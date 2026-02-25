¡ÚWBC2026¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´¹ñ£±Ëü¿Í¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº·ë²Ì¡Û±þ±ç¤¹¤ëÁª¼ê1°Ì¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Åê¼ê¥ー¥Þ¥ó¤Ï »³ËÜÍ³¿¡ª
¡¡»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¸¦µæ½ê¡Ê½êÄ¹¡§ÃæÀîÄ¾¼ù ¾ðÊó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ØÉô¶µ¼ø¡Ë¤Ï2026Ç¯2·îÃæ½Ü¤Ë¡¢ 3·î5Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë2026 WORLD BASEBALL CLASSIC¡Ê°Ê²¼WBC2026¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ººÂÐ¾Ý¤Ï47ÅÔÆ»ÉÜ¸©ºß½»¤ÎÃË½÷1Ëü¿Í¡£¼ÁÌäÆâÍÆ¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¡Ê2·î13Æü»þÅÀ¡Ë¤ÇºÇ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡¢ÉôÌçÊÌ¥ー¥Þ¥ó¡¢Í¥¾¡¥Áー¥àÍ½ÁÛ¡¢¥é¥¤¥ÖÃæ·Ñ¤òÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ëNetflix¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î·ÀÌó¾õ¶·¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
£±¡¥ºÇ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê ¡ÊÍ¸ú²óÅú¢¨1 6,878Ì¾¡Ë¡¡
¢¨1¡§[]¤Î¿ô»ú¤ÏÇØÈÖ¹æ¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë/±þ±ç¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤ò½ü¤¯
£²¡¥ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¢¨2¤ÎÉôÌçÊÌ¥ー¥Þ¥ó¡¡
¢¨2¡§ N¤Ï¡Ö»×¤¤Åö¤¿¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤ò½ü¤¯
£³¡¥Í¥¾¡¥Áー¥àÍ½ÁÛ ¡ÊÍ¸ú²óÅú¢¨3 5,693Ì¾¡Ë¡¡
¢¨3¡§Á°Ìä¡Ê°ì¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÆÍÇËÍ½ÁÛ¡Ë¤Î¡ÖÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ò½ü¤¯
£´¡¥WBC2026ÆÈÀêÇÛ¿®¤Ë¤è¤ë¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹·ÀÌó¤Ø¤Î±Æ¶Á ¡ÊN=10,000¡Ë
£±¡¥ºÇ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¥È¥Ã¥×10 ¡ÊÍ¸ú²óÅú6,878Ì¾¡Ë
¡¡Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿10,000Ì¾¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê1,616Ì¾¡Ë¤È¡Ö±þ±ç¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê1,506Ì¾¡Ë¤Î²óÅú¼Ô¤ò½ü¤¯¡¢6,878Ì¾¤òÍ¸ú²óÅú¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖºÇ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Á°²óÂç²ñ¤ÇÆüËÜ¤ò14Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤ÎÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¡¢MVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬61.9%¤Î°µÅÝÅª¤ÊÆÀÉ¼Î¨¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2°Ì¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Î¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºMVP¤Ë¤âµ±¤¤¤¿»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¡¢3°Ì¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤òÄ¾Á°¤Î¸Î¾ã¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¤·¤¿¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¡¢4°Ì¤ÏºòÇ¯¥»¡¦¥êー¥°MVP¼õ¾Þ¤Îºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤Îº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¡¢5°Ì¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë°µ´¬¤ÎµÓÎÏ¤Ç¹×¸¥¤·¤¿Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¤Î¼þÅìÍ¤µþÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£
£²¡¥ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤ÎÉôÌçÊÌ¥ー¥Þ¥ó
¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê1,616Ì¾¡Ë¤Î²óÅú¼Ô¤ò½ü¤¯¡¢8,384Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÅê¼ê¡×¡ÖÂÇ·â¡×¡ÖÁöÎÝ¡×¡Ö¼éÈ÷¡×¡Ö¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡×¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²Ìò¡×¤Î6ÉôÌç¤Ç¡Ö¾¡Íø¤Î¸°¤ò¤Ë¤®¤ë¥ーÁª¼ê¡×¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÉôÌç¤Ç¤Ï1Áª¼ê¤·¤«Áª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ±°ìÁª¼ê¤òÊ£¿ôÉôÌç¤ÇÁª¤Ö¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÉôÌç¤Ç¡Ö»×¤¤Åö¤¿¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤ò½ü¤¯²óÅú¼Ô¤òÍ¸ú²óÅú¤È¤·¤ÆÆÀÉ¼Î¨¤ò»»½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥È¥Ã¥×5¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
2-1¡¥¡ÖÅê¼ê¡×ÉôÌç¥È¥Ã¥×£µ ¡ÊÍ¸ú²óÅú7,120Ì¾¡Ë
¡¡Åê¼ê¤ÎÃì¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤â¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤«¤é2°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3°Ì¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤Î¹â¹»¡Ê´ä¼ê¡¦²Ö´¬Åì¡Ë»þÂå¤Î1³ØÇ¯ÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡¢4°Ì¤ÏºòÇ¯¤ÎÂôÂ¼¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Ç¤¢¤ëËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡¢5°Ì¤ÏÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä»þÂå¤Ë2Ç¯Ï¢Â³ÂôÂ¼¾Þ¡Ê2017¡¦2018¡Ë¤Ëµ±¤¡¢¥á¥¸¥ãーÄ©Àï1Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëºòÇ¯¤Ï¡Ö¥ªー¥ë¥É¥ëー¥ー¡×¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬¸÷¤Ã¤¿¥³¥í¥é¥É¡¦¥í¥Ã¥ー¥º½êÂ°¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤Ç¤·¤¿¡£
2-2¡¥¡ÖÂÇ·â¡×ÉôÌç¥È¥Ã¥×£µ ¡ÊÍ¸ú²óÅú7,157Ì¾¡Ë
¡¡ÂÇ·âÉôÌç¤Î1°Ì¤Ï74.0%¤Î°µÅÝÅª¤ÊÆÀÉ¼Î¨¤Ç¡¢2024¡¦2025¤È2Ç¯Ï¢Â³¥á¥¸¥ãー¥êー¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£2°Ì¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤«¤é¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¡¢3°Ì¤ÏºòÇ¯¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤È¤·¤Æ±¦ÂÇ¼Ô½é¤Î30ËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¤·¡¢¥·ー¥º¥óÃæ¤Ë¤ÏÂÇÅÀ¤¬Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿ÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¡¢4°Ì¤ÏºòÇ¯¥»¡¦¥êー¥°¤ÎËÜÎÝÂÇ¡¦ÂÇÅÀ¤ÎÆó´§²¦¤Ëµ±¤¤¤¿º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¡¢5°Ì¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤Î½à·è¾¡¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¤Î·àÅª¤ÊÆ±ÅÀ3¥é¥ó¤Î°õ¾Ý¤¬¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£
2-3¡¥¡ÖÁöÎÝ¡×ÉôÌç¥È¥Ã¥×£µ ¡ÊÍ¸ú²óÅú5,391Ì¾¡Ë
¡¡ÁöÎÝÉôÌç¤ÏÁ°²óÂç²ñ¡ÖÂåÁö¤ÎÀÚ¤ê»¥¡×¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¼þÅìÍ¤µþÁª¼ê¤¬²áÈ¾¿ô¤ÎÉ¼¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£2°Ì¤Ï2024¥·ー¥º¥ó¤Ë¥á¥¸¥ãー¥êー¥°»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡Ö50ËÜÎÝÂÇ50ÅðÎÝ¡×¤òÃ£À®¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢3°Ì¤Ï¥Ñ¡¦¥êー¥°ÅðÎÝ²¦¡Ê2021¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼Áª¼ê¡¢4°Ì¤ÏºòÇ¯7·î¤Î¥ä¥ó¥ー¥¹Àï¤Ç¡Ö¿ÀÁöÎÝ¡×¤ò¸«¤»¤¿ÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¡¢5°Ì¤Ï°ìºòÇ¯8·î¤Î¥ì¥ó¥¸¥ãー¥ºÀï¤Ç¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÀ¸´Ô¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´ÎÏ¤Ç¤Î·ãÁö¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤µÈÅÄÀµ¾°Áª¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2-4¡¥¡Ö¼éÈ÷¡×ÉôÌç¥È¥Ã¥×£µ ¡ÊÍ¸ú²óÅú4,943Ì¾¡Ë
