PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÃÓÅÄÀô½£¶ä¹Ô¤ÎBaaS¥µ¡¼¥Ó¥¹Î©¤Á¾å¤²¤ò»Ù±ç
2026Ç¯2·î25Æü
PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹çÆ±²ñ¼Ò
PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢
ÃÓÅÄÀô½£¶ä¹Ô¤ÎBaaS¥µ¡¼¥Ó¥¹Î©¤Á¾å¤²¤ò»Ù±ç
PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼¹¹ÔÌòCEO¡§°Â°æ Àµ¼ù¡¢°Ê²¼¡ÖPwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÃÓÅÄÀô½£¶ä¹Ô¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòÆ¬¼è·óCEO¡§ºå¸ý ¹°ì¡¢°Ê²¼¡ÖÃÓÅÄÀô½£¶ä¹Ô¡×¡Ë¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡¢BaaS¡ÊBanking as a Service¡Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹Î©¤Á¾å¤²¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹ÁÏ½Ð¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¡¢´ë²è¹½ÁÛÃÊ³¬¤«¤é»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÓÅÄÀô½£¶ä¹Ô¤¬2027Ç¯°Ê¹ß¤ËÍ½Äê¤¹¤ë¿·¶ä¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤Ë¸þ¤±¡¢Ï¢·È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
µþºå¿À¥¨¥ê¥¢¤ËÌ©Ãå¤·¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÃÓÅÄÀô½£¶ä¹Ô¤Ï¸½ºß¡¢°Û¤Ê¤ë¶È¼ï¤Î¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È·ÐÍ³¤ÇBaaS¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸ýºÂ³«Àß¤äÆü¾ïÍøÍÑ¤ò¥¢¥×¥ê¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ÜµÒ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤ÆÆ±¹ÔÅ¹Æ¬¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐÌÌ¥µ¥Ý¡¼¥È¤â´Þ¤á¤¿¤è¤ê¤¤áºÙ¤«¤ÊÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤ÊÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÃÓÅÄÀô½£¶ä¹Ô¤ÏBaaS¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ë¸þ¤±¡¢PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤È¤â¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢2027Ç¯°Ê¹ß¤Ë¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹»²Æþ»Ù±ç¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇÝ¤Ã¤¿¶âÍ»¡¦Èó¶âÍ»¤ÎÃÎ¸«¤ò»ý¤Ã¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬¡¢¶È¼ï¤äÁÈ¿¥²£ÃÇ·¿¤Î¿·¤·¤¤¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹Áü¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¶âÍ»¹âÅÙ²½¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ê£»¨²½¤¹¤ë¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È³¦¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬ºöÄê¤«¤é¥µ¡¼¥Ó¥¹Àß·×¡¢¼Â¹Ô¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿»Ù±ç¤Ë¤è¤ê»º¶È¤ÎÊÑ³×¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏBaaS¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡Â¦¤Ç¤¢¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹»²Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÈó¶âÍ»»ö¶È¼Ô¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÇÄ°®¤·¡¢°Û¤Ê¤ë»º¶È¤Ø¤Î¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹ÁÈ¤ß¹þ¤ß¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ÂÎ¸³¤ÎÁÏÂ¤¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹»²Æþ»Ù±ç
https://www.pwc.com/jp/ja/industries/fs/entry-support.html
PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.pwc.com/jp/consulting
PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ï¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤ÎºöÄê¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤ÇÁí¹çÅª¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PwC¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÊ£»¨¤Çº¤Æñ¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
PwC Japan¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.pwc.com/jp
PwC Japan¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëPwC¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤é¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£³ÆË¡¿Í¤ÏÆÈÎ©¤·¤¿ÊÌË¡¿Í¤È¤·¤Æ»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê£»¨²½¡¦Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë´ë¶È¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢PwC Japan¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢´Æºº¤ª¤è¤Ó¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥¢¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ç¥£¡¼¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼¡¢ÀÇÌ³¡¢¤½¤·¤ÆË¡Ì³¤Ë¤ª¤±¤ëÂî±Û¤·¤¿ÀìÌçÀ¤ò·ë½¸¤·¡¢¤½¤ì¤é¤òÍµ¡Åª¤Ë¶¨Æ¯¤µ¤»¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î¡¢ÀÇÍý»Î¡¢ÊÛ¸î»Î¡¢¤½¤ÎÂ¾ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥ÕÌó13,500¿Í¤òÍÊ¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¥º¤Ë¤è¤êÅª³Î¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(c) 2026 PwC Consulting LLC. All rights reserved.
PwC refers to the PwC network member firms and/or their specified subsidiaries in Japan, and may sometimes refer to the PwC network. Each of such firms and subsidiaries is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.
