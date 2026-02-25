ºÎÍÑ¥Áー¥à¤Ë24»þ´Ö²ÔÆ¯¤Î¼«Î§·¿AI¥ê¥¯¥ëー¥¿ー¤ò¡£ºÎÍÑÆÃ²½·¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ØRecruiteroid¡Ù¤òÄó¶¡³«»Ï¡£
³ô¼°²ñ¼ÒHuman Resource Design¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾Â¼ ¶³¹Ô¡Ë¤Ï¡¢¿¼¹ï²½¤¹¤ëÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤ÈºÎÍÑÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¶Çä¤ê¼ê»Ô¾ì¤ò¼õ¤±¡¢¿Í»ö¤ÎÊ¬¿È¤È¤·¤Æ24»þ´Ö¼«Î§Åª¤ËÆ°¤¯AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ØRecruiteroid¡Ê¥ê¥¯¥ëー¥¿¥í¥¤¥É¡Ë¡Ù¤ÎËÜ³ÊÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÌÌÀÜ´±¤Ë¤ÏÊ¹¤¤Å¤é¤¤µá¿¦¼Ô¤ÎËÜ²»¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢µ¡²ñÂ»¼º¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ß¤ä¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤è¤ëÂà¿¦¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð±ÄÄ¾·ë¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È
¿·Â´¸þ¤±¡§https://go.goodstory.jp/rs/991-JKF-293/images/recruiteroid.html
¥¥ã¥ê¥¢¸þ¤±¡§https://go.goodstory.jp/rs/991-JKF-293/images/recruiteroid-career.html
³«È¯¤ÎÇØ·Ê¡§ºÎÍÑ¸½¾ì¤ò½±¤¦¡Ö2¤Ä¤Î¸Â³¦¡×
1.¡Ö»þ´Ö¤Î¸Â³¦¡×¡§Í¥½¨¤ÊÁØ¤Û¤É¡¢¿¼Ìë¡¦µÙÆü¤ËÆ°¤¯
Í¥½¨¤Êµá¿¦¼Ô¤Û¤É¸½¿¦¤ä³Ø¶È¤ÇË»¤·¤¯¡¢»ÖË¾ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ï¿Í»ö¤¬ÉÔºß¤Î¡Ö¿¼Ìë¡¦µÙÆü¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ëµ¿Ìä¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢Âç¤¤Êµ¡²ñÂ»¼º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.¡Ö¿´Íý¤Î¸Â³¦¡×¡§É¾²Á¼Ô¤Ï¡¢ËÜ²»¤ÎÁêÃÌÁê¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤
¡Ö»Ä¶È¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¡©¡×¡Ö¼ÒÉ÷¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡©¡×――µá¿¦¼Ô¤¬ºÇ¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢É¾²Á¤òº¸±¦¤¹¤ëÌÌÀÜ´±¤Ë¤ÏÊ¹¤¤Å¤é¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¾ðÊó¤ÎÈóÂÐ¾ÎÀ¡×¤¬¡¢Æþ¼Ò¸å¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òÀ¸¤à²¹¾²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØRecruiteroid¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¡Ö¿Í¡×¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊªÍýÅª¡¦¿´ÍýÅª²ÝÂê¤ò¡¢AI¤È¤¤¤¦Âè»°¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÆÍÇË¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØRecruiteroid¡Ù¤¬¤â¤¿¤é¤¹3¤Ä¤Î³×¿·
1. ¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤òÃ´ÊÝ¤·¤¿¡Ö24»þ´Ö365Æü¤ÎËÜ²»ÂÐÏÃ¡×
AI¤ÏÉ¾²Á¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µá¿¦¼Ô¤Ïµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¼ÁÌä¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¿¼Ìë¤Ç¤âÂ¨ºÂ¤ËÀ¿¼Â¤Ê²óÅú¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ËÀè¤ó¤¸¤Æ¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¡£¡ÖÊÖ¿®ÂÔ¤Á¡×¤Ë¤è¤ëÎ¥Ã¦¤òËÉ¤®¡¢±þÊçÎ¨¡¦»ÖË¾ÅÙ¤Î°Ý»ý¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
