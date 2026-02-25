C&W¡¢¥ê¥Æー¥ë»Ô¶·¥ì¥Ýー¥È 2025Âè4»ÍÈ¾´ü¤òÈ¯É½
¥°¥íー¥Ð¥ëÉÔÆ°»ºÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤Î¥¯¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¦¥§¥¤¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ëËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥«¥´¡¢ÆüËÜËÜ¼Ò¡§ÀéÂåÅÄ¶è±ÊÅÄÄ®¡¢C&W¡Ë¤Ï¡¢¥ê¥Æー¥ë»Ô¶·¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
Ãæ¹ñ¤ÎË¬Æü¼«½Í¤Î±Æ¶Á¤â¡¢Ë¬Æü³°µÒ¼Ô¿ô¤Ï²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·
2025Ç¯¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»Ô¾ì¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ³ÈÂç´ðÄ´¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢Ë¬Æü³°µÒ¿ô¤È¾ÃÈñÁí³Û¤Ï²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Âè4»ÍÈ¾´ü¤Ë¤Ï¹ñ¡¦ÃÏ°èÊÌ¤Î¹½À®Èæ¤ËÊÑÆ°¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£Æ±Ç¯Âè4»ÍÈ¾´ü¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÅÏ¹Ò¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ×ÀÁÅù¤ò¼õ¤±¡¢12·î¤ÎÆ±¹ñ¤«¤é¤ÎË¬ÆüµÒ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç45.3%¸º¾¯¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Æ±¹ñµÒ¤Î¹½À®Èæ¤¬¹â¤¤ÌÈÀÇÅ¹¤Î12·îÇä¾å¹â¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç17.1%¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Â¾Êý¡¢ÄÌÇ¯¤Ç¤Ï±ß°Â·¹¸þÅù¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢²¤ÊÆ¹ë¤äÂæÏÑÅù¤«¤é¤ÎµÒ¿ô¤ª¤è¤Ó1¿ÍÅö¤¿¤ê¾ÃÈñ³Û¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉôÃÏ°è¤«¤é¤ÎµÒ¿ô¸º¾¯¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ³Û¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÊä´°¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢2025Ç¯¤ÎÇ¯´ÖË¬Æü³°µÒ¿ô¤ÏÌó4,268Ëü¿Í¡¢Ë¬ÆüÎ¹¹Ô¾ÃÈñ³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ16.4%Áý¤òµÏ¿¤·¤¿¡£µÒ¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñ¡¦ÃÏ°èÊÌ¹½À®¤ÎÂ¿³Ñ²½¤ÈµÒÃ±²Á¤Î¾å¾º¤¬¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î³ÈÂç¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¿·´ú´ÏÅ¹¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅÁÃ£ÎÏ¡×¤ò¶¯²½
º£´ü¡¢Åìµþ¤Ç¤ÏÀ¤³¦Åª¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¿·¡¦´ú´ÏÅ¹¤Î³«¶È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£11·î¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¥¬¥ê¤¬É½»²Æ»¤Ë¥íー¥Þ¤Î·úÃÛÈþ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¿·µòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢Â³¤¯12·î¤Ë¤Ï¥í¥¨¥Ù¤¬¶äºÂÃæ±ûÄÌ¤ê¤Î°ìÅùÃÏ¤Ë¡¢À¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¥®¥Õ¥È¥«¥¦¥ó¥¿ー¤òÊ»Àß¤·¤¿ÆüËÜºÇÂç¤Î¡Ö¥«¥µ¥í¥¨¥Ù¶äºÂ¡×¤ò¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡£
¤µ¤é¤ËÆ±·î¡¢100¡ó¥¢¥é¥Ó¥«¼ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥Òー¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥Ð¥Á¥ã¥³ー¥Òー¤¬¶äºÂ¤ËÆüËÜ½é¾åÎ¦¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡Ø¿©¤ÈÂÎ¸³¡Ù¤ÎÍ»¹ç¤«¤éÏ¢Æü¹ÔÎó¤òºî¤Ã¤¿¡£
