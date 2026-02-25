¥¯¥é¥¦¥É·¿ÈÎÇä´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖfreeeÈÎÇä¡×¡¢Public API¤ò¸ø³«¡¡´ûÂ¸¤Î³°Éô¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎAPIÏ¢·È¤Ç¡ÖÅ¾µ­¥¼¥í¡×¤ò¼Â¸½¤·¡¢AI¤¬³èÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤´ðÈ×¤òÂ¥¿Ê

¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢CEO¡§º´¡¹ÌÚÂçÊå¡¢°Ê²¼¡Öfreee¡×¡Ë¤Ï¡¢freee ¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿ÈÎÇä´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖfreeeÈÎÇä¡×¤ÎPublic API¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³°Éô¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ÊÏ¢·È¤ò¼Â¸½¤·¡¢³«È¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤äÀ¸À®AI¤¬¶ÈÌ³´°¿ë¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£±Ä¶È¡¦ÀÁµá¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈAPIÏ¢·È¤ò¼Â¸½¤·¡¢Æó½ÅÅ¾µ¤Î¼ê´Ö¤òºï¸º
¤³¤ì¤é¤Î¹©Äø¤Ï¡¢¶ÈÌ³¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÄäÂÚ¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼õÈ¯Ãí¤äÇ¼ÉÊ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ª¤è¤Ó·Ð±Ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤òº¤Æñ¤Ë¤·¡¢¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤òÁË¤àÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ï¿Í´Ö¤¬²èÌÌ¤ò¸«¤ÆÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢AI¤¬¿Í´Ö¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¼ÂÌ³¤òÃ´¤¦¡ÖAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È»þÂå¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢AI¤¬Ä¾ÀÜ¥Ç¡¼¥¿¤òÆÉ¤ß½ñ¤¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ëAPI¤ÎÂ¸ºß¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
API¤Ï¡ÖAI¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¡×¤Î¤¿¤á¤ÎÀìÍÑÁë¸ý¤È¤Ê¤ê¡¢¼êÆ°Áàºî¤Î¼ê´Ö¤È¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¨¥é¡¼¤òºï¸º¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
freee¤Ï¡¢2026Ç¯2·î10Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡Öfreee¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¡¦²£Ï©Î´¡¢CAIO½¢Ç¤¤ËÈ¼¤¦µ¼ÔÈ¯É½¡×¤Ë¤Æ¡¢ÊÀ¼ÒCAIO¤Î²£Ï©¤Ï¡ÖAI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëfreee¤Ï¡¢AI¤«¤éºÇ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½Áª¤Ð¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡Ê¢¨¡Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖfreeeÈÎÇä¡×¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢º£¸å¤âAPI¤Î³È½¼¤Ë°ìÁØÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ëfreee¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¡¦²£Ï©Î´¤Ë¤è¤ëCAIO½¢Ç¤¤ËÈ¼¤¦freee¤ÎAIÀïÎ¬È¯É½¡§https://note.freee.co.jp/n/n3dc93dc763fc
¢£³°Éô¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤ÇÆþÎÏÉé²Ù¤ò²ò¾Ã¤·¡¢AI¤Ë¤è¤ë¼ÂÌ³Âå¹Ô¤ò²ÄÇ½¤Ë
