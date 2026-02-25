¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
LIVE DAM WAO! ¤ÎºÎÅÀ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖÀºÌ©ºÎÅÀ¥³¥é¥Ü¡×¤Ë EXILE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÂè°ì¶½¾¦¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢DAM¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖLIVE DAM WAO!¡×¤ÎºÎÅÀ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖÀºÌ©ºÎÅÀ¥³¥é¥Ü¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆEXILE¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¡ÖÀºÌ©ºÎÅÀ¡ßEXILE THE REASON¡×¤ò2026Ç¯2·î25Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ÀºÌ©ºÎÅÀ¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢LIVE DAM WAO!¤ÎÀºÌ©ºÎÅÀAi Heart¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¿Íµ¤¤ÎºîÉÊ¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤êºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿±é½Ð¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯4·î¤ÎLIVE DAM WAO!È¯Çä»þ¤«¤éTV¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¤È¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï²»³Ú¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥â¥ó¥½¥Ë¡ª¡×¤È¤ÎÀºÌ©ºÎÅÀ¥³¥é¥Ü¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥ÜÂè1ÃÆ¤È¤·¤ÆEXILE¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ëEXILE¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤È¶ÃØ³¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
ÀºÌ©ºÎÅÀ¡ßEXILE THE REASON¤Ï¡¢EXILE¤Î¥«¥é¥ª¥±¿Íµ¤¶Ê255¶Ê¢¨¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¤¹¤ëATSUSHI¡¢TAKAHIRO¡¢NESMITH¤ª¤è¤ÓSHOKICHI¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¥«¥é¥ª¥±²Î¾§¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²Î¾§ÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿É¾²Á´ð½à¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë²Î¾§¤¬¥Ï¥Þ¤ì¤Ð¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤È¤·¤ÆÆÀÅÀ¤¬²Ã»»¤µ¤ì¡¢¹âÆÀÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖLIVE¥«¥é¥ª¥±¡¿LIVE¥«¥é¥ª¥±¡ÊËÜ¿Í²Î¾§¡Ë¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥«¥é¡×¤Ê¤É¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ä¸¶È×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿°ìÉô³Ú¶Ê¤ò½ü¤¤Þ¤¹¡¿ÂÐ¾Ý¶Ê¤ÏÀºÌ©ºÎÅÀ¡ßEXILE THE REASON ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÂÐ±þ¶Ê°ìÍ÷¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¥Ç¥ó¥â¥¯¤Ë¤Ê¤ë¥«¥é¥ª¥±Áª¶Ê¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ç¥ó¥â¥¯¥¢¥×¥ê¡×¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢100ÅÀ³ÍÆÀ»þ¤Ë³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¥¢¥×¥ê¤ËÊÝÂ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊÝÂ¸¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÃæ¤«¤é»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â¥æ¡¼¥¶¡¼¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊºîÉÊ¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê¥«¥é¥ª¥±ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¡¦ÀºÌ©ºÎÅÀ¡ßEXILE THE REASON ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§
¡¡https://www.clubdam.com/contents/saiten/seimitsusaiten_exile.html
¡¦EXILE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://exile.jp/