¡¡¼éÈ÷ÉôÌç¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤Ç¤â¹¶¼é¤¬¸÷¤Ã¤¿¸»ÅÄÁÔÎ¼Áª¼ê¤¬1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2°Ì¤Ïº£Âç²ñ¡¢Åê¼ê¤ò´Þ¤á¤¿¼éÈ÷¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤ÏÁÛÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤Ë¤âÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢3°Ì¤Ï¹ÅçÅìÍÎ¥«ー¥×»þÂå¤Ë5Ç¯Ï¢Â³¡Ê2017～2021¡Ë¤Ç¥´ー¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¡¢4°Ì¡¦5°Ì¤ÏºòÇ¯¥´ー¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ëºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤ÎÀð¤ÎÍ×¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡¢ÁöÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¼þÅìÍ¤µþÁª¼ê¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2-5¡¥¡Ö¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡×ÉôÌç¥È¥Ã¥×£µ ¡ÊÍ¸ú²óÅú5,757Ì¾¡Ë
¡¡¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×ÉôÌç¤ÏÁ°²óÂç²ñ·è¾¡¥¢¥á¥ê¥«ÀïÁ°¤Î¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡ÖÆ´¤ì¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÎÌ¾¸À¤Ç¥Áー¥à¤ò°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬Æ²¡¹¤Î1°Ì¡£2°Ì¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤ÈÆ±³ØÇ¯¤Ç¿ÍË¾¤Î¸ü¤¤ÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¡¢3°Ì¤Ïº£Âç²ñ¥Áー¥àºÇÇ¯Ä¹¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡¢4°Ì¤ÏÁ°²óÍ¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Î°ì¿Í¡¦µÈÅÄÀµ¾°Áª¼ê¡¢5°Ì¤Ï²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤¬26Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤¿2024¥·ー¥º¥ó¤Ë¥Áー¥à¤Î¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿ËÒ½¨¸çÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£
2-6¡¥¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²Ìò¡×ÉôÌç¥È¥Ã¥×£µ ¡ÊÍ¸ú²óÅú5,436Ì¾¡Ë
¡¡Á°Ìä5°Ì¤ÎËÒ½¨¸çÁª¼ê¤¬2°Ì¤ËÍÙ¤ê½Ð¤Þ¤·¤¿¡£Á°²óÂç²ñ½à¡¹·è¾¡¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¤Î¥Òー¥íー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤òÏ¢È¯¤·¡¢Åìµþ¥Éー¥à¤òÊ¨¤«¤»¤¿¸½¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬5°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¡Ö¤ªº×¤êÃË¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¾¾ÅÄÀë¹À¸µÁª¼ê¤Ïº£²ó¡¢ÇØÈÖ¹æ[71]¤ÎÌî¼êÁí¹ç¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³¡¥Í¥¾¡¥Áー¥àÍ½ÁÛ ¡ÊÍ¸ú²óÅú5,693Ì¾¡Ë
¡Ö°ì¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤òÆÍÇË¤·¤Æ½à¡¹·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¥Áー¥à¡×¤òÅú¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÍ¥¾¡¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë1¥Áー¥à¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿4,307Ì¾¤ò½ü¤¯5,693Ì¾¤¬Í¸ú²óÅú¼Ô¤Ç¤¹¡£
3-1¡¥°ì¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÆÍÇË¥Áー¥àÍ½ÁÛ
WBC2026¤Ç¤Ï¡¢Á´4¥×ー¥ë¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì2¥Áー¥à¤¬°ì¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤òÆÍÇË¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍ½ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤¿¼ÁÌä¡ÊºÇÂç8¥Áー¥à¤Þ¤ÇÁªÂò²Ä¡Ë¤Î·ë²Ì¤¬°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
