フェイバニッツ合同会社（所在地：東京都荒川区東日暮里6-42-1 壮光舎日暮里ビル2F カケルハコ／代表：市勢善浩）は、麻100％でありながら防シワ性4級（公的検査機関試験）を取得したメンズニットジャケット第3弾プロジェクトを、応援購入サービス「Makuake」にて2026年2月26日（水）11:00より公開いたします。本プロジェクトでは、同素材・同糸を使用したプルオーバーも同時展開し、セットで楽しむ「男のアンサンブル」スタイルを提案。長くて暑い日本の夏を、上品かつ快適に過ごすための新たな選択肢を提示します。

■ 開発背景夏の快適素材として知られる「麻100％」。繊維の中心が空洞構造のため通気性と吸放湿性に優れ、触れるとひんやり感じる特性があります。しかし一方で、「シワになりやすい」という課題がありました。特に麻の織物ジャケットは、着用のたびにアイロンが必要で、日常使いしにくいという声も少なくありません。フェイバニッツは、この課題を“編み”の技術で解決することに挑戦しました。

■ 防シワ性4級を実現した構造設計本製品では、・3本の麻糸を撚り合わせた強度設計・表目と裏目を組み合わせたハニカム（鹿の子）組織・通気性を保ちながら復元力を高める編地構造を採用。公的検査機関による防シワ試験において「4級」を取得しました。麻100％でありながら、面倒なアイロンがけを必要としない仕様です。

■ ジャケットの特長・裏地・芯地・見返しを用いない完全一枚仕立て・リンキング縫製による高い可動性・前身頃と背中心に減らし目・増やし目を入れた立体設計・上衿の一部をリブ編みにすることで自然なフィット感を実現・黒蝶貝ボタン使用・袖口は本切羽風仕様ジャケットとは思えない軽さと、身体の動きに自然に寄り添う着心地が特長です。

■ Makuake限定企画胸元のブートニエールには、日本の伝統文化「水引」を採用。「水引屋 志結」さんが、ひとつひとつ手作業で仕上げた梅の花モチーフを展開します。ジャケットとの組み合わせは全9通り。Makuake限定企画として提供いたします。

■ カラー展開・オーキッドミックス・ネイビーミックス・ムーンロックミックスそれぞれのカラーは、3色の異なる色を撚糸して編まれています。遠目には無地に見え、近くで見ると奥行きのあるミックス感が楽しめる設計です。

■ プロジェクト概要プロジェクト名：【麻100%】なのにアイロン不要。本格防シワ ニットジャケット&プルオーバー公開日時：2026年2月26日（水）11:00実施プラットフォーム：Makuake

https://www.makuake.com/project/favorknits07/

■ ブランドについてFavorKnits（フェイバニッツ）は、日本製にこだわるメンズニットジャケットブランドです。新潟県五泉市の協力工場と連携し、裁断工程のない編立製法を採用。廃棄原料ゼロを実現しています。軽さ、動きやすさ、そして誠実なものづくりを追求しています。

■ 会社概要会社名：フェイバニッツ合同会社代表者：市勢善浩所在地：東京都荒川区東日暮里6-42-1 壮光舎日暮里ビル2F カケルハコ事業内容：メンズアパレルの企画・製造・販売

■ 本件に関するお問い合わせ先フェイバニッツ合同会社担当：市勢善浩Tel : 090-2761-3068E-mail：info@favorknits.co.jp公式ECサイト：Favorknits - フェイバニッツ - 日本製メンズニットジャケットオンラインストア

https://store.favorknits.co.jp/