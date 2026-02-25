º£¤Î¾®³ØÀ¸¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Îº¢¤è¤êË»¤·¤¤¡×¡¡£¶³ä¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬²óÅú
¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ´Á»úÇ½ÎÏ¸¡Äê¶¨²ñ(ËÜÉô¡§µþÅÔ»ÔÅì»³¶è¡¿ÂåÉ½Íý»ö¡§»³ºê¿®É×¡¿°Ê²¼¡¢Åö¶¨²ñ)¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¡¢»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä30Âå～40Âå¤ÎÊÝ¸î¼Ô1,000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤Î»Ò¤É¤â»þÂå¤È¸½ºß¤Î»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²óÅú¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô459¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¾®³ØÀ¸»þÂå¤ÈÈæ¤Ù¤Æ»Ò¤É¤â¤ÎÊý¤¬Ë»¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï271¿Í¡Ê59.0¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤ÎÊý¤¬Ë»¤·¤¤¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¼«Í³µ½Ò·Á¼°¤Ç¿Ò¤Í¡¢ÆâÍÆ¤òÊ¬Îà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö½¬¤¤»ö¤ä³Ø¹»¤¬Ë»¤·¤¤¡×¡Ê28.9¡ó¡Ë¡¢¡Ö½ÉÂêÅù¤ä¤ë¤³¤È¤ä³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¡Ê28.5¡ó¡Ë¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡×¡Ê21.5¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬Ë»¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö½¬¤¤»ö¤ÎÉÑÅÙ¡×¤ä¡Ö½ÉÂê¤Ë¤«¤±¤¿»þ´Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±Ä´ººÆâ¤Ç¡¢¸½ºß¤Î¾®³ØÀ¸¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤Î¾®³ØÀ¸»þÂå¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Âç¤¤Êº¹°Û¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½ÉÂê¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬¾®³ØÀ¸¤Î»þÂå¤È¸½ºß¤Î¾®³ØÀ¸¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â·×»»¥É¥ê¥ë¤ä´Á»ú¥É¥ê¥ë¡¢²»ÆÉ¤Ê¤É¤¬¾å°Ì¤ËÍè¤Æ¤ª¤ê¡¢º¹¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¡Ê25.8¡ó¡Ë¡¢¼¡¤¤¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä¡Ê17.0¡ó¡Ë¡¢Í·¤Ö¤³¤È¡Ê14.9¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Í½Â¬ÉÔÇ½¤È¤¤¤ï¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë³ØÎÏ¤ª¤è¤ÓÊÙ¶¯¤Ë¸þ¤«¤¦ÎÏ¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ãÄ´ºº³µÍ×¡ä
¡¦Ä´ºº¥¿¥¤¥È¥ë¡§ÊÝ¸î¼Ô¤Î»Ò¤É¤â»þÂå¤È¸½ºß¤Î»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº
¡¦Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î6Æü
¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä30Âå～40Âå¤ÎÊÝ¸î¼Ô1,000¿Í¡Ê¤¦¤Á¡¢¾®³ØÀ¸ÊÝ¸î¼Ô479¿Í¡Ë
¡¦Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È
¡¦¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¡Ú¾ÜºÙ»ñÎÁ¡Û
¡ãÄ´ºº·ë²Ì¡ä
£±¡¥¾®³ØÀ¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬´¶¤¸¤ë»Ò¤É¤â¤ÎË»¤·¤µ
¡¡¾®³ØÀ¸¤ò»Ò¤É¤â¤Ë»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô459¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¸½ºß¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¼«Ê¬¤Î¾®³ØÀ¸»þÂå¤ÈÈæ¤Ù¤ÆË»¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï271¿Í¡Ê59.0¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¾å¤Î²óÅúÍýÍ³¤ò¼«Í³µ½Ò·Á¼°¤Ç¿Ò¤Í¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÊ¬Îà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö½¬¤¤»ö¤ä³Ø¹»¤¬Ë»¤·¤¤¡×¡Ê28.9¡ó¡Ë¡¢¡Ö½ÉÂêÅù¤ä¤ë¤³¤È¤ä³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¡Ê28.5¡ó¡Ë¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡×¡Ê21.5¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
