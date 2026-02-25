¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹É¾²Á¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ì¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Ç¥£ー¥ë³èÆ°¤ÈºâÌ³¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹³ÈÂç¤Ë¤è¤ê²ÃÂ®
£Í¡õ£Á¼è°ú¤ÎÁý²Ã¡¢Ì±´Ö»ñËÜ¤ÎÎ®Æþ³ÈÂç¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ëµ¬À©´ÆÆÄ¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹É¾²Á¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¹´üÅª¼ûÍ×¤Ï°ìÁØ¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹É¾²Á¥µー¥Ó¥¹»Ô¾ì¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ê£»¨²½¤¹¤ëºâÌ³¤ª¤è¤Óµ¬À©´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÃæ¡¢Ãå¼Â¤Ê³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¼è°ú¤ÎÁý²Ã¡¢»ñËÜ»Ô¾ì¤Î³èÈ¯²½¡¢¤½¤·¤ÆÆ©ÌÀÀÍ×·ï¤Î¶¯²½¤¬¡¢Àµ³Î¤«¤ÄÂÎ·ÏÅª¤Ê´ë¶ÈÉ¾²Á¤Î½ÅÍ×À¤ò°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤¬ÀïÎ¬Åª·×²è¡¢Ë¡Îá½å¼é¡¢¤½¤·¤Æ½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¯Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÉ¾²Á¥µー¥Ó¥¹¤ÏÀ¤³¦¤Î¸½ÂåÅª¤Ê¶âÍ»¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë´ðËÜÅª¤Ê¹½À®Í×ÁÇ¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤Î¿Ê²½¤ÈÀ®Ä¹¿ä°Ü
²áµî5Ç¯´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹É¾²Á¥µー¥Ó¥¹¤ÏÃ±È¯Åª¤Ê¼è°ú»Ù±ç¤«¤é¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍÉ¾²Á¥Äー¥ë¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñËÜ»Ô¾ì¤Î¿¼²½¤È´ë¶È¹½Â¤¤ÎÊ£»¨²½¤ËÈ¼¤¤¡¢É¾²Á¥µー¥Ó¥¹¤ÏÆü¾ïÅª¤ÊºâÌ³¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²áµî¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢Ìµ·Á»ñ»ºÉ¾²Á¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢ÀÇÌ³¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¡¢´ë¶ÈºÆÊÔ¤Î³ÈÂç¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë»ñ¶âÄ´Ã£¤ÈÅê»ñ²ÈÂÐ±þ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎµÞÁý¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥µー¥Ó¥¹¥³¥¹¥È¤Î¹â¤µ¤äÇ§ÄêÉ¾²ÁÀìÌç²È¤ÎÉÔÂ¤¬¡¢°ìÉô»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ±¿ÍÑ¾å¤ÎÀ©Ìó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Î³ÈÂç¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¼çÍ×Í×°ø
º£¸å¡¢»Ô¾ì³ÈÂç¤ò»Ù¤¨¤ëÍ×°ø¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦Â¿¹ñÀÒ´ë¶È¤Î¹ñºÝÅ¸³«³ÈÂç
¡¦£Í¡õ£Á³èÆ°¤ÎÁý²Ã
¡¦¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¤ª¤è¤Ó¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ëÅê»ñ¤Î³ÈÂç
¡¦ºâÌ³Êó¹ð¤ÎÆ©ÌÀÀ¸þ¾å¤Ø¤Î½Å»ë
À®Ä¹¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µ¬À©¤ÎÊ£»¨²½¡¢ÃÏ°è´Ö¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤É¾²Á´ð½à¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ë¼è°ú¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëËÇ°×Ëà»¤¤ä´ØÀÇÌäÂê¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×¼ûÍ×Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¼ý±×¹½Â¤
ËÜ»Ô¾ì¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¼ïÎà¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¡¢¶È¼ïÊÌ¼ûÍ×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌÀ³Î¤Ê½¸Ãæ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦£Í¡õ£Á¸þ¤±É¾²Á¤Ï2025Ç¯¤Ë»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î40.5¡ó¡Ê3,257.1É´Ëü¥É¥ë¡Ë¤òÀê¤á¡¢2030Ç¯¤Þ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤À®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤¹¡ÊÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨9.1¡ó¡Ë¡£
¡¦Âç´ë¶È¤Ï¼ûÍ×Á´ÂÎ¤Î55.2¡ó¡Ê4,432.7É´Ëü¥É¥ë¡Ë¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÏÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ë¤è¤ê¹â¤¤À®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦Åê»ñ²È¤ª¤è¤Ó³ô¼ç¥°¥ëー¥×¤Ï»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Î33.5¡ó¡Ê2,688.4É´Ëü¥É¥ë¡Ë¤òÀê¤á¤ëºÇÂç¤Î¸ÜµÒ¶èÊ¬¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¶È¤ÏºÇ¤âÂç¤¤ÊºÇ½ªÍÑÅÓÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î28.1¡ó¡Ê2,255.2É´Ëü¥É¥ë¡Ë¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ª¤è¤Ó¾ðÊóµ»½ÑÊ¬Ìî¤ÏºÇ¤â¹â¤¤À®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë1,084.3É´Ëü¥É¥ë¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍÁý²Ã¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌÀ®Ä¹Æ°¸þ
2025Ç¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÌÊÆ¤Ï»Ô¾ì¤Î40.0¡ó¡Ê3,215.4É´Ëü¥É¥ë¡Ë¤òÀê¤á¡¢ºÇÂç¤ÎÃÏ°è»Ô¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï³èÈ¯¤Ê»ñËÜ»Ô¾ì³èÆ°¤È¸·³Ê¤Êµ¬À©ÂÎÀ©¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÏÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨9.9¡ó¤ÇºÇ¤âÂ®¤¤³ÈÂç¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â³¤¤¤Æ¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬7.9¡ó¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÃæÅì¤ª¤è¤ÓÅì²¤¤â¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿Åê»ñ¤ä»ñËÜ¹½Â¤ºÆÊÔ¤Î³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ãå¼Â¤ÊÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¥Áè´Ä¶¤È¶È³¦¹½Â¤
ËÜ»Ô¾ì¤ÏÃæÄøÅÙ¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å°Ì10¼Ò¤Ï2024Ç¯¤Ë»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î25.3¡ó¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥í¥¤¥È ¥È¥¦¥·¥å ¥Èー¥Þ¥Ä ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤¬4.7¡ó¤ÇºÇÂç¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Á¡¢Â³¤¤¤Æ¥×¥é¥¤¥¹¥¦¥©ー¥¿ー¥Ï¥¦¥¹¥¯ー¥Ñー¥¹ ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡Ê3.9¡ó¡Ë¡¢£Ë£Ð£Í£Ç ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡Ê3.4¡ó¡Ë¡¢¥¢ー¥ó¥¹¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ä¥ó¥° ¥°¥íー¥Ð¥ë ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡Ê3.0¡ó¡Ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー´ë¶È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
