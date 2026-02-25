À®¿Í¤ª¤è¤ÓÀÄ¾¯Ç¯¤Î¿Ò¾ïÀÇòÈÃ´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¼£ÎÅÌô¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤Î¾µÇ§¿½ÀÁ¤òFDA¤ª¤è¤ÓEMA¤ËÄó½Ð
ー¡¡¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤¬¡¢48½µ»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´¿È¤Î¿§ÁÇºÆÄÀÃåÈÏ°Ï¤Î¥Ùー¥¹¥é¥¤¥ó¤«¤é50%°Ê¾å¤Î²þÁ±¡ÊT-VASI 50¡Ë¤È¡¢´éÌÌ¤Î¿§ÁÇºÆÄÀÃåÈÏ°Ï¤Î75%°Ê¾å¤Î²þÁ±¡ÊF-VASI 75¡Ë¤ÎÁÐÊý¤Î¼çÍ×É¾²Á¹àÌÜ¡Êco-primary endpoints¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿Âè3ÁêViti-Up»î¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¿½ÀÁ1
ー¡¡¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤Ï¿Ò¾ïÀÇòÈÃ¤ËÂÐ¤¹¤ë½é¤ÎÁ´¿ÈÌôÊªÎÅË¡¤È¤Ê¤ê¡¢ËýÀ¤«¤ÄÍ½Â¬º¤Æñ¤Ê¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤òÍ¤¹¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î½ÅÍ×¤Ê¼£ÎÅ¥Ëー¥º¤Ø¹×¸¥
¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥Îー¥¹¥·¥«¥´¡¢2026Ç¯2·î3Æü¡ÊÊÆ¹ñ»þ´Ö¡Ë―¥¢¥Ã¥ô¥£¡ÊNYSE: ABBV¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¡Ê15 mg¡¢1Æü1²óÅêÍ¿¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈóÊ¬Àá·¿ÇòÈÃ¡ÊNon-segmental Vitiligo¡¢°Ê²¼¡ÖNSV¡×¡Ë¤òÍ¤¹¤ëÀ®¿Í¤ª¤è¤ÓÀÄ¾¯Ç¯¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¼£ÎÅÌô¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¿©ÉÊ°åÌôÉÊ¶É¡ÊFDA¡Ë¤ª¤è¤Ó²¤½£°åÌôÉÊÄ£¡ÊEMA¡Ë¤ËÅ¬±þÄÉ²Ã¤Î¾µÇ§¿½ÀÁ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£FDA¤ª¤è¤ÓEMA¤Ø¤ÎËÜ¿½ÀÁ¤Ï¡¢NSV´µ¼Ô¤µ¤ó¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤Î°ÂÁ´À¤ª¤è¤ÓÍ¸úÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëViti-Up»î¸³¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿´ûÊó¤Î·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Ò¾ïÀÇòÈÃ¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¿´Íý¼Ò²ñÅªÉéÃ´¤ò¤â¤¿¤é¤¹ËýÀ¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Ç¤¢¤ê¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¼«¿®¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ª¤è¤ÓÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹2¡£NSV¤Ï¡¢¿Ò¾ïÀÇòÈÃ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â°ìÈÌÅª¤Ê¡ÊÌó84%¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¡Ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÎ¾Â¦¤Ëº¸±¦ÂÐ¾Î¤ÎÃ¦¿§ÁÇÈÃ¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹3-6¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹´ü´Ö°ÂÄê¤·¤¿¸å¤Ç¤âÍ½Â¬º¤Æñ¤Ê¿Ê¹Ô¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹6¡£¿Ò¾ïÀÇòÈÃ¤Î¼À´µ´ÉÍý¤Ï¡¢¼À´µ¤Î°ÂÄê²½¡¢¿§ÁÇºÆÄÀÃå¡¢¿§ÁÇºÆÄÀÃå¤Î°Ý»ý¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¼çÍ×¤Ê¼£ÎÅÌÜÉ¸¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹7-9¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¡¢¿Ò¾ïÀÇòÈÃ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼£ÎÅÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´¿ÈÌôÊªÎÅË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥Ã¥ô¥£¤Îvice president·óglobal head of immunology clinical development¤Ç¤¢¤ëKori Wallace, M.D., Ph.D.¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂ¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈóÊ¬Àá·¿ÇòÈÃ¤Î¾É¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤¬Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ç¤¢¤ë¤¦¤¨¡¢¿Ê¹Ô¤ÎÍÞÀ©¤ª¤è¤ÓÈéÉæ¤Î¿§ÁÇºÆÄÀÃå¤ò¤â¤¿¤é¤¹Á´¿È¼£ÎÅ¤ÎÁªÂò»è¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÊú¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Viti-Up»î¸³¤Ï¡¢¿Ò¾ïÀÇòÈÃ¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Ò¾ïÀÇòÈÃ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼£ÎÅ¤Î¿ÊÅ¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë½é¤ÎÁ´¿È¼£ÎÅÌô¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥Ã¥ô¥£¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
Viti-Up»î¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ1
¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥ÖM19-044»î¸³¤Ï¡¢Ã±°ì¤Î¼£¸³¼Â»Ü·×²è½ñ¤ÎÃæ¤ÇÆ±°ì¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë2¤Ä¤ÎÂè3Áê»î¸³¡ÊStudy 1¤ª¤è¤ÓStudy 2¡Ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¤Ä¤Î»î¸³¤Ï¡¢Ìµºî°Ù²½¡¢¼£¸³¼Â»Ü»ÜÀß¡¢¥Çー¥¿¼ý½¸¡¢²òÀÏ¤ª¤è¤ÓÊó¹ð¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ß¤¤¤ËÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î»î¸³¤Ï¡¢ÈóÊ¬Àá·¿ÇòÈÃ¡ÊNSV¡Ë¤òÍ¤¹¤ëÀ®¿Í¤ª¤è¤ÓÀÄ¾¯Ç¯¡Ê12ºÐ°Ê¾å¡Ë¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÇÁ´¿ÈÎÅË¡¤¬Å¬³Ê¤Ç¤¢¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤ÎÍ¸úÀ¡¢°ÂÁ´À¤ª¤è¤ÓÇ¦ÍÆÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾»î¸³¤ÎA´ü¤Ç¤Ï¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò48½µ´Ö¡¢¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö15 mg¤ò1Æü1²óÅêÍ¿¤¹¤ë·²¤Þ¤¿¤Ï¥×¥é¥»¥Ü¤òÅêÍ¿¤¹¤ë·²¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë2:1¤Î³ä¹ç¤ÇÌµºî°Ù¤Ë³ä¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£A´ü¤ò´°Î»¤·¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢B´ü¡Ê112½µ´Ö¤ÎÈóÌÕ¸¡·ÑÂ³ÅêÍ¿´ü´Ö¡Ë¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£B´ü¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö15 mg 1Æü1²ó¤ÎÅêÍ¿¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Study 1¤ª¤è¤ÓStudy 2¤ÎA´ü¤ÈB´ü¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È¡¢160½µ´Ö¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î»î¸³¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Î90»ÜÀß¤Ç614Ì¾¤ÎNSV´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Ìµºî°Ù³äÉÕ¤±¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î»î¸³¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ïwww.clinicaltrials.gov¡ÊNCT06118411¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×É¾²Á¹àÌÜ¡Êco-primary endpoints¡Ë¤Ï¡¢À®¿Í¤ª¤è¤ÓÀÄ¾¯Ç¯¤ÎNSV´µ¼Ô¤µ¤ó¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥é¥»¥Ü¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö15 mg·²¤Î48½µ»þ¤Ë¤ª¤±¤ëTotal Vitiligo Area Scoring Index¡ÊT-VASI¡Ë50¤ÎÃ£À®¡ÊT-VASI¤Î¥Ùー¥¹¥é¥¤¥ó¤«¤é¤Î50%°Ê¾å¤Î¸º¾¯¤ÈÄêµÁ¡Ë¤ª¤è¤Ó48½µ»þ¤Ë¤ª¤±¤ëFacial Vitiligo Area Scoring