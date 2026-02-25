¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀéÍÕ¸©1,441¿ÍÄ´ºº¡ÛÅ¾¿¦´Ø¿´ÁØ52.5%¡¢ 8³ä¤¬¡Ö¼«Âð1»þ´Ö·÷Æâ¡×´õË¾-ÃÏ¸µ»Ö¸þ¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¤¬µá¿Í¾ðÊó¸»3°Ì¤Ë
ÀéÍÕ¸©¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿¦¶È¾Ò²ð»ö¶È¡Êµö²ÄÈÖ¹æ¡§12-¥æ-300920¡Ë¤ò±¿±Ä¤·¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤Èµá¿¦¼Ô¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºÙÃ« ²ÂÄÅÇ¯¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2164¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¥á¥ë¥Þ¥¬²ñ°÷59,039Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö»Å»öÁª¤Ó¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢1,441Ì¾¤«¤éÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨¡Ë¡£
¡¡ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Å¾¿¦¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬52.5%¤ÈÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢µá¿Í¥µ¥¤¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÀøºßÁØ¤ÎÂ¸ºß¤ä¡¢¶¯¤¤ÃÏ¸µ»Ö¸þ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢28.7¡ó¡Ê413Ì¾¡Ë¤¬¡ÖÅ¾¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¡£ÆÃ¤Ë30Âå¤Ç¤Ï40.9¡ó¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Ç¤Ï52.8¡ó¤ËÃ£¤·¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤ËÀøºßÅª¤ÊÅ¾¿¦ÁêÃÌ¥Ëー¥º¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)～2·î3Æü(²Ð)
¢£¡Ø¤Á¤¤¤¿·Ê¹¡Ù¤È¤Ï
ÀéÍÕ¸©¤È°ñ¾ë¸©¤ÇÌó174ËüÉôÈ¯¹Ô¡£1¸®1¸®¥Ý¥¹¥È¤Ë¼êÇÛ¤ê¤ò¤¹¤ë½µ´©¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¤Ç¤¹¡£¡ÖÃÏ°èÌ©Ãå¤ÎÁÐÊý¸þ¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¯¥¤¥º¤ä¥¢¥ó¥±ー¥È¡¢ÆÉ¼ÔÂÎ¸³µ»ö¤Ê¤É¡¢ÆÉ¼Ô»²²Ã·¿¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¿ôÂ¿¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯´ÖÌó7,000¼Ò¤Î¹¹ð¤ò·ÇºÜ¡£Ìó2,500Ì¾¤ÎÀìÂ°ÇÛÉÛ°÷¤¬1¸®1¸®¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆÏ¤¯³Î¼ÂÀ¡×¤¬ºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー
¡¦Å¾¿¦¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï52.5%
¡¦81.3¡ó¤¬¡Ö¼«Âð¤«¤é1»þ´Ö°ÊÆâ¡×¤Ç¤Î½¢¶È¤ò´õË¾¤¹¤ëÃÏ¸µ»Ö¸þ
¡¦µá¿Í¾ðÊó¸»¤Ïµá¿Í¥µ¥¤¥È¤¬ºÇÂ¿¡¢¡ÖÃÏ°è¤Î¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¡×¤ÏÂè3°Ì¡Ê16.2%¡Ë
¡¦28.7¡ó¤¬¡ÖÅ¾¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¤Î¶¯¤ß
¨¡¨¡ 1,441Ì¾¤Î¥Çー¥¿¤¬¼¨¤¹3¤Ä¤Î»ö¼Â
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¡Ú»ö¼Â1¡Û52.5%¤¬Å¾¿¦¤Ë´Ø¿´¤¢¤ê¡£¤À¤¬ºÇÂçÁØ¤Î432Ì¾¤Ïµá¿Í¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡ÖÀÑ¶ËÅª¤ËÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×6.9%¡¢¡ÖÎÉ¤¤¾ò·ï¤¬¤¢¤ì¤ÐÅ¾¿¦¤·¤¿¤¤¡×30.0%¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¹Í¤¨¤¿¤¤¡×15.7%¡£¹ç¤ï¤»¤Æ52.5%¡Ê752Ì¾¡Ë¤¬Å¾¿¦¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·ºÇÂç¤ÎÁØ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤«¤éµá¿Í¤ò¸¡º÷¤·¤Ê¤¤¼õÆ°ÁØ432Ì¾¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å¾¿¦¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤É¤Îµá¿Í¥á¥Ç¥£¥¢¤âÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤"´°Á´ÀøºßÁØ"¤¬118Ì¾¡£¤½¤Î56.8%¤ÏÀµ¼Ò°÷¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÁØ¤Ï¼«¤éµá¿Í¸¡º÷¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¤Î¤è¤¦¤Ë¼õÆ°Åª¤ËÀÜ¿¨¤Ç¤¤ë¾ðÊóÇÞÂÎ¤Î½ÅÍ×À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ö¼Â2¡Û81.3%¤¬ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤Ï¡Ö¼«Âð1»þ´Ö°ÊÆâ¡×´õË¾¡£¥¨¥ê¥¢ÆÃ²½·¿¤ÎºÎÍÑ»Üºö¤¬½ÅÍ×
¡Ö30Ê¬°ÊÆâ¡×54.8%¡¢¡Ö1»þ´Ö°ÊÆâ¡×26.5%¡£81.3%¡Ê1,172Ì¾¡Ë¤¬¼«Âð¶á¤¯¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¤È²óÅú¡£60Âå°Ê¾å¤Ç¤Ï87.1%¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ë²Ì¤«¤é¡¢À¸³è·÷Æâ¤Ç¤Î½¢¶È¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºÎÍÑ³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢µá¿¦¼Ô¤Îµï½»¥¨¥ê¥¢¤ò°Õ¼±¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ö¼Â3¡ÛÅ¾¿¦°Õ¸þ¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ëÇÞÂÎÍøÍÑ·¹¸þ¤Îº¹
ÇÞÂÎ¤ÎÍøÍÑ·¹¸þ¤ò¤è¤ê¾Ü¤·¤¯ÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Å¾¿¦°Õ¸þ¤Î¹â¤¤ÁØ¡ÊÀÑ¶ËÅª¤ËÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤È¡¢¾ÍèÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÁØ¡Ê¤¤¤Ä¤«¤ÏÅ¾¿¦¤·¤¿¤¤¡Ë¤Ç¡¢³ÆÇÞÂÎ¤ÎÍøÍÑÎ¨¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êº¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µá¿Í¥µ¥¤¥È¡¡¡§ÀÑ¶ËÁØ 73.7% ¢ª ¤¤¤Ä¤«¤ÏÅ¾¿¦ÁØ 44.2%¡ÊÊÑÆ°Éý 29.5pt¡Ë
¿Íºà¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡§ÀÑ¶ËÁØ 32.3% ¢ª ¤¤¤Ä¤«¤ÏÅ¾¿¦ÁØ 18.1%¡ÊÊÑÆ°Éý 14.2pt¡Ë
¥Ï¥íー¥ïー¥¯¡¡¡§ÀÑ¶ËÁØ 34.3% ¢ª ¤¤¤Ä¤«¤ÏÅ¾¿¦ÁØ 19.5%¡ÊÊÑÆ°Éý 14.8pt¡Ë
¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¡§ÀÑ¶ËÁØ 31.3% ¢ª ¤¤¤Ä¤«¤ÏÅ¾¿¦ÁØ 31.0%¡ÊÊÑÆ°Éý ¤ï¤º¤«0.3pt¡Ë
