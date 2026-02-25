¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
£Ó£Ã£Ó£Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡¢TechShare¤Î3¼Ò¡¢NVIDIAµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Î¶¨¶È¤ò³«»Ï
¡ÁÊªÎ®¡¦À½Â¤¤Î¡ÖÈóÄê·¿ºî¶È¡×¤ò¼«Î§²½¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ç¿¼¹ï¤ÊÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤Ø¡Á
¡¡¥Í¥Ã¥È¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÃÝ²¼ Î´»Ë¡¢°Ê²¼ ¥Í¥Ã¥È¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡Ë¡¢£Ó£Ã£Ó£Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼ £Ó£Ã£Ó£Ë¡Ë¡¢TechShare³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼ TechShare¡Ë¤Î3¼Ò¤Ï¡¢À½Â¤¡¦ÊªÎ®¡¦°åÎÅ¤Ê¤É¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÈóÄê·¿ºî¶È¤Î¼«Æ°²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¢¨1µ»½Ñ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨¶È¤ò2026Ç¯2·î1Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¶¨¶È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌÏÊï³Ø½¬¢¨2¡×¤Î¿äÏÀÀºÅÙ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Æ°²½¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿Ê£»¨¤Êºî¶È¤ò¼«Î§Åª¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹µ»½Ñ¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¼ÂÀ¤³¦¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Ç§¼±¡¦È½ÃÇ¡¦Æ°ºî¤òÅý¹ç¤·¡¢´Ä¶ÊÑ²½¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¥¿¥¹¥¯¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¼«Î§¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ
¢¨2 ¿Í¤¬¼Â±é¤·¤¿ºî¶ÈÆ°ºî¤òAI¤¬¼êËÜ¤È¤·¤Æ³Ø½¬¤·¡¢¼«Î§Åª¤ËºÆ¸½¤¹¤ëµ»½Ñ
£±¡¥ÇØ·Ê
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤¬2020Ç¯¤ÎÌó7,500Ëü¿Í¤«¤é¡¢2040Ç¯¤Ë¤ÏÌó6,200Ëü¿Í¤Þ¤Ç¸º¾¯¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÃæ¢¨3¡¢À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤Ï´ë¶È¤ÎµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ò·èºö¤È¤·¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥È³èÍÑ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½¾Íè¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥×¥í¥°¥é¥à¤µ¤ì¤¿Äê·¿ºî¶È¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê´Ä¶ÊÑ²½¤Ø¤Î½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼Â¸½¾ì¤Ç¤Î¼Á¤Î¹â¤¤³Ø½¬¥Ç¡¼¥¿¤ò½½Ê¬¤Ë¼ý½¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£Ã£Ó£Ë¤Ç¤ÏAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÅ¬ÍÑÎÎ°è¤ò½¾Íè¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤«¤é¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶õ´Ö¤Ø¤Î³ÈÄ¥¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç¡¢£Ó£Ã£Ó£Ë¤¬¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥óµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¡Ö³Ø½¬¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊä´°¡×¤ÈIOWN¡Ê¥¢¥¤¥ª¥ó¡Ë¢¨4¤òÍÑ¤¤¤¿ÄãÃÙ±ä¤Ê¿äÏÀ¤äÊ¬»¶³Ø½¬¤Ç¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤½èÍý¤¬²ÄÇ½¤Ê¹âÅÙAI´ðÈ×¤òÍ¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡¢¤½¤·¤Æ¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¼ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤ª¤è¤ÓÌÏÊï³Ø½¬¡¦¿¼ÁØ¶¯²½³Ø½¬¤ËÃÎ¸«¤Î¤¢¤ëTechShare¤È¶¨¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ»½ÑÅª¤Ê¾ãÊÉ¤Ç¤¢¤ë¼Â¸½¾ì¤Î¥Ç¡¼¥¿ÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡3¼Ò¤ÏËÜ¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ê£»¨¤Ê´Ä¶¤Ë½ÀÆð¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¼«Î§Åª¤ËÆ°ºî¤¹¤ëAI¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡Ë¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨3 ÎáÏÂ£·Ç¯ÈÇÏ«Æ¯·ÐºÑ¤ÎÊ¬ÀÏ¨¡Ï«Æ¯ÎÏ¶¡µëÀ©Ìó¤Î²¼¤Ç¤Î»ýÂ³Åª¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¨¡¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë
¢¨4 2030Ç¯¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¼¡À¤Âå¤ÎÄÌ¿®¡¦¾ðÊó½èÍý´ðÈ×¹½ÁÛ¡ÊInnovative Optical and Wireless Network¡Ë
£²¡¥¶¨¶È¤Î³µÍ×
¡Ê1¡Ë¶¨¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¾ÚÆâÍÆ
