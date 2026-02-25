¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤Î³èÌö¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿·µòÅÀ¡Ö¥ï¡¼¥¯¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌ¾¸Å²°¥Ù¡¼¥¹¡×¤ò³«Àß
¡¡
¡¡±ßÃ«¥Õ¥£¡¼¥ë¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ËÜ ±Ñ½Ó¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤ØÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¡¢½¢¶Èµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ2025Ç¯10·î¤Ë¿·µòÅÀ¡Ö¥ï¡¼¥¯¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌ¾¸Å²°¥Ù¡¼¥¹¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢°Ê²¼Åö»ÜÀß¡Ë¤ò³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¶¦ÄÌ¤ÎÍýÇ°¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËºÇ¹â¤ÎÍ¾²Ë¤ò¡×¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÇØ·Ê¡¦²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿¿Íºà¤¬³èÌö¤·¡¢¹â¤¤°ÕÍß¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼ÒÆâ´Ä¶¡¦À©ÅÙ¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Í¼ï¡¢ÀÊÌ¡¢¾ã¤¬¤¤¤ÎÍÌµÅù¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ç½ÎÏ¤È¼ÂÀÓ¤ò½Å»ë¤·¤¿¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöµòÅÀ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý4Ì¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë»Ù±ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ2Ì¾¤¬ºßÀÒ¤·¡¢Í¹ÊØÊª¤Î»ÅÊ¬¤±¤Ê¤É¤Î»öÌ³¥µ¥Ý¡¼¥È¤«¤é¡¢À¶ÁÝ¡¢±à·Ýºî¶È¡¢PCÆþÎÏºî¶È¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇ½ÎÏ¤ä°Õ¸þ¤Ë±þ¤¸¤ÆÃ´Åö¶ÈÌ³¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶À°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
±à·Ýºî¶È¤ò¹Ô¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼
¥Ñ¥½¥³¥óÆþÎÏ¤ò¹Ô¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼
À¶ÁÝ¤ò¹Ô¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤ÎºÎÍÑÏÈ³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¡¢»Ù±ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÁý°÷¤Ë¤è¤ë»Ù±çÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Æì»öÌ³¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤¢¤ï¤»¤¿2µòÅÀ¤Ç¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑÂ¥¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤Ë°ú¤Â³¤¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ù±ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¸½ºß¡¢Æ±¤¸¥Ó¥ë¤ÇÆ¯¤¯½¾¶È°÷¤¬¤è¤êÆ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶Èþ²½¤ä·Úºî¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜ¼Ò´ÉÍýÉôÌç¤Î¶ÈÌ³¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶ÈÌ³¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¥ï¡¼¥¯¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌ¾¸Å²°¥Ù¡¼¥¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÆü¡¹¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¸Ä¿Í¤¬¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë³Æ¡¹¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¶ÈÌ³¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢³§¤ÇÊ¬Ã´¤·¤Æ¶ÈÌ³¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ù±ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¤¬¼«¼çÅª¤Ë¶ÈÌ³¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º¤¤Ã¤¿»þ¡¦¤ä¤êÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤»þ¤Ë¤¹¤°¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÂÎÀ©¤òºî¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤È´Ø¤ï¤ëÃæ¤ÇÂ¿¤¯¤Îµ¤¤Å¤¤ä³Ø¤Ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È»Ù±ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³Àº¬¤Ê¤¯¤ª¸ß¤¤¤ÎÂÎÄ´¤òµ¤¤Ë¤«¤±¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤Ê¿¦¾ìÊ·°Ïµ¤¤¬¼«Ëý¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ä¥Ñ¥Á¥¹¥í¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä±Ç²èÀ©ºî¤Ê¤É¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹²ñ¼Ò¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¼«¿È¤¬²ñ¼Ò¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿¦¾ì¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â°ì½ï¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤±¤ëÃç´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¡¼¥¯¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌ¾¸Å²°¥Ù¡¼¥¹³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¥ï¡¼¥¯¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌ¾¸Å²°¥Ù¡¼¥¹
½êºßÃÏ¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæÀî¶è»³²¦1-3-1
µòÅÀ³«Àß¡§2025Ç¯10·î
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§·Úºî¶È¡¢À¶ÁÝ¡¢±à·Ýºî¶È¡¢PCÆþÎÏºî¶È
²Æì»öÌ³¥»¥ó¥¿¡¼³µÍ×
Ì¾¾Î¡§²Æì»öÌ³¥»¥ó¥¿¡¼
½êºßÃÏ¡§²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¤ª¤â¤í¤Þ¤Á4-17-6¡¡EST¡¦BLD¤ª¤â¤í¤Þ¤Á2F
µòÅÀ³«Àß¡§2010Ç¯4·î
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§PC¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢¥Ç¡¼¥¿ÆþÎÏ¡¢¥Ç¡¼¥¿½¸·×¡¢WEB¸¡º÷¡¢»ñÎÁºîÀ®Åù
»Ù±ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸½ºß¡¢¥ï¡¼¥¯¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌ¾¸Å²°¥Ù¡¼¥¹¤ª¤è¤Ó²Æì»öÌ³¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»Ù±ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
※支援スタッフの募集に関するお問い合わせは、下記URLよりアクセスいただき、グループ障がい者採用ページ内の「お問い合わせ」フォームよりご連絡ください。
ºÎÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
±ßÃ«¥Õ¥£¡¼¥ë¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
https://www.tsuburaya-fields.co.jp/recruit/j/challenged/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢¡ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Ï¢ÍíÀè¢¡
±ßÃ«¥Õ¥£¡¼¥ë¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡IR¥Á¡¼¥à
¢©150-0036¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆîÊ¿ÂæÄ®16ÈÖ17¹æ ½ÂÃ«¥¬¡¼¥Ç¥ó¥¿¥ï¡¼
Email¡§koho-hd@tsuburaya-fields.co.jp
ºÎÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
https://www.tsuburaya-fields.co.jp/recruit/j/challenged/