ÀÐ¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°&¥¹¥Æ¡¼¥¡Ö¥¹¥È¡¼¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¥é¥¾¡¼¥ÊÀîºêÅ¹¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ÇÀ¤³¦Î¹¹Ô¡ª¡Ö2025¥ï¡¼¥ë¥É¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×Âè6ÃÆ ¡Á¥Õ¥é¥ó¥¹¡Á
¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë3¡Á4·î¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì
Âè6ÃÆ ¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ë¥å¡¼ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¡Á4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÆÈ¼«¤Î¥ì¥·¥Ô¤ÇÉ¶·¿¤Ë·ÁÀ®¤·¤¿¥Ó¡¼¥Õ100¡ó¤ÎÀÐ¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¥¹¥Æ¡¼¥¤¬¼«Ëý¤Î¡Ö¥¹¥È¡¼¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤Î¥é¥¾¡¼¥ÊÀîºêÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ÁÏ¶È20Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢2¤«·î¤´¤È1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥³¥ó¥Ü¤È¥¢¥Ú¥¿¥¤¥¶¡¼¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö2025¥ï¡¼¥ë¥É¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡
1Ç¯¤òÄÌ¤·³«ºÅ¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óºÇ½ª¤ò¾þ¤ëÂè6ÃÆ¡¢3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢·ÜÆù¤È¥¥Î¥³¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¼Ñ¤È¡¢¥ï¥¤¥ó¥½¡¼¥¹¤ÇÌ£¤ï¤¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡õ¥Õ¥ê¥«¥Ã¥»¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥ê¥è¥Í¡¼¥º¥Ý¥Æ¥È¡×¡¢¡Ö¥×¥Á¥·¥å¡¼¤È¥¬¥ì¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¥¹¥È¡¼¥ó¥¢¥¤¥¹¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡Ö¥¹¥È¡¼¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Æù¤Î¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê»ÝÌ£¤È¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Ó¡¼¥Õ100¡ó¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤¬¿Íµ¤¡£¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡õ¥Õ¥ê¥«¥Ã¥»¡×¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥É¡¼ÃÏÊý¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤¿ÅöÅ¹¼«Ëý¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê²ÈÄíÎÁÍý¡Ö¥Õ¥ê¥«¥Ã¥»¡×¡Ê·ÜÆù¤È¥¥Î¥³¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¼Ñ¡Ë¤ò¥³¥ó¥Ü¤Ë¤·¤¿ËþÂ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë°ìÉÊ¡£¥µ¥¤¥É¤ËÅº¤¨¤¿¥é¥¿¥È¥¥¡¼¥æ¡ÊÌîºÚ¤Î¥È¥Þ¥È¼Ñ¹þ¤ß¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ÏÀÐ¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¢ÁÆ¤Ó¤¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥°¤Î2¼ïÎà¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡
¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤È¶Ì¤Í¤®¡¦¥Ù¡¼¥³¥ó¤òßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Èþ¿©¤Î³¹¡¦¥ê¥è¥ó¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö¥ê¥è¥Í¡¼¥º¥Ý¥Æ¥È¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤ÏÎä¤¿¤¤ÀÐ¤Î´ï¤Ë¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¾Í¤Î¥×¥Á¥·¥å¡¼¤È¥¬¥ì¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥¤¥Á¥´¡¢¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¤È¤È¤â¤ËÎý¤ê¤³¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¡Ö¥×¥Á¥·¥å¡¼¤È¥¬¥ì¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¥¹¥È¡¼¥ó¥¢¥¤¥¹¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡
¡Ö2025 ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×Âè6ÃÆ¥á¥Ë¥å¡¼ ÈÎÇä³µÍ×
¡¡
¡þ ÈÎÇä´ü´Ö¡§
¡¡2026Ç¯3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¡Á4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡þ ÈÎÇä¾¦ÉÊ¡§
¡¡¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡õ¥Õ¥ê¥«¥Ã¥»¡×
¡¡¡¡²Á³Ê ¡Ä ÀÐ¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥° 2,480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿ÁÆ¤Ó¤¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥° 2,880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡Ö¥ê¥è¥Í¡¼¥º¥Ý¥Æ¥È¡×
¡¡¡¡²Á³Ê ¡Ä 880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡Ö¥×¥Á¥·¥å¡¼¤È¥¬¥ì¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¥¹¥È¡¼¥ó¥¢¥¤¥¹¡×
¡¡¡¡²Á³Ê ¡Ä 780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡
¡¡¡¡
ÀÐ¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°&¥¹¥Æ¡¼¥¡Ö¥¹¥È¡¼¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¥é¥¾¡¼¥ÊÀîºêÅ¹
¡Ö2025¥ï¡¼¥ë¥É¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡× ³«ºÅ³µÍ×
¡¡
¡þ ³«ºÅ´ü´Ö¡§
¡¡2025Ç¯5·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2026Ç¯4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡þ ÆâÍÆ¡§
¡¡2¤«·îËè1Ç¯¤òÄÌ¤¸À¤³¦³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥³¥ó¥Ü¡¢¥¢¥Ú¥¿¥¤¥¶¡¼¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤òÈÎÇä
¡þ ³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§
¡¡ÀÐ¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°&¥¹¥Æ¡¼¥¡Ö¥¹¥È¡¼¥ó¥Ð¡¼¥°¡× ¥é¥¾¡¼¥ÊÀîºêÅ¹
¡¡¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¹¬¶èËÙÀîÄ®72-1 ¥é¥¾¡¼¥ÊÀîºê¥×¥é¥¶4F
¡¡TEL 044-201-7565
¡þ ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§
¡¡https://stoneburg.jp/
¡¡
ÀÐ¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°&¥¹¥Æ¡¼¥¡Ö¥¹¥È¡¼¥ó¥Ð¡¼¥°¡× ³µÍ×
¡¡
ÆÈ¼«¤Î¥ì¥·¥Ô¤ÇÉ¶·¿¤Ë·ÁÀ®¤·¡¢ÀÐÈ×¤Ë¤Î¤»¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤ë¥Ó¡¼¥Õ100¡ó¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¥¹¥Æ¡¼¥¤¬¼«Ëý¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Á¥¥ó¥°¥ê¥ë¡¢³¤Ï·¥Õ¥é¥¤¡¢³Æ¼ï¥¢¥Ú¥¿¥¤¥¶¡¼¤ä¥µ¥é¥À¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢³ØÀ¸¤µ¤ó¤«¤é¤´²ÈÂ²¡¢¤´Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢½À¤é¤«¤¯¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¡¼¥Ã¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿©´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÉ¶·¿¡ÖÀÐ¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¡£¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¤Ç³°Â¦¤Ë¾Æ¤ÌÜ¤¬¤¤¤ì¤é¤ì¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤òÇ®¤·¤¿ÀÐÈ×¤Ë¤Î¤»¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥«¥Ã¥È¡£¤·¤Ã¤«¤ê¾Æ¤¾å¤²¤Æ¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¢¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢Æù¤Î¾Æ¤±¤ë²»¡¢¥½¡¼¥¹¤Î¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£É½ÌÌ¤Ï¥«¥ê¥«¥ê¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤î¤Ã¤È¤·¤¿¤ä¤ï¤é¤«¤¤ÆÈÆÃ¤Ê¿©´¶¤È¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¤ªÆù¤Î»ÝÌ£¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼«Ëý¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò WDI JAPAN ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡TEL¡§03-3470-5307
¹Êó¡§ÂçÎÓ¡¡ohbayashi@wdi.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI ¹Êó¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥à
https://www.wdi.co.jp/contact/press
