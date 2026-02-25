雪印メグミルク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 雅俊）は、中容量サイズのマーガリン類などの「ネオソフト」「ネオソフト ハーフ」「ネオソフト べに花」「雪印北海道練乳ソフト」（各140g）「ネオソフト コクのあるバター風味」「バター仕立てのマーガリン」（各130g）「雪印ソフト＆バター」（120g）の７品に、バイオマスプラスチック配合の蓋容器を2025年10月より順次導入いたしました。

当社グループでは、サステナビリティ経営の実現に向けて環境負荷の低減に取り組んでいます。重要課題（マテリアリティ）では、2030年までに石油由来のプラスチック使用量（売上高原単位※１）を、2018年度比で25％削減※２することを目標に掲げています。本取組みにより、当社の石油由来プラスチック使用量を年間で約10トン削減する見込みです。※３雪印メグミルクグループは、持続可能な資源の利用を目指し、今後も環境に配慮した容器の導入拡大を推進してまいります。※１ 売上高に対してどれだけの石油由来プラスチックを削減できているかを測る指標※２ 削減には、石油由来プラスチックから、リサイクルプラスチックやマスバランス方式のバイオプラスチックへの置換も含む※３ 2018年度物量換算

商品概要

商品名：ネオソフト名称：ファットスプレッド内容量：140g希望小売価格（税別）：210円発売地域：全国賞味期間（開封前）：240日

商品名：ネオソフト コクのあるバター風味名称：ファットスプレッド内容量：130g希望小売価格（税別）：210円発売地域：全国賞味期間（開封前）：180日

商品名：ネオソフト ハーフ名称：ファットスプレッド内容量：140g希望小売価格（税別）：255円発売地域：全国賞味期間（開封前）：180日

商品名：ネオソフト べに花名称：ファットスプレッド内容量：140g希望小売価格（税別）：340円発売地域：全国賞味期間（開封前）：180日

商品名：バター仕立てのマーガリン名称：マーガリン内容量：130g希望小売価格（税別）：287円発売地域：全国賞味期間（開封前）：180日

商品名：雪印北海道練乳 ソフト名称：パンスプレッド内容量：140g希望小売価格（税別）：271円発売地域：全国賞味期間（開封前）：180日

商品名：雪印ソフト＆バター名称：乳等を主要原料とする食品内容量：120g希望小売価格（税別）：358円発売地域：全国賞味期間（開封前）：180日

※保存方法：要冷蔵（10℃以下）

商品ブランドサイト

【 「ネオソフト」ブランドサイト：https://www.neosoft-brand.com/ 】【 「練乳ソフト」ブランドサイト：https://www.meg-snow.com/rennyu/ 】【 「バター仕立てのマーガリン」ブランドサイト：https://woman.mynavi.jp/ad/megsnow_margarine/ 】