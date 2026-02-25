株式会社シップス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原裕章）が展開する「SHIPS KIDS」は、「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」の公開を記念し、限定Tシャツを全国のSHIPS KIDS各店、SHIPS 公式オンラインショップで発売いたします。今回も映画に登場するキャラクターやひみつ道具を、SHIPSならではのオリジナルデザインでご用意いたしました。ぜひお見逃しなく！

SHIPS KIDS『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』オリジナルTシャツ

Design 01

Color：Lt. BluePrice： \5,940 ～\7,480Size：80~140cm ※80,90cmサイズのみ肩釦つき。マリンをイメージし、バックプリントに施された「水中バギー」や、袖部分に配した「SHIPS」ロゴがオリジナリティ溢れる一枚に仕上がりました。

Design 02

Color：NavyPrice： \5,940 ～\7,480 Size：80~140cm ※80,90cmサイズのみ肩釦つき。「カメレオンぼうし」や「テキオー灯」など、映画に登場するドラえもんのひみつ道具がプリントされたデザインと、ライトブルー同様に袖部分に配された「SHIPS」ロゴが特別感のある一枚になりました。

Design 03

Color：WhitePrice： \5,940 ～\7,480 Size：80~140cm ※80,90cmサイズのみ肩釦つき。 映画に登場するひみつ道具「水中バギー」をメインにしたデザイン。後ろの首元にあしらわれた「SHIPS」ロゴが特別感をプラスしています。

Tシャツの購入はこちら

映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城

https://www.shipsltd.co.jp/g/g512320511/https://www.shipsltd.co.jp/g/g512320512/https://www.shipsltd.co.jp/g/g512320513/

＜ ストーリー ＞そこは、地球の中心に最も近い、海の底。謎ガナゾよぶ未知の世界！ 息をのむ、ビックリドッキリ海底大冒険！！夏休みにキャンプの行き先で意見が分かれたのび太たちは、ドラえもんの提案で海の真ん中でキャンプをすることに！ひみつ道具の「水中バギー」と「テキオー灯」を使い様々な生き物に出会いながら海底キャンプを楽しむ５人。沈没船を発見したことをきっかけに、謎の青年・エルと出会う。なんと彼は、海底に広がる＜ムー連邦＞に住む“海底人”だった！陸上人を嫌っている海底人はのび太たちを信用することができない。そんな中、「鬼岩城が…活動を始めました！！」との知らせが届く。海底人が恐れる“鬼岩城”とは、一体何なのか…？仲間を信じる心を胸に、地球の命運をかけた大冒険に、いざ出発！■原作：藤子・F・不二雄■監督：矢嶋哲生■脚本：村山功■キャスト：[ドラえもん：水田わさび] [のび太：大原めぐみ] [しずか：かかずゆみ] [ジャイアン：木村昴] [スネ夫：関智一][エル：千葉翔也][水中バギー：広橋涼][兵士：平 愛梨]©Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2026

https://doraeiga.com/2026/

INFORMATION

■ 発売時期 ：2026年2月27日（金）～ 5月10日（日）■取扱店舗 ：SHIPS KIDS 大丸札幌店SHIPS KIDS 池袋店SHIPS KIDS 新宿店SHIPS KIDS 玉川髙島屋店SHIPS KIDS 吉祥寺店SHIPS KIDS 髙島屋横浜店SHIPS KIDS 松坂屋名古屋店SHIPS KIDS 阪急うめだ店SHIPS KIDS 神戸店SHIPS KIDS 博多阪急店SHIPS 大宮店SHIPS 公式オンラインショップ（https://www.shipsltd.co.jp/）

SHIPS KIDS

「自分たちが着ている服を子供にも着せたい」こんな想いがキッズラインのはじまりです。子供の笑顔が似合う服、そんな気持ちをシップスのスタンダードなテイストをベースに表現していきます。

株式会社シップスについて

https://www.shipsltd.co.jp/label/shipskids/https://www.instagram.com/ships_kids_official/

シップスは1975年に設立した、日本で歴史のある老舗のセレクトショップです。その歴史は、1952年創業の東京・上野のアメ横で開店した「三浦商店」にはじまり、1970年に屋号を「ミウラ」と改め、輸入カジュアル衣料品の販売を開始しました。その後、1975年に「有限会社ミウラ」を設立し、SHIPSの前身である「MIURA & SONS 渋谷店」をオープン。1977年には第一号店となる「SHIPS 銀座店」を開店し、1987年に「株式会社シップス」へと組織および商号を変更、2025年に設立50周年を迎えました。「Stylish Standard」をコンセプトに、国内外ブランドのセレクトとシップスオリジナル商品を揃え、トレンドとベーシックをミックスしたスタイルを提案しています。SHIPS、SHIPS anyの2つのレーベルを軸に、メンズ、ウィメンズ、キッズのアパレルと服飾雑貨を中心に販売しており、全国に店舗を構え、SHIPS 公式オンラインショップなどの通販サイトを展開している企業です。

https://www.shipsltd.co.jp/