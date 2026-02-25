こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
生成AIの導入で新入社員研修の工数を25％削減AI活用をきっかけに組織の活性化や営業活動の高度化も実現し、RAG活用も視野に
株式会社コプロス（⼭⼝県下関市、代表取締役社⻑：宮粼薫、以下コプロス）は、株式会社エクサウィザーズ（東京都港区、代表取締役社長CEO：春田 真、以下エクサウィザーズ）の事例紹介記事に掲載されたことをお知らせします。
コプロスは組織変革のツールとして、法人向け生成AIサービス「exaBase 生成AI」を活用し、新入社員研修の工数を25％削減しました。さらに、AI活用をきっかけに若手とベテランの間に「縦のコミュニケーション」が生まれ、組織の活性化や営業活動の高度化にも繋がっています。
■生成AI導入の効果
1.新入社員研修の工数を25%削減。AIによる自律的な学習スタイルを確立
導入後に効果が現れたのは新入社員の教育コスト削減です。コプロスは文系出身の学生も多く採用しており、入社後の2ヶ月間は、業務に必要なITリテラシーを高めるための研修を行っています。Excel操作などの基礎スキル習得には20〜25時間ほどの講習時間を割いていましたが、関数や操作方法についてexaBase 生成AIが教える体制した結果、新入社員研修にかかる工数削減を実現しました。
2.「縦のコミュニケーション」が活性化。AIがベテランと若手の翻訳機に
AI導入がきっかけとなり、ベテランと若手のコミュニケーションが活性化しました。建設現場の実務を知り尽くしているがITツールには不慣れなベテラン社員と、現場のことはまだわからないがデジタルツールを使いこなす若手社員の間にexaBase 生成AIが介在することで、新たな化学反応が起きました。
3.営業活動の高度化とナレッジシェア
活用の幅は研修だけにとどまりません。営業部門では商談内容の録音データをテキスト化し、exaBase 生成AIに取り込んで分析しています。
若手が上司と一緒にAIの分析結果を見ながら次の一手を考えてたり、顧客情報の属人化を防ぐとともに、受注確度を高めるための壁打ち相手としてAIを活用しています。
■今後の展望：RAG活用
社内データを活用したRAGの精度向上に今後、取り組む予定です。データ形式によって回答の精度が変わる難しさがありますが、「ここに聞けば社内のことは何でもわかる」状態にし、PowerPointなどの資料形式で出力することで、さらなる業務短縮につなげていきます。
■記事
詳細についてはエクサウィザーズの「お客様の声」をご覧ください。
創業80年の建設会社が挑む「人が育つ」組織改革。生成AIがベテランと若手の“共通言語”となり、研修時間を25％削減
〜AIと人の最適な使い分け。属人化を解消し、現場が「より高度な指導」に時間を割ける組織への変革〜
https://exawizards.com/exabase/gpt/case/31497/
■コプロスについて
会社名 ： 株式会社コプロス
本社所在地 ： 〒752-8609 山口県下関市長府安養寺1-15-13
代表者 ： 代表取締役社長 宮粼 薫
創 業 ： 昭和21年7月1日（1946年）
設 立 ： 昭和44年1月9日（1969年）
URL ： https://copros.co.jp/
株式会社コプロスは、来年で創業80年を迎える総合建設業の企業です。
建設業界は国内でもDXが最も遅れている分野の⼀つとされていますが、弊社は⼭⼝県で初めて建設⽤3Dプリンターを導⼊し、業界のDX推進に先駆けています。加えて、ドローンやICT建機（情報通信技術を活⽤した建設機械）などの最先端システムを積極的に活⽤し、⼈⼿不⾜の解消や⼯期短縮、⽣産性の向上を実現しています。こうしたDXに関する取り組みが国から評価され、「DXセレクション2025（経済産業省）」準グランプリおよび「中国インフラDX（国⼟交通省）」といった栄誉ある賞を受賞しました。
＜報道関係者からのお問合せ先＞
株式会社コプロス 企画部 ⽊村
Tel: 083-246-0545
Fax: 083-246-0536
E-mail: mkimura@copros.co.jp
本件に関するお問合わせ先
株式会社コプロス 企画部 ⽊村
Tel: 083-246-0545
Fax: 083-246-0536
E-mail: mkimura@copros.co.jp
関連リンク
コプロスYouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@copros
コプロス公式インスタグラム
https://www.instagram.com/copros.insta/
コプロス公式X
https://x.com/copros_recruit