º£²ó¤Î¡ÖfreeeÈÎÇä¡×¤ÎPublic API¤Î¸ø³«¤Ï¡¢³°Éô¥·¥¹¥Æ¥à¤È¡ÖfreeeÈÎÇä¡×¤òÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ç¡¢ÆþÎÏ¹©¿ô¤Îºï¸º¤È¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢±Ä¶È»Ù±ç¥Ä¡¼¥ë¤È¡ÖfreeeÈÎÇä¡×¤¬APIÏ¢·È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢±Ä¶È»Ù±ç¥Ä¡¼¥ëÂ¦¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ÊÑ¹¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ÖfreeeÈÎÇä¡×Â¦¤Ç¼õÃí¥ì¥³¡¼¥É¤äÇä¾å¥Ç¡¼¥¿¤¬¼«Æ°À¸À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢API¤òÄÌ¤¸¤ÆAI¤¬Ä¾ÀÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁàºî¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î¼èÆÀ¤ä½ñ¤¹þ¤ß¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿Í´Ö¤¬²ðºß¤·¤Ê¤¤¼«Î§Åª¤Ê¶ÈÌ³¥Õ¥í¡¼¤Î¹½ÃÛ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤äºÇ¿·¤ÎIT¥Ä¡¼¥ë¤È¤ÎÏ¢·È¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÀÆð¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖfreeeÈÎÇä¡×Public API¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡§https://developer.freee.co.jp/reference/sm/reference
¢£¡ÖfreeeÈÎÇä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼è°úÀè¡ÊÆÀ°ÕÀè¤ä»ÅÆþÀè¡Ë¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¡Ö¤ª¶â¡×¤È¡Ö¥â¥Î¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ÎÎ®¤ì¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÈÎÇä´ÉÍýÎÎ°è¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£°Æ·ï¤Î¸«ÀÑ¤ê¡¢ÀÁµá½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¤ä²ó¼ý¤È¤¤¤Ã¤¿ÈÎÇä´ÉÍý¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖfreeeÈÎÇä¡×¡§https://www.freee.co.jp/sales-management/
¡Ú¥»¥ß¥Ê¡¼°ÆÆâ¡Û¡ÖfreeeÈÎÇä¡×¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë±Ä¶È¤È·ÐÍý¤ò·Ò¤°¡Ø¼«¼ÒÀìÍÑ¤Î¼«Æ°²½¥Õ¥í¡¼¡Ù¤Îºî¤êÊý
¥»¥ß¥Ê¡¼Ì¾¡§À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤ò¹âÂ®²½¡ªfreeeÈÎÇä¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë±Ä¶È¤È·ÐÍý¤ò·Ò¤°¡Ø¼«¼ÒÀìÍÑ¤Î¼«Æ°²½¥Õ¥í¡¼¡Ù¤Îºî¤êÊý
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë12:10¡Á12:50/ 2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:10¡Á17:50
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1ÃúÌÜ2-2 ¥¢¡¼¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Âçºê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ï¡¼19³¬
³«ºÅÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
ÅÐÃÅ¼Ô¡§
¡¦¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ºÄ¸¢ÈÎÇä¡¦¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥×¥í¥À¥¯¥È´ë²è»ö¶ÈÉô
¥×¥í¥À¥¯¥È¥ª¡¼¥Ê¡¼(PO)¡¡°ð³À°ÉÈþ
¡¦¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ºÄ¸¢ÈÎÇä¡¦¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥×¥í¥À¥¯¥È´ë²è»ö¶ÈÉô
¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼(PdM)¡¡±Ê°æÍµÆó
¼çºÅ¡§¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò
¿½¤·¹þ¤ß¡§²¼µ¤ÎURL¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://go.freee.co.jp/hanbai_api_seminer.html
¢£¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§CEO¡¡º´¡¹ÌÚÂçÊå
ÀßÎ©Æü¡§2012Ç¯7·î9Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1-2-2¥¢¡¼¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Âçºê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ï¡¼ 21³¬
URL¡§https://corp.freee.co.jp/
¡ã·Ð±Ä¼Ô¤«¤éÃ´Åö¼Ô¤Ë¤Þ¤ÇÌòÎ©¤Ä¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹´ðÁÃÃÎ¼±¡ä¡§https://www.freee.co.jp/kb/
¡ã¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼ÒºÇ¿·¤Îµá¿Í°ìÍ÷¡ä¡§https://jobs.freee.co.jp/#job_list
freee¤Ï¡Ö¥¹¥â¡¼¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¡¢À¤³¦¤Î¼çÌò¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤À¤ì¤â¤¬¼«Í³¤Ë·Ð±Ä¤Ç¤¤ëÅý¹ç·¿·Ð±Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÈ¯¤ÎSaaS·¿¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¸²ÁÃÍ¡×¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