8³äÄ¶¤¨¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤Ç·è¾¡¤òÀï¤Ã¤¿POOL B¡Ê¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¥×ー¥ë¡Ë¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤È¡¢POOL C¡ÊÅìµþ¥×ー¥ë¡Ë¤ÎÆüËÜ¤Ç¤·¤¿¡£POOL A¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥¡¥ó¥×ー¥ë¡Ë¤Ï²Æµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç3ÅÙ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¸Ø¤ëÅÁÅý¹ñ¥¥åー¥Ð¡¢POOL D¡Ê¥Þ¥¤¥¢¥ß¥×ー¥ë¡Ë¤ÏWBC2013¤ÎÍ¥¾¡¹ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆÍÇËÍ½ÁÛ¤Î1°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
Â¾¤Î¥×ー¥ë¤Ç¤Ï¾å°Ì2¥Áー¥à¤ËÍ½ÁÛ¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ëPOOL C¤Ç¤Ï3°Ì¤ÎÂæÏÑ¤â¹â¤¤¿ôÃÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÂæÏÑ¤Ï2024¥×¥ì¥ß¥¢12¤Î·è¾¡Àï¤ÇÆüËÜ¤òÇË¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¶¯¹ë¹ñ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿4°Ì¤Î¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤âWBC2023¤Ç¤Ï´Ú¹ñÇË¤Ã¤Æ½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢ÌýÃÇ¤Ï¶ØÊª¤ÎßõÎõ¤Ê¥×ー¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3-2¡¥Í¥¾¡¥Áー¥àÍ½ÁÛ
¡¡Á°²óÂç²ñ¤ÎÇÆ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤òµó¤²¤ë²óÅú¼Ô¤¬7³ä¤òÄ¶¤¨¡¢¼¡ÅÀ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ò²Ã¤¨¤ë¤È9³ä¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤òÍÊ¤·½à¡¹·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤â¹Ô¤ï¤ëÌîµå¤ÎÄ¶Âç¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¡£WBC2023¤ÎºÆÍè¤È¤Ê¤ëÎ¾¹ñ¤Î·è¾¡¤Ç¤ÎºÆÀï¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤Î¸½¤ì¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£´¡¥WBC2026ÆÈÀêÇÛ¿®¤Ë¤è¤ë¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹·ÀÌó¤Ø¤Î±Æ¶Á ¡ÊN=10,000¡Ë
¡¡2025Ç¯8·î¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëWBC2026¤Î¥é¥¤¥ÖÃæ·Ñ¤¬Netflix¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÂç¤¤Ê¾×·â¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£WBC¤Î²áµî5Âç²ñ¤È¤ÎºÇÂç¤ÎÁê°ãÅÀ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢10,000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº»þÅÀ¤Ç¤Î·ÀÌó¾õ¶·¤È·ÀÌóÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ÎÁªÂò»è¤Ï7¹àÌÜ¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤Î¤¿¤á5¹àÌÜ¤Ë½¸Ìó¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Á´ÂÎ½¸·×¤ÈÀÊÌ¡¦Ç¯ÂåÊÌ½¸·×¤ËÊ¬¤±¤Æµ½Ò¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÁªÂò»è¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¡Ê101·ï¡Ë¤Î²óÅú¼Ô¤Ë¤ÏÄÉ²Ã¤Ç¼«Í³µ½Ò¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤ÊÆâÌõ¤Ï¡¢¡ÖÌ¤Äê¡×¡Ê31·ï¡Ë¡¢¡ÖÂ¾¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ëÄ°¤·¤¿¤¤¤¿¤á·ÀÌóÍ½Äê¡×¡Ê13·ï¡Ë¡¢¡ÖÌîµå¤äWBC¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê11·ï¡Ë¡¢¡Ö²ÈÂ²¤¬·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê9·ï¡Ë¡¢¡ÖÃÎ¿ÍÂð¤ä¶ÐÌ³Àè¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¤Ç»ëÄ°Í½Äê¡×¡Ê4·ï¡Ë¤Ê¤É¤Ç¤·¤¿¡£
4-1¡¥Á´ÂÎ½¸·× ¡ÊP1¤ÎºÆ·Ç¡Ë
