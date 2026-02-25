¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Àã¤Î¥È¥ì¥¤¥ë¥ìー¥¹¤òÁö¤ëÁª¼ê¤òÏÂ²Û»Ò¤Ç±þ±ç ÁÏ¶È50¼þÇ¯¤ÎÌÀÆü¹áÌî¤¬¤«¤¿¤Î¥Ó¥Ã¥°¥í¥Ã¥¯¥È¥ì¥¤¥ë¤