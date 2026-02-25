¿ÍÀ¸¤ò¼«¤éÀÚ¤êÂó¤¯28Ì¾¤Î½÷À¥êー¥Àー¤¿¤Á¤¬¸ì¤ë ¡Ø½÷À¥êー¥Àー¤¿¤Á¤ÎMY LIFE Story Vol.2¡Ù¤ò¶¦Ãø½ÐÈÇ¡ª ½÷À¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¡¢½÷À³èÌö¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤¬¤³¤³¤Ë¡£
2026Ç¯3·î8Æü¤è¤êAmazon¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¡ªÍ½ÌóÈÎÇäÃæ¡ª
·Ð±Ä¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÎß·×3,000Ì¾°Ê¾å¤Ø¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤¤¡¢½ñÀÒ½ÐÈÇ¤ä¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¥ê¥¹¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§³ÀÈª ¸÷ºÈ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢½÷À³èÌö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸½Âå¡¢½÷À¥êー¥Àー28Ì¾¤Î¥ê¥¢¥ë¥¹¥Èー¥êー¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿½ñÀÒ¡¢¡Ø½÷À¥êー¥Àー¤¿¤Á¤ÎMY LIFE Story Vol.2¡Ù¤òAmazon.co.jp¤è¤ê3·î8Æü(Æü)¤Ë½ÐÈÇ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/342265/images/bodyimage1¡Û
ºòº£¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï½÷À³èÌö¿ä¿ÊË¡¡Ê2016Ç¯¡Ë¤Î»Ü¹Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½÷À¤Î³èÌö¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¼Ò²ñÅª¤ÊÀ°È÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¹ñÆâ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃË½÷Èæ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢½÷À·Ð±Ä¼Ô¤Î³ä¹ç¤Ï8.3¡ó*¤È°ÍÁ³¤È¤·¤Æ1³ä¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷À³èÌö¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ª²ÝÂê¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢2024Ç¯11·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿Á°ºî¡Ø½÷À¥êー¥Àー¤¿¤Á¤ÎMY LIFE Story¡Ù¤¬Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÂèÆóÃÆ¤Î½ÐÈÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢Á°ºî¤ò¾å²ó¤ë28Ì¾¤Î½÷À¥êー¥Àー¤Ë¤´»²²è¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«¤é¤ÎÆ»¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤òÃúÇ«¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/342265/images/bodyimage2¡Û
¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÊÉ¡¢»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ëº¤Æñ¡¢»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÎÎ¾Î©¡¢»þ¤Ë¤ÏÊÐ¸«¤äº¹ÊÌ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÍÀ¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«――¥ê¥¢¥ë¤Çµ®½Å¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÚ¤ê³«¤³¤¦¤È¤¹¤ë½÷À¤ä¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ËÇº¤ß¤äÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤È¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢½÷À¤¬³èÌö¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£
*Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ë¹ñÆâ´ë¶È¤Î½÷À¼ÒÄ¹ÈæÎ¨¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ê2023Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë
¡Ú½ñÀÒ³µÍ×¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/342265/images/bodyimage3¡Û
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§½÷À¥êー¥Àー¤¿¤Á¤ÎMY LIFE Story Vol.2
¢£´Æ½¤¡§³ô¼°²ñ¼Òmorich ¿¹ËÜÀé²ì»Ò
¢£È¯¹Ô½ê¡§¥ê¥¹¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¢£È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î8Æü¡ÊÍ½ÌóÈÎÇäÃæ¡Ë
¢£Äê²Á¡§ËÜÂÎ1,800±ß¡Ê¡ÜÀÇ¡Ë
¢£URL¡§https://www.amazon.co.jp/dp/4908963355
¡Ú¶¦Ãø°ìÍ÷¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
1.³ô¼°²ñ¼Òmorich / ÂåÉ½¼èÄùÌò All Rounder Agent ¿¹ËÜ Àé²ì»Ò
2.¹çÆ±²ñ¼ÒNOKs Labo / ÂåÉ½¼Ò°÷ »³粼 Ä¾»Ò
3.³ô¼°²ñ¼ÒL&B / ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼·¼ï ¼î¿å
4.Smile for all¹çÆ±²ñ¼Ò / ÂåÉ½ ÂçÃÝ ÃÒ»Ò
5.³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥¦¥¤¥ó¥×¥í / ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀÆÆ£ Í³Èþ»Ò
6.³ô¼°²ñ¼Òmog / ÂåÉ½¼èÄùÌò °ðÅÄ ÌÀ·Ã
7.C.K.¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥³ー¥Á¥ó¥° / ÂåÉ½ ¶áÆ£ Àé±à
8.³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥·¥å / ÂåÉ½¼èÄùÌò ±öÌî ·ÃËã
9.SAYA Group / Founder ¾®ºä ¶Ç»Ò
10.³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥ô¥£ー¥¿ / ÂåÉ½¼èÄùÌò »°¹¥ Îç»Ò
11.³ô¼°²ñ¼ÒÌ´¤Õ¤©¤È / ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÎÓ ¤µ¤æ¤ê
12.SHIGA CITY ³ô¼°²ñ¼Ò / ÂåÉ½¼èÄùÌò Ê¡½Å Çì»Þ