¡¡ ¡ÖWBC¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯·ÀÌóºÑ¡×¤¬17.3%¡¢¡ÖWBC2026¤¬ÍýÍ³¤Ç·ÀÌó¡×¤¬4.9%¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉâÍ·ÁØ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¼¡Âè¤Ç·ÀÌó¸¡Æ¤¡×¤¬8.8%¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï4.9%+8.8%=13.7%¤¬¡ÖWBC2026¤Ë¤è¤ë¿·µ¬·ÀÌó¡×¤ÎºÇÂçÃÍ¤È¤·¤Æ¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï4.9%Î±¤Þ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢µÕ¤ËÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Ö·ÀÌóÍ½Äê¤Ê¤·¡×¤Î²óÅú¼Ô¤¬ËÝ°Õ¤·¡¢13.7%¤ò¾å²ó¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
4-2¡¥ÀÊÌ¡¦Ç¯ÂåÊÌ½¸·× ¡Ê³ÆÂ°À¤ÎN¤Ï¼¡¥Úー¥¸·ÇºÜ¡Ë
¡¡ Àº¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖWBC¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯·ÀÌóºÑ¡×¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢¡ÖWBC2026¤¬ÍýÍ³¤Ç·ÀÌó¡×¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¼¡Âè¤Ç·ÀÌó¸¡Æ¤¡×¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÃËÀ¤ÎÊý¤¬¹â¤¤ÃÍ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤Âåº¹¤Ç¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÊý¤¬¡ÖWBC¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯·ÀÌóºÑ¡×¡ÖWBC2026¤¬ÍýÍ³¤Ç·ÀÌó¡×¤ÎÎ¨¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¼¡Âè¤Ç·ÀÌó¸¡Æ¤¡×¤Ï¡¢20Âå¤È60Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤·¹¸þ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¡¦Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃË½÷¤È¤â¡ÖWBC¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯·ÀÌóºÑ¡×¤Ï20Âå¡¦30Âå¤Ç¤Ï20%¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖWBC2026¤¬ÍýÍ³¤Ç·ÀÌó¡×¤Ï¤É¤ÎÇ¯Âå¤âÃËÀ¤ÎÊý¤¬¹âÈæÎ¨¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë20Âå¤Ç¤Ï10%¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Ç¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤¬¤½¤ÎÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¼¡Âè¤Ç·ÀÌó¸¡Æ¤¡×¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ç¤ÏÊ¬»¶¤¬¾®¤µ¤¯2.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½÷À¤Ç¤ÏºÇ¾®¤Î30Âå5.5%¤ÈºÇÂç¤Î60Âå9.8%¤È¤Î´Ö¤Ë4.3¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤Î³«¤¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¸¦µæ½ê¤Ç¤ÏWBC2026½ªÎ»¸å¤Ë¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î·ÀÌóÎ¨¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¸å¤Î·ÑÂ³°Õ¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÉÀ×Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼ÂÂÖ¤Î²òÌÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Ä´ºº´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î16Æü～19Æü¤Î4Æü´Ö
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§ÆüËÜºß½»¤Î20ºÐ～69ºÐ¤ÎÃË½÷10,000¿Í¡ÊÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É2025Ç¯4·î14Æü¸ø³«¤Î ¡Ö2024Ç¯10·î1Æü¸½ºß¿Í¸ý¿ä·×¡×¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¦ÀÊÌ¡¦Ç¯Âå¹½À®Èæ¤Ë½àµò¡Ë
Ä´ºº´Æ½¤¡§¾®ÌîÅÄÅ¯Ìï¡Ê»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¸¦µæ½ê¸¦µæ°÷¡¿¾ðÊó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ØÉô¶µ¼ø¡Ë
Ä´ºº¶¨ÎÏ¡§°ËÅìºó¡¦ÌÚÀîÐÒ¹á¡¦Ê¡²¬ÍèÎÜ¡Ê¾®ÌîÅÄ¥¼¥ß¡Ë
¡Ú²óÅú¼ÔÂ°À¡Û ¡ÊN=10,000¡Ë
¡Ú»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø¡Û
¢£¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.sanno.ac.jp/