」と いう海底都市を探しに。そこには、どんな病気も治すことができるという花が咲いているらしいが...。「リューブル」には、花を守ため生まれた“サンゴ“と呼ばれる種族がいた。果たして、兄妹は無事に「リューブル」にたどり着けることができるのかーー「嘘でもいいから、狂おしいほど捧げたい。」まるで水底に乱反射する光のように、それぞれの角度で物語が織りなされる...。小さくて広い、愛と献身の物語。

公演概要

『ハナタバ、ササグ。』公演期間：2026年2月26日 (木) ～ 2026年3月2日 (月)会場：中野Studio twl（東京都 中野区 新井 3-16-7 B1F）■出演者配役：出演〈シングルキャスト〉・リオ：三姫奈々・セレネ：中粼花音・ウシオ：池田明日香・クマノミ：鮫嶋 樹(キミノアトリエ)・ミチヒキ：伊地華鈴・ナミカゼ：綾城実優・ウミウサ：丸山美月・ミナカミ：わかばやしめぐみ(おぼんろ)〈ダブルキャスト テンペスト編〉・ハロー：藤真千紘・アラ：小木曽早希子・サザ：竹崎明日歩〈ダブルキャスト アイウォール編〉・アラ：高松優奈・サザ：白河原桃佳・ハロー：星野綺花■スタッフクリエイター&スタッフ脚本&演出：鮫嶋樹(キミノアトリエ)演出助手&振付&フライヤーデザイン：伊地華鈴舞台監督&音効：中村猿人(劇想からまわりえっちゃん)照明：福田源八音楽：神坂なおや/ドンボルカン山口制作：村田優(フォーエスエンタテインメント)プロデューサー：佐藤秀幸(フォーエスエンタテインメント twl)協力：中野Studio twl主催：株式会社フォーエスエンタテインメント■公演スケジュール2月26日(木)テンペスト編19:002月27日(金)アイウォール編13:30/テンペスト編19:002月28日(土)テンペスト編13:00/アイウォール編17:303月1日 (日)アイウォール編13:00/テンペスト編17:303月2日 (月)アイウォール編19:00※開場は開演の30分前■チケット料金特典付きチケット自由席：6,000円一般自由席：4,000 円（自由席・税込）