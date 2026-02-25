World Road株式会社は、2025年11月24日に岡山大学グローバルエンゲージメントセンター主催のもと実施された、俳優・モデルの石田ニコルさんを迎えた特別イベントの開催報告、およびそのダイジェスト映像の公開をお知らせいたします。本映像はYouTubeでの本編公開に加え、岡山大学公式Instagramでもリール動画が配信されます。

イベントハイライト：石田ニコルさんと語る「自分を受け入れる勇気」

イベント当日は俳優・モデルであり、One Young Worldミュンヘンサミットへの参加経験を持つ石田ニコルさんをゲストに迎え、以下のトークセッションが行われました。・One Young Worldサミット参加報告： 岡山大学および岡山県の代表としてサミットに派遣された学生たちが、現地で得た刺激と変化を報告しました。・石田ニコルさん スペシャルセッション： 「海に優しい日焼け止め」のプロデュースを機にOne Young Worldへ参加したニコルさん。当時の不安や、世界中の同世代に触れて「自分を表現することは恥ずかしくない」と自信を得た、等身大の経験を明かしてくれました。・石田ニコルさんと横山副学長のクロストーク：横井副学長は「夢を持て」という圧力（夢ハラ）に悩む若者へ、「夢は自己探索の旅」という優しい定義を提示しました。また上手くいかない時は「引きこもって自分の機嫌を取る」という、お2人の意外な共通点も見つかり、会場を包み込むような温かい対話が展開されました。・夢の入門書： ニコルさん、横井副学長、そして2名の岡山大学生が登壇し、「夢」をボードに書き込み、それぞれのリアルな想いを語り合いました。

【映像&記事公開のお知らせ】

■ 本編映像公開された映像では、トークショーの熱気はもちろん、石田ニコルさんが岡山大学のキャンパスを歩き、学生たちの学ぶ環境や展示に触れている様子も収録されています。・映像タイトル：岡山から世界へ！石田ニコル in 岡山大学・ 視聴URL（Youtube）：https://youtu.be/mytntZzGZKY?si=zUZo8LGPHvaqdnOe■ 岡山大学公式Instagram 本編動画 本編映像が、岡山大学の公式アカウントから公開されています。そちらも併せて是非ご覧ください。・岡山大学公式インスタグラムはこちら：https://www.instagram.com/reel/DU-SEISEz24/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==■ 記事も併せて公開中！ニコルさんの「夢」にまつわる熱いメッセージや、当日の熱量を凝縮した記事は以下のリンクからご覧いただけます！https://x.gd/LuO6T

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=mytntZzGZKY