Index¡ÊF-VASI¡Ë75¤ÎÃ£À®¡ÊF-VASI¤Î¥Ùー¥¹¥é¥¤¥ó¤«¤é¤Î75%°Ê¾å¤Î¸º¾¯¤ÈÄêµÁ¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Éû¼¡É¾²Á¹àÌÜ¤Ë¤Ï¡¢48½µ»þ¤Ë¤ª¤±¤ëF-VASI 50¤ÎÃ£À®¡ÊF-VASI¤Î¥Ùー¥¹¥é¥¤¥ó¤«¤é¤Î50%°Ê¾å¤Î¸º¾¯¤ÈÄêµÁ¡Ë¤ª¤è¤Ó24½µ»þ¤Ë¤ª¤±¤ëF-VASI 75¤ÎÃ£À®¡Ê´éÌÌ¤ÎÇòÈÃÌÌÀÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ùー¥¹¥é¥¤¥ó¤«¤é¤Î75%°Ê¾å¤Î¸º¾¯¤ÈÄêµÁ¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÉ¾²Á¹àÌÜ¤Ï¡¢NSV¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÌÜÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¿´Íý¼Ò²ñÅª¤Ê±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤Éô°Ì¤Ç¤¢¤ë´éÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿§ÁÇºÆÄÀÃå¤ÎÄøÅÙ¤ª¤è¤Ó»þ´ü¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Ò¾ïÀÇòÈÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿Ò¾ïÀÇòÈÃ¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¿´Íý¼Ò²ñÅªÉéÃ´¤ò¤â¤¿¤é¤¹ËýÀ¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Ç¤¢¤ê¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¼«¿®¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ª¤è¤ÓÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÈóÊ¬Àá·¿ÇòÈÃ¡ÊNSV¡Ë¤Ï¿Ò¾ïÀÇòÈÃ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¡Ê´µ¼Ô¤µ¤óÁ´ÂÎ¤ÎÌó84%¤òÀê¤á¤ë¡Ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÎ¾Â¦¤Ëº¸±¦ÂÐ¾Î¤ËÀ¸¤¸¤ëÃ¦¿§ÁÇÈÃ¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ÂÄê¤·¤¿´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿¸å¤Ç¤âÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¿Ê¹Ô¤ò¼¨¤¹·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Éô°Ì¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï´é¡¢Â¡¢¼ê¡¢ÁÍ·ÂÉô¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×¤ÊÉô°Ì¤ËÇòÈÃ¤¬À¸¤¸¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Ò¾ïÀÇòÈÃ¤Î´ÉÍý¤Ï¡¢¼À´µ¤Î°ÂÄê²½¡¢¿§ÁÇºÆÄÀÃå¡¢¿§ÁÇºÆÄÀÃå¤Î°Ý»ý¤Î3¤Ä¼çÍ×¤Ê¼£ÎÅÌÜÉ¸¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥Ã¥ô¥£¤Î²Ê³Ø¼Ô¤¬È¯¸«¤·³«È¯¤·¤¿¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤ÏJAKÁË³²ºÞ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô¤ÎÌÈ±Ö²ðºßÀ±ê¾ÉÀ¼À´µ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¸¦µæ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÚÁÇ¤ª¤è¤ÓºÙË¦¤òÍÑ¤¤¤¿¥¢¥Ã¥»¥¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤Ï¡¢JAK-2¡¢JAK-3¤ª¤è¤ÓTYK-2¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢JAK-1¤ËÂÐ¤·¶¯¤¤ÁË³²³èÀ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÄê¤ÎJAK¹ÚÁÇ¤ÎÁË³²¤¬¡¢¼£ÎÅ¸ú²Ì¤ä°ÂÁ´À¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸½ºß¡¢¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤Ï±ß·ÁÃ¦ÌÓ¾É¡¢²½Ç¿À´ÀÁ£±ê¡¢¹â°ÂÆ°Ì®±ê¡¢Á´¿ÈÀ¥¨¥ê¥Æ¥Þ¥Èー¥Ç¥¹¤ª¤è¤Ó¿Ò¾ïÀÇòÈÃ¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÂè3Áê»î¸³¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£ÈóÊ¬Àá·¿ÇòÈÃ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¦¥Ñ¥À¥·¥Á¥Ë¥Ö¤Î»ÈÍÑ¤ÏÌ¤¾µÇ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ÂÁ´À¤ª¤è¤ÓÍ¸úÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬À©Åö¶É¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
