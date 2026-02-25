²£¿Ü²ì»Ô¤Ç2Å¹ÊÞÌÜ¡ª¼®Æþ±Ø¥¨¥ê¥¢¤Ë¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤¬½ÐÅ¹¡Ø¥³ー¥¹¥«¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥¹¥È¥¢ー¥ºÅ¹¡Ù2·î27Æü¥ªー¥×¥ó
²£¿Ü²ì»Ô¤Ç2Å¹ÊÞÌÜ¡ª¼®Æþ±Ø¥¨¥ê¥¢¤Ë¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤¬½ÐÅ¹ ¡Ø¥³ー¥¹¥«¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥¹¥È¥¢ー¥ºÅ¹¡Ù 2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¥ªー¥×¥ó
¡¡WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥Á¥§ー¥ó¡Ö¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¡×¤Ï¡¢¡Ø¥³ー¥¹¥«¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥¹¥È¥¢ー¥ºÅ¹¡Ù¤ò2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöÅ¹¤Ï¡¢µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´ËÜÀþ¡Ö¼®Æþ¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢²£¿Ü²ì¹Á¤ËÎÙÀÜ¤·¤¿²£¿Ü²ì»ÔÆâºÇÂçµé¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥³ー¥¹¥«¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥¹¥È¥¢ー¥º¡×Æâ¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥¹¥«¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥¹¥È¥¢ー¥ºÅ¹¡¡¥¤¥áー¥¸
¡¡¥³ー¥¹¥«¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥¹¥È¥¢ー¥º¤Ï¡¢ÃÏ¾å6³¬·ú¤Æ¤Î´ÛÆâ¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤äÀ¸³è»¨²ß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²è´Û¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£»ÜÀß¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥Æ¥Ê¥ó¥È¤òÍ¤¹¤ëÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤¹¡£2³¬¤Ë¤Ï¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤Î¾è¤ê¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢µÙÆü¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤ä´Ñ¸÷µÒ¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍè´Û¼Ô¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤é¤â¶á¤¯¡¢Ê¿Æü¤ÏÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø»þ¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤ä¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¦¥ì¥¸¥ãー¤Î¹ç´Ö¤ÎµÙ·Æ»þ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤ÇÏ·¼ãÃË½÷Éý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöÅ¹¤Ï¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îó¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤Ê¤¯¤ª¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥»¥ë¥Õ¥ªー¥Àー¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ç½é¤á¤Æ¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤Ç¤â¤´¼«¿È¤Î¥Úー¥¹¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÃíÊ¸ÊýË¡¤Ë¥Ïー¥É¥ë¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤â¤³¤Î¡Ö¥»¥ë¥Õ¥ªー¥Àー¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò»È¤¤¡¢ÃíÊ¸²èÌÌ¾å¤Î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤´¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤Ï2026Ç¯2·î¸½ºß¡¢´ûÂ¸Å¹¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬64¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2·î27Æü¤ÎÅöÅ¹¤Î¥ªー¥×¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î½ÐÅ¹¿ô¤Ï221Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡Ê2026Ç¯2·î25Æü¸½ºß¡Ë¡£
¡Ú¥³ー¥¹¥«¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥¹¥È¥¢ー¥ºÅ¹¡¡Å¹ÊÞ³µÍ×¡Û
¢£¥ªー¥×¥ó¡¡¡§¡¡2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£½»¡¡¡¡½ê¡¡¡§¡¡¢©238-0041
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»ÔËÜÄ®2-1-12
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§¡¡10:00～21:00
¢£ÌÌ¡¡¡¡ÀÑ¡¡¡§¡¡26.46㎡¡Ê8.00ÄÚ¡Ë
¢£µÒ ÀÊ ¿ô¡¡¡§¡¡¶¦ÍÀÊ
¡ÚÅ¹ÊÞÆÃÄ§¡Û
¡ü¥»¥ë¥Õ¥ªー¥Àー¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ
¡ü¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥á¥Ë¥åー¥Üー¥É¤ÎÀßÃÖ
¡ã´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ä
¢£Ç»¸ü¥Áー¥º¤¬¤È¤í¤±¤ë2¼ï¤Î¥µ¥ó¥É
¡Ø¥«¥ê¤È¤í¥Áー¥º¥Ð¥¸¥ë¥Á¥¥ó¡Ù¡Ø¥«¥ê¤È¤í¥Áー¥º¥¬¥ê¥È¥Þ¥Á¥¥ó¡Ù
´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¹¥É¾ÈÎÇäÃæ¡ª
¥«¥ê¤È¤í¥Áー¥º¥Ð¥¸¥ë¥Á¥¥ó
ÈÎÇä²Á³Ê¡§630±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥í¥êー¡§337kcal¡¢Åü¼Á¡§35.3g
¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ëÁÖ²÷¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ð¥¸¥ë¥Á¥¥ó¤ËÇ»¸ü¤Ê¥Áー¥º¥½ー¥¹¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡£
¥«¥ê¤È¤í¥Áー¥º¥¬¥ê¥È¥Þ¥Á¥¥ó
ÈÎÇä²Á³Ê¡§630±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥í¥êー¡§329kcal¡¢Åü¼Á¡§38.5g
Ç»¸ü¤Ê¥Áー¥º¥½ー¥¹¤È¤¹¤ê¤ª¤í¤·ÌîºÚ¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÎ©¤Æ¤Î¡Ö¥È¥Þ¥È¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥½ー¥¹¡×¤¬¥Á¥¥ó¤ÈÁêÀÈ´·²¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê°ïÉÊ¡£
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û¡¡2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë～¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡ÚÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Û¡¡¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤Á´Å¹¡Ê¥ì¥¸¥ãー»ÜÀßÆâÅ¹ÊÞÅù¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥ªー¥ÊーÍÍ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²Ð¤äÌý¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤Å¹ÊÞ¤Ï°ÂÁ´¤Ç¥¯¥êー¥ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÄãÅê»ñ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¿ßË¼¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï²¼µ¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Å¹ÊÞ³«È¯ËÜÉô ÅÅÏÃ¡§03-6423-6580 (ÂåÉ½)¡¡¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü10:00～17:00¡¡FAX¡§03-6423-6581 Email¡§subway_fc@subway.jp
¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤Ï1965Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥³¥Í¥Á¥«¥Ã¥È½£¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ç¥ëー¥«¤¬17ºÐ¤Î»þ¤ËÂç³Ø¤Ø¿Ê¤à³ØÈñ¤òÃù¤á¤ë¤¿¤á¤Ë»Ï¤á¤¿¡ÈÄ®¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á²°¡É¤¬¡¢¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤Î1¹æÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤òºî¤ë¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¸½ºßÀ¤³¦100¥«¹ñ°Ê¾å¤ËÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥Á¥§ー¥ó¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï1992Ç¯3·î25Æü¤ËÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Á´¹ñ¤ËÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤ÇËèÆü¾Æ¤¾å¤²¤ë¥Ñ¥ó¤Ë¡¢¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤ä¤¨¤Ó¡¦¥¢¥Ü¥«¥É¤Ê¤É¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶ñºà¤È¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤ÎÌîºÚ¤ò¶´¤ß¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£