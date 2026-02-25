東芝：機器の高温動作に対応した動作温度定格135°Cの小型フォトリレー発売について

川崎--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 東芝デバイス＆ストレージ株式会社は、小型S-VSON4Tパッケージを採用した最大動作温度定格135°Cの電圧駆動型フォトリレー「TLP3407SRB」、「TLP3412SRB」、「TLP3412SRHB」、および「TLP3412SRLB」の4品種を製品化し、量産出荷を開始します。

近年、電動化や自動運転への対応により、車載機器への電子部品の高密度実装が進んでいます。それに伴い、車載半導体の使用環境は高温化しており、信頼性評価の観点から高温条件での試験が重要視されています。このため、車載半導体用のテスターやバーンイン装置、プローブカードなどでは高温動作への対応が求められ、それらの機器に使用されるフォトリレーにも高温動作が必要となります。

新製品は、内蔵する素子の設計を最適化することで、最大動作温度定格を当社既存製品[注1]の125°Cから135°Cに拡張しました。また、入力側に抵抗を内蔵した電圧駆動型のため外付け抵抗が不要で、実装基板上の省スペース化が可能となります。さらに、パッケージは、1.45×2.0mm (typ.) の小型S-VSON4Tを採用しました。これらにより新製品は、限られた基板エリアに多数のフォトリレーを搭載する必要があり、かつ高温動作が求められる車載半導体用テスターやバーンイン装置、プローブカードなどの用途に適しています。

当社は、今後も機器の高温動作に対応した製品のラインアップを提供していきます。

[注1] TLP3407SRA、TLP3412SRA、TLP3412SRHA、TLP3412SRLA

応用機器

・メモリー、SoC、LSIなどの評価に使われる半導体テスター

・プローブカード

・バーンイン装置

新製品の主な特長

・動作温度定格 135°C

・小型パッケージ：S-VSON4T (1.45mm×2.0mm (typ.))

新製品の主な仕様

*社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

*本資料に掲載されている情報 (製品の価格／仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