¡¡£Ó£Ã£Ó£Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ëNVIDIA Isaac Sim¢¨5¤ä¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÀ¤³¦¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëNVIDIA Cosmos¢¨6¤òÅý¹ç¤·¡¢²¾ÁÛ´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¹âÀºÅÙ¤Ê³Ø½¬¥Ç¡¼¥¿¤òÂçÎÌ¤ËÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Í¥Ã¥È¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤ÎºÇ¿·AI´ðÈ×¾å¤Ç³Ø½¬¤µ¤»¡¢¹½ÃÛ¤·¤¿ÌÏÊï³Ø½¬¥â¥Ç¥ë¤òTechShare¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¼Âµ¡¤ÇÆ°ºî¸¡¾Ú¤·¡¢·ë²Ì¤ò³Ø½¬¥Ç¡¼¥¿¤Ø¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿äÏÀÀºÅÙ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¡¢´Ä¶ÊÑ²½¤Ë¶¯¤¤¼«Î§·¿AI¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÍ¸úÀ¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨5 NVIDIA Omniverse¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ä¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë¥¹¥±¡¼¥é¥Ö¥ë¤Ê¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤ª¤è¤Ó¹çÀ®¥Ç¡¼¥¿À¸À®¥Ä¡¼¥ë(https://developer.nvidia.com/ja-jp/isaac/sim)
¢¨6 À¸À®·¿À¤³¦´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÀèÃ¼¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à(https://www.nvidia.com/ja-jp/ai/cosmos/)
¡Ê2¡Ë¼Â»Ü»þ´ü
¡¡2026Ç¯2·î1Æü¡Á2026Ç¯3·î²¼½Ü¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡Ê3¡Ë³Æ¼Ò¤ÎÌò³ä
¡¡£Ó£Ã£Ó£Ë
¡¡¡Ú¹âÉÊ¼Á¤Ê³Ø½¬¥Ç¡¼¥¿¡Ê¹çÀ®¥Ç¡¼¥¿¡Ë¤ÎÀ¸À®¡Û
¡¡¡¦ºÇÀèÃ¼¤ÎNVIDIA AI¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¶î»È¤·¡¢AI¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÀºÅÙ¤òº¸±¦¤¹¤ë¡Ö³Ø½¬ÍÑ¥Ç¡¼¥¿¡×¤ò¶¡µë
¡¡¡¦NVIDIA Isaac Sim¤ª¤è¤ÓNVIDIA Cosmos¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È³Ø½¬¤ËºÇÅ¬¤Ê¹çÀ®¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¸¡Æ¤¡¦¼Â»Ü
¡¡¡ÚÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¸À®¼êË¡¤ÎÄÉµá¡Û
¡¡¡¦Æ°²è¥Ù¡¼¥¹¤Î¹çÀ®¥Ç¡¼¥¿À¸À®¤Ë²Ã¤¨¡¢NVIDIA Omniverse¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¾å¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÂçÎÌ¤Î³Ø½¬¥Ç¡¼¥¿¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÀ¸À®¡Êhttps://www.nvidia.com/ja-jp/omniverse/¡Ë
¡¡¡Úµ»½ÑÅª¿¼·¡¤ê¡Û
¡¡¡¦NVIDIA Cosmos¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÊOSS¡Ë¤Î¥³¡¼¥É½¤Àµ¡¦ºÆ¹½ÃÛ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È³Ø½¬¤ËÆÃ²½¤·¤¿Æ°²èÀ¸À®¥×¥í¥»¥¹¤ò³ÎÎ©
¡¡¥Í¥Ã¥È¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º
¡¡¡ÚAI³Ø½¬¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤È¼Â¾Ú¡¦¶¦ÁÏ´Ä¶¡Û
¡¡¡¦½êÍ¤¹¤ë¹âÅÙ¤ÊAI´ðÈ×¤È¼Âµ¡¥í¥Ü¥Ã¥È´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ
¡¡¡ÚÌÏÊï³Ø½¬¥â¥Ç¥ë¤ÎºÆ³Ø½¬¡Û
¡¡¡¦¿Í´Ö¤Ë¤è¤ëÁàºî¥Ç¡¼¥¿¤ä£Ó£Ã£Ó£Ë¤¬À¸À®¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÌÏÊï³Ø½¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë
¡¡¡Ú¹âÅÙAI´ðÈ×¤Î¸¡¾Ú¡Û
¡¡¡¦ÄãÃÙ±ä¡¦¹â¸úÎ¨¤Ê½èÍý¤¬²ÄÇ½¤ÊºÇ¿·¥¤¥ó¥Õ¥é¾å¤Ç¤Î¿äÏÀÀÇ½¤ò¸¡¾Ú
¡¡¡Ú¸ÜµÒ¶¦ÁÏ¤Î¾ì¡Û
¡¡¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎINNOVATION SHOWCASE¤Ë¤Æ¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¥Ç¥â¤òÄó¶¡¡Êhttps://www.netone.co.jp/valley/¡Ë
¡¡TechShare
¡¡¡Ú¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹µ»½Ñ»Ù±ç¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦Äó¶¡¡Û
¡¡¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ù¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¿¼¤¤ÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤È³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò»Ù±ç
¡¡¡ÚÀìÌçÅªµ»½Ñ»Ù±ç¡Û
¡¡¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÊªÍýÅª¤Êµ»½Ñ»ÅÍÍ¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¹½À®¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢£Ó£Ã£Ó£Ë¤ª¤è¤Ó¥Í¥Ã¥È¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Î¸¡¾Ú¤òµ»½ÑÌÌ¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¡¡¡Ú³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤Î²þÎÉ¡Û
¡¡¡¦ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÌÏÊï³Ø½¬¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë´ð¤Å¤¡¢À¸À®¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎºÇÅ¬²½¡¦²þÎÉ
£³¡¥Äó¶¡²ÁÃÍ¤È´üÂÔ¸ú²Ì
