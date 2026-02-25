¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤¬¥Þ¥ë¥Ï¥ó¤ò¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¡¼¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼2026¡×¤ËÇ§Äê
¥¹¥Ý¡¼¥Ä³èÆ°¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯Áý¿Ê
¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤òÃæ¿´¤ËÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥Ï¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔ¡¦Åìµþ¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤è¤ê¡Ö½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¤¿ÀÑ¶ËÅª¤Ê¼èÁÈ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡×¤È¤·¤Æ¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¡¼¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼2026¡Ù¤Ë¡Ê¥Ö¥í¥ó¥º¡ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤Ê¤ª¡¢Åö¼Ò¤Ï2020Ç¯¡¢2023Ç¯¡¢2024Ç¯¡¢2025Ç¯¤Ë¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¡¼¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤¬5ÅÙÌÜ¤ÎÇ§Äê¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¥è¥í¥³¥Ó¤ò¡×¤ò·Ç¤²¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¼ÀÉÂÍ½ËÉ¤È·ò¹¯ÊÝ»ý¡¦Áý¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢½¾¶È°÷¤ÎË¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¹½ÃÛ¤È²ñ¼Ò¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¬¤»¤Ç´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿ÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¤¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤ï¤ëÍÍ¡¹¤Ê»Üºö¤ä¡¢¥Þ¥ë¥Ï¥ó·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤È¤Î¶¨Æ¯»Üºö¡Ê¥³¥é¥Ü¥Ø¥ë¥¹¡Ë¤È¤·¤Æ·ò¹¯°Õ¼±¤ä¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ò¹â¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³èÆ°¤ÎÂ¥¿Ê¤È¡¢½¾¶È°÷¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼«È¯Åª¤Ë·ò¹¯´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦É÷ÅÚ¤Î¾úÀ®¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Þ¥ë¥Ï¥ó¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä³èÆ°¤Î¿ä¿Ê¤È·ò¹¯¤Ë´Ø¤ï¤ë»Üºö¡ÊÎã¡Ë¡Û
¡ü¥Á¡¼¥à»²²Ã·¿¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü
·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ø¥ë¥¹¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤òÌä¤ï¤º»²²Ã¤Ç¤¤ëPHR¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤Î»²²Ã¤äÌÜÉ¸Êâ¿ô¤ÎÃ£À®¼Ô¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤Ê¤É·ÑÂ³Åª¤Ê»²²Ã¤òÂ¥¤·±¿Æ°¤Î½¬´·²½¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³èÀ²½¤Ë°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¹×¸¥¡Ê°ìÉô¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ë¤Æ¡Ë
È¬ÀéÂå»Ô¡¦¾®ÅÄ¸¶»Ô¤È¤Î¶¦ÁÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¾¯Ç¯¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ¤ò³«ºÅ¡£
ÃÏ°è¤ÈSTVV¤È¥Þ¥ë¥Ï¥ó¤Î¹¹¤Ê¤ë¶¦ÁÏ´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¿´¿È¶¦¤Ë·ò¹¯¤ÊÀÄ¾¯Ç¯¤ò°é¤Æ¡¢ËÜÂç²ñ»²²Ã¥Á¡¼¥à¤Îµ»½Ñ¸þ¾å¤È¿ÆËÓ¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤ÇÍ§¾ð¤ÎÎØ¤ò¹¤á¡¢ÃÏ°è¤¬¤µ¤é¤Ë³èÀ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç²ñ¤Ë¤Ï³ÆÃÏ¤Î½¾¶È°÷¤â±¿±Ä¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥Ï¥ó¤¬ÃÏ°è¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¡ÖÎÉ¤´ë¶È»ÔÌ±¡×¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ö¥Þ¥ë¥Ï¥óÅìÆüËÜ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥ê¡¼¥°¡Ö¥·¥ó¥È¡ß¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¡×¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¹¡£¡¡©STVV
¡ü¡Ö¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡×¤ÎÇ§Äê¡¦»Ù±ç ¡Ê°ìÉô¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ë¤Æ¡Ë
¡Ö¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡×¤ÎÇ§Äê¡¦»Ù±ç¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ë¥Ï¥ó½¾¶È°÷¤Ø¤Î±¿Æ°½¬´·Åù¤Î·¼ÌØ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤òÉÕ¤±¡¢ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è±¿±Ä¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¢¹Ö±é³èÆ°¡¢¼ÒÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡³èÆ°¾ÜºÙ¡¡ÈÖ¹æ¤¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Î»ñÎÁ¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
⓪2025¥·¡¼¥º¥óÇ¯ÂåÊÌÆüËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¢Í¡¡1°Ì¡Ê40ºÐ¡Á44ºÐ¡Ë¡¡
¢Í¡¡https://www.jtu.or.jp/result/?event_id=50053&program_id=50055_20
¡¥ï¡¼¥ë¥É¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó²£ÉÍ¡Ê5·î¡Ë¡¡¢Í¡¡Ç¯ÂåÊÌÍ¥¾¡
¢´Û»³¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¡Ê5·î¡Ë¡¡¢Í¡¡Ç¯ÂåÊÌÍ¥¾¡
£ÆÁÇ·Åç¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¡Ê6·î¡Ë¡¡¢Í¡¡¥ê¥ì¡¼ÉôÌçÁí¹çÍ¥¾¡
¤Ä¬Íè¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¡Ê7·î¡Ë¡¡¢Í¡¡Ç¯ÂåÊÌÍ¥¾¡
¥Àîºê¹ÁÅìÀðÅç¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¡Ê10·î¡Ë¡¡¢Í¡¡Ç¯ÂåÊÌÍ¥¾¡
¦ÆüËÜ¥¨¥¤¥¸¥°¥ë¡¼¥×¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥óÁª¼ê¸¢¡Ê11·î¡Ë¡¡¢Í¡¡Ç¯ÂåÊÌ
§ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¡¡¢Í¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥óÎý½¬²ñ¡Ê3·î¡Á9·î/·î1²ó¡Ë
¨ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¡¡¢Í¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¥ì¡¼¥¹¤Î´ë²è±¿±Ä¡Ê9·î¡¢10·î¡Ë
©¼ÒÆâ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¶µ¼¼¡¡¢Í¡¡·î1²ó
ª¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¢Í¡¡¼ÒÆâ¤«¤é6Ì¾¤Ç¾¡ÅÄ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë»²²Ã¡Ê1·î¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥Ï¥ó ¥°¥ë¡¼¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È ÁíÌ³¡¦¹ÊóÉô¡¡¹â¾ë¡Ê¤¿¤«¤®¡Ë
E-mail¡§toiawase2@maruhan.co.jp