¥µ¥ó¥íー¥é¥ó¤âÉ½»²Æ»¥¨¥ê¥¢¤ÇÂç·¿´ú´ÏÅ¹¤òÅ¸³«¡£¥Ñ¥ê¤ä¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÂ³¤¯¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥é¥¤¥ó¡Ö¥µ¥ó¥íー¥é¥ó ¥ê¥ô¡¦¥É¥í¥ï¡ÊSaint Laurent Rive Droite¡Ë¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥¢ー¥È¤ä²»³Ú¤Ê¤É¤ÎÊ¸²½¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¡£¥ô¥¡¥ó ¥¯¥êー¥Õ¡õ¥¢ー¥Ú¥ë¤â¶äºÂ°ìÃúÌÜ¤Î¿·¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¥í¥¶¥ó¥¸¥åÌÏÍÍ¤Î¥Õ¥¡¥µー¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äVIP¥ëー¥à¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂî±ÛÀ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¿·µ¬³«¶ÈÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÃ±¤Ê¤ëÈÎÇäµòÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒ¤ÎÂÚºß»þ´Ö¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡Ö¥µ¥í¥óµ¡Ç½¡×¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔ¿´°ìÅùÃÏ¤ÎÏ©ÌÌÅ¹¤Ï¡¢Ã±¤Ë¾¦ÉÊ¤òÄÄÎó¤·¤ÆÇä¤ë¾ì½ê¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ÜµÒ¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦µòÅÀ¤Ø¤È¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¦¥È¥ë¥Ã¥¯
¥ê¥Æー¥éー³Æ¼Ò¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤ÊÈÎÇäµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Î¼´¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢VIPÀìÍÑ¥µ¥í¥ó¤ä¥«¥Õ¥§¡ÊF&B¡Ëµ¡Ç½¤òÊ»Àß¤·¤¿ÂÚºß·¿¤ÎÅ¹ÊÞÀß·×¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿Ê½Ð¤¬²ÃÂ®¤·¤¿¶äºÂ¤Ç¤Ï¡¢º£´ü¤³¤½¾å¸ÂÄÂÎÁ¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¼è°ú¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤Ï¾å¸ÂÃÍ¤¬10%¾å¾º¤·²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¥Æ¥£¥¢£±¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î´ú´ÏÅ¹¼ûÍ×¤Ï°ì½ä¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¿·µ¬³«È¯°Æ·ï¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄÂÎÁ¾å¾º¤ÎÍ¾ÃÏ¤òÆâÊñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´ÂÎÅª¤Ê»Ô¾ì¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï¹â¤¯¡¢¥Æ¥£¥¢£²¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥¢¥¹¥ì¥¸¥ãー¡¢´Ú¹ñ¥ê¥Æー¥éーÅù¤Î½ÐÅ¹°ÕÍß¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥ÎÉÊª·ï¤Î¶õ¼¼¤¬¶Ë¤á¤Æ¸ÂÄêÅª¤Ê¤Ê¤«¡¢¼ûµë¤ÎÉ¯Ç÷¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿¶ÑÄÂÎÁ¤Ï°ú¤Â³¤¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤òÃ©¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¡¡
¥ê¥Æー¥ë¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¥Óー¥È¾ÜºÙ¥ì¥Ýー¥È¤ÏPDF¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¸ìÈÇ¤Ï¤³¤Á¤é
±Ñ¸ìÈÇ¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡¡¾°Ê¾å¡¾
¥¯¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¦¥§¥¤¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¯¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¦¥§¥¤¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¡ÊNYSE: CWK¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¦¥§¥¤¥¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¡ÊC&W¡Ë¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¼è°ú¾Ú·ô½ê¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Î»ö¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ìó60¥«¹ñ¡¢400µòÅÀ¤ËÌó52,000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÜÀß´ÉÍý¡¢ÇäÇãÃç²ð¡¢´ÕÄêÉ¾²Á¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¥ì¥Ã¥×¡¢¥êー¥·¥ó¥°¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¥³¥¢¡¦¥µー¥Ó¥¹Á´ÂÎ¤Ç¡¢2024Ç¯¤ÎÇä¾å¹â¤Ï94²¯¥É¥ë¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Better never settles¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë´ë¶ÈÊ¸²½¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¶È³¦¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤«¤é¿ô¡¹¤Î¾Î»¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸ www.cushmanwakefield.com ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²¼¤µ¤¤¡£