13..³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥ê¥¢¥¨¥¤¥È ÂåÉ½¼èÄùÌò / °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜºÎÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¶¨²ñ(R) ÂåÉ½Íý»ö ÆâÅÄ Â¿Èþ»Ò
14.¥¢¡¦¥¯¡¦¥¢³ô¼°²ñ¼Ò / ÂåÉ½¼èÄùÌò Ý¯°æ ¶ê¿Î
15.¥Üー¥Æ¥ë¥Õ¥é³ô¼°²ñ¼Ò / ÂåÉ½¼èÄùÌò ²Î ÃÒÈþ
16.³ô¼°²ñ¼ÒÌÚ½á / ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ´ä粼 º´Àé»Ò
17.³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥³¥¹ / ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ °æ¸ý Èþ¼÷¡¹
18.¥×¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ïー / ÂåÉ½ ¼ÆÅÄ Åµ»Ò
19.J.Bridge,LLC / Partner º´Ìî ·Ã»Ò
20.GLOWBAL English ÂåÉ½ / ¤Ï¤Ä¤ª¤ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥¹(R)³«È¯¼Ô ±Ñ¸ìÈþÈ¯²»¥³ー¥Á ÉÍ²È ÍÊ¸»Ò
21.¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ï¤Ä¤Ý¤Ý¥é¥¤¥Õ¥Ñー¥È¥Êー / ÂåÉ½¼Ò°÷ ÃæÌî ½éÈþ
22.ºÎÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦RPO¥Ñー¥È¥Êー / Çòº½¤Ê¤®¤µ
23.Gion Capital Ltd. / ÂåÉ½ À¶¿å Í¥»Ò
24.¸µKPMG¥Ñー¥È¥Êー¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ¾å¾ì´ë¶È¾ï¶Ð¼èÄùÌò ¼Ò³°´ÆººÌò Ì¤¾å¾ì´ë¶È¸ÜÌä / ¥í¥±¥Ã¥ÈÏÂ²Â»Ò
25.¥ê¥Æー¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»ÎË¡¿Í / ÆÃÄê¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡ß¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¡ß·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó / »¥ËÚ¥ª¥Õ¥£¥¹»ÙÅ¹Ä¹ ÀµÌÚ ¾®Àã
26.³ô¼°²ñ¼ÒVivid Sunshine / ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿ÀÃ« ¿¿åº
27.³¤¤Ö¤É¤¦ÇÀ±à ³¤¤óÆ»～uminchi～ (³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥Ã¥¯) / ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³¾ë Í³´õ
28.¹çÆ±²ñ¼ÒSUNNY / ÂåÉ½ ÂíËÜ º»Ìï²Â
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§¥ê¥¹¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾Íî¹ç2-14-17 LISTEN Base
ÂåÉ½ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ³ÀÈª ¸÷ºÈ
ÀßÎ© ¡§2001Ç¯6·î21Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¿Í¤È´ë¶È¤ò¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤Ä¤Ê¤°Web¥á¥Ç¥£¥¢¡ØLISTEN¡Ê¥ê¥¹¥ó¡Ëhttps://listen-web.com/¡Ù¢¨¤Î±¿±Ä¤ª¤è¤Ó½ñÀÒ¡¦»¨»ï¡¦¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Î½ÐÈÇ¡¦ÈÎÇä¡¢¹Êó»Ù±ç¡¢ºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»Ù±ç
URL¡§https://listeners.co.jp/
¥ê¥¹¥Êー¥º¤È¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¥¹¥Èー¥êー¤ò¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¥¹¥Èー¥êー¤Ø¶¦´¶¤·¤¿¿ÍÆ±»Î¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡È¥Ï¥Ö¡É¤òÌÜ»Ø¤¹²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¶¦Ãø¼Ô¤¬£±¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤Ç£±ºý¤ÎËÜ¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¡Ø¥·¥§¥¢½ÐÈÇ(R)¡Ù¤ä¼«¼Ò±¿±Ä¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ØLISTEN¡Ê¥ê¥¹¥ó¡Ë¡Ù¤òÄÌ¤¸¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎß·×700¼Ò¡¦3,000¿Í°Ê¾å¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¶¦´¶¤ÎÎØ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´Æ½¤¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
´Æ½¤¼Ô¡§¿¹ËÜ Àé²ì»Ò¡Ê³ô¼°²ñ¼Òmorich¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò All Rounder Agent¡Ë
1993Ç¯¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È¥°¥ëー¥×Æþ¼Ò¡£¼ç¤ËCxO¥Ï¥¤¥ì¥¤¥äー¤ÎºÎÍÑ»Ù±ç¤«¤é¿Í»öÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Å¸³«¡£¥ê¥¯¥ëー¥È»þÂå¤ÏÎß·×Çä¾å¼ÂÀÓÎòÂå¥È¥Ã¥×¡¢Á´¼ÒMVP¤Ê¤É¼õ¾ÞÎò30²óÄ¶¡£2017Ç¯morichÀßÎ©¡£morich¡¦morich-To¡¦and morich¤Î3¼Ò¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤ÆHR´ØÏ¢»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Û¤«¡¢NPOÍý»ö¡¢¼Ò³°¼èÄùÌò¡¦¸ÜÌä¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÂÎ¸½¡£NHK¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë »Å»ö¤ÎÎ®µ·¡×¡Ö¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±¡×¤Ê¤ÉTV½Ð±éÂ¿¿ô¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Ï¢ºÜ¤Î¤Û¤«¡¢¡ØËÜµ¤¤ÎÅ¾¿¦¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥¬¥¤¥É¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñ¤âÂ¿¿ô¡£Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡Ö¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¿ä¿ÊÂç»È¡×¤ËÇ¤Ì¿¡¢Á´¹ñ¤Î³ØÀ¸¤Ëµ¯¶È²È¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÅÁ¼ø¡£2¿Í¤ÎÃË¤Î»Ò¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÇØÃæ¤òÄÌ¤¸¤Æ´õË¾¤È´üÂÔ¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¤Íè¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