2. Àøºß¥Ëー¥º¤ò»¡ÃÎ¤·¡¢¼«Î§Åª¤Ë¸ýÀâ¤¯¡ÖÇ½Æ°·¿¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¡×
Ã±¤Ê¤ë°ìÌä°ìÅú¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ê¸Ì®¤«¤é¡Ö¤³¤Îµá¿¦¼Ô¤ÏÊ¡Íø¸üÀ¸¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë¼Ò°÷¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤òAI¤¬¼«Î§Åª¤ËÄó°Æ¡£ÉÒÏÓ¥ê¥¯¥ëー¥¿ー¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³¡ÊCX¡Ë¤òÄó¶¡¤·¡¢»ÖË¾ÅÙ¤ò°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
3. ±¿ÍÑ¹©¿ô¡Ö¼Â¼Á¥¼¥í¡×¡£URL1¤Ä¤ÇÂ¨ÀïÎÏ²½
Æ³Æþ»þ¤Î¥·¥Ê¥ê¥ªºîÀ®¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×¡£¼«¼Ò¤ÎºÎÍÑ¥µ¥¤¥ÈURL¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢AI¤¬¾ðÊó¤ò¼«Î§³Ø½¬¤·¡¢ºÇÃ»Â¨Æü¤Ç²ÔÆ¯¤·¤Þ¤¹¡£²óÅú¤Ë¤ÏÉ¬¤ºº¬µò¡Ê¥½ー¥¹¡Ë¤òÌÀ¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ï¥ë¥·¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ê»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤ÉÔÀµ³Î¤Ê²óÅú¡Ë¤òËÉ»ß¤·¡¢¿Í»ö¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¹©¿ô¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºÎÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤Î¸úÎ¨²½¤ÈºÎÍÑÃ±²Á¤ÎºÇÅ¬²½¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾¾Â¼¶³¹Ô¤ÎÁÛ¤¤¡§¿Í»ö¤Î¡ÖÊ¬¿È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ø
¡ÖÎÉ¤¤¸õÊä¼Ô¤Û¤É¡¢¼«¼Ò¤Ë¹ç¤¦¤«¿¿·õ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤ò°ìÈÖ¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤Áê¼ê¤Ç¤¢¤ë¡Ø¿Í»ö¡Ù¤Ë¤Ï¡¢É¾²Á¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ²¿¤âÊ¹¤±¤Ê¤¤¡×¡£¤³¤ì¤¬¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡ØRecruiteroid¡Ù¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¥Äー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í»ö¤Î¡ÈÁÛ¤¤¡É¤ò24»þ´Ö¡¢ÊªÍýÅª¤ÊÀ©Ìó¤òÄ¶¤¨¤ÆÆÏ¤±Â³¤±¤ë¡ÖÊ¬¿È¡×¤Ç¤¹¡£AI¤È¤¤¤¦Âè»°¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½°ú¤½Ð¤»¤ëËÜ²»¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç´ë¶È¤Èµá¿¦¼Ô¤ÎÊÉ¤ò¼è¤êÊ§¤¤¡¢¹¬¤»¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒHuman Resource Design¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡Ö¥¹¥Èー¥êー¡×¤ÎÎÏ¤Ç°ú¤½Ð¤¹ºÎÍÑ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¡£¼«¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖGOODSTORY¡×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÃÎ¸«¤òAI¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¼¡À¤Âå¤ÎHR¥Æ¥Ã¥¯¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒHuman Resource Design
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾¾Â¼ ¶³¹Ô
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡ÖGOODSTORY¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä¡¦ÈÎÇä
ÀßÎ©¡§2018Ç¯7·î10Æü
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶1-18-21 Âè°ìÆüÈæÃ«¥Ó¥ë7³¬
²ñ¼ÒHP¡§https://www.hrdesign.co.jp/