£²¡¥ ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¸«¤¿¡¢¼«¿È¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤Î¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î´Ä¶¤Î°ã¤¤
¡Ê£±¡Ë½¬¤¤»ö¤ÎÉÑÅÙ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤Î¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î´Ö¤ËÂç¤¤Êº¹¤Ï¤Ê¤·¡£
¡¡½¬¤¤»ö¤ÎÉÑÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¾®³Ø£±～£³Ç¯À¸¡¢¾®³Ø£´～£¶Ç¯À¸¤Îº¢¤È¡¢¸½ºß¤Î»Ò¤É¤â¤Î¾õ¶·¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¸½ºß¤Î»Ò¤É¤â¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¾®³Ø£±～£³Ç¯À¸¡¢¾®³Ø£´～£¶Ç¯À¸¤Îº¢¤¤¤º¤ì¤â¡¢½µ£±²óÄøÅÙ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê»Ò¤É¤â¡§39.4¡ó¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¾®³Ø£±～£³Ç¯À¸46.3¡ó¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¾®³Ø£´～£¶Ç¯À¸41.2¡ó¡Ë¡£¼¡¤¤¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡Ö½µ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê»Ò¤É¤â¡§29.6¡ó¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¾®³Ø£±～£³Ç¯À¸29.5¡ó¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¾®³Ø£´～£¶Ç¯À¸35.7¡ó¡Ë¡£½¬¤¤»ö¤ÎÉÑÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤Î¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î´Ö¤ËÂç¤¤Êº¹¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê£²¡Ë³Ø¹»¤Î½ÉÂê¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢¸½ºß¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤Î¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î´Ö¤ËÂç¤¤Êº¹¤Ï¤Ê¤·¡£½ÉÂê¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤âÂç¤¤Êº¹¤Ï¤Ê¤·¡£
¡¡³Ø¹»¤Î½ÉÂê¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¾®³Ø£±～£³Ç¯À¸¡¢¾®³Ø£´～£¶Ç¯À¸¤Îº¢¤È¡¢¸½ºß¤Î»Ò¤É¤â¤Î¾õ¶·¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¸½ºß¤Î»Ò¤É¤â¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¾®³Ø£±～£³Ç¯À¸¡¢¾®³Ø£´～£¶Ç¯À¸¤Îº¢¤¤¤º¤ì¤â¡¢¡Ö£±Æü¤¢¤¿¤ê30Ê¬ÄøÅÙ¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê»Ò¤É¤â¡§54.1¡ó¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¾®³Ø£±～£³Ç¯À¸50.8¡ó¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¾®³Ø£´～£¶Ç¯À¸45.6¡ó¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³Ø¹»¤Î½ÉÂê¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¾®³Ø£±～£³Ç¯À¸¡¢¾®³Ø£´～£¶Ç¯À¸¤Îº¢¤È¡¢¸½ºß¤Î»Ò¤É¤â¤Î¾õ¶·¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¸½ºß¤Î»Ò¤É¤â¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¾®³Ø£±～£³Ç¯À¸¡¢¾®³Ø£´～£¶Ç¯À¸¤Îº¢¤¤¤º¤ì¤â·×»»¥É¥ê¥ë¡¢´Á»ú¤Î½ñ¤¼è¤ê¡¢¶µ²Ê½ñ¤Î²»ÆÉ¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿½ÉÂê¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î»þÂå¤È¸½ºß¤Î»Ò¤É¤â¤Î´Ö¤Ëº¹¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
£³¡¥ÊÝ¸î¼Ô¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ê¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ë¤³¤È¤ÎÂè£±°Ì¤Ï¡ÖÊÙ¶¯¡×¡£Âè£²°Ì¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡×¡¢Âè£³°Ì¤Ï¡ÖÍ·¤Ö¤³¤È¡×
¡¡¾®³ØÀ¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬¡¢¡Ö¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ê¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ë¤³¤È¡×¤ò¼«Í³µ½Ò·Á¼°¤Ç²óÅú¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÊ¬Îà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢£±°Ì¤Ï¡¢¡ÖÊÙ¶¯¡×¡Ê25.8¡ó¡Ë¡¢£²°Ì¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡×¡Ê17.0¡ó¡Ë¡¢£³°Ì¡ÖÍ·¤Ö¤³¤È¡×¡Ê14.9%¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£