¡¡ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢²¾ÁÛ¶õ´Ö¤ÇÀ¸À®¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê³Ø½¬¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Ï¼Âµ¡¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿ËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¤ÎÉéÃ´¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤·¡¢¼Â¸½¾ì¤Ø¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ¤ËÍ×¤¹¤ë´ü´Ö¤È¥³¥¹¥È¤Î°µ½Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿äÏÀÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î´Ä¶ÊÑ²½¤äÌ¤ÃÎ¤ÎÂÐ¾ÝÊª¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°ÂÄêÅª¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·¡¢¥Ð¥éÀÑ¤ßÉôÉÊ¤Î¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¤äÀ°Îó¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ø¤ÎÀÑ¤ßÉÕ¤±¡¦²Ù²¼¤í¤·¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Æ°²½¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿ÈóÄê·¿ºî¶È¤Î¸úÎ¨²½¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ³×¿·¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À½Â¤¡¦ÊªÎ®¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¾Ê¿Í²½¤ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¡¢¿¼¹ï²½¤¹¤ëÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£´¡¥¶¨¶È¸å¤ÎÊý¿Ë¡¦Å¸Ë¾
¡¡ËÜ¶¦Æ±¼Â¸³¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿µ»½Ñ¤ÈÃÎ¸«¤ò¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²½¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Êºî¶È¤Ø½ÀÆð¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊÌÏÊï³Ø½¬¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯ÅÙÃæ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À½Â¤¡¦ÊªÎ®Ê¬Ìî¤Ç¤Î¼ÂÍÑ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢º£¸å¤Ï°åÎÅ¤ª¤è¤Ó¥Û¡¼¥à¥±¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤È¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹µ»½Ñ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£3¼Ò¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤ÎÉáµÚ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2030Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿¿¼¹ï¤ÊÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
£Ó£Ã£Ó£Ë¥°¥ë¡¼¥×µ»½ÑÀïÎ¬
¡¡£Ó£Ã£Ó£Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¡Ö¶¦ÁÏIT¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µ»½ÑÀïÎ¬¡Öµ»½Ñ¥Ó¥¸¥ç¥ó2030¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öµ»½Ñ¥Ó¥¸¥ç¥ó2030¡×¤Ç¤Ï¡¢Àè¿Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÎºÇÂç³èÍÑ¤Ë¤è¤ë»ö¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ³×¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥Õ¥È¡Ë¤äÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÈôÌöÅª¤ÊÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿ÃÎºâ¤ò³èÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹³«È¯¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤ä¼Ò²ñ¡¢À¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê²ò·è¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦£Ó£Ã£Ó£Ë¥°¥ë¡¼¥×µ»½ÑÀïÎ¬¡Öµ»½Ñ¥Ó¥¸¥ç¥ó2030¡×
¡¡¡¡https://www.scsk.jp/sp/technology_strategy/index.html
¡¡¡¦£Ó£Ã£Ó£Ë¡¢¼¡À¤Âå¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¤Î¡ØAIRoA¡Ù¤Ë»²²è ¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ë¤è¤ë¸½¾ì¼«Î§²½¤ò²ÃÂ®
¡¡¡¡https://www.scsk.jp/news/2026/pdf/20260123.pdf
¥Í¥Ã¥È¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥Í¥Ã¥È¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿µ»½ÑÎÏ¤È²ÁÃÍ¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤ëICT¤ÎÌÜÍø¤½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍø³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¡¢¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤È·ÐºÑ²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤Ç¤¹¡£¾ï¤ËÀ¤³¦¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½ÑÆ°¸þ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¤½¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¶ñ¸½²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¼ÒÆâ¤Ç¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍø³èÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤âÊ»¤»¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÒÌ¾¤äÀ½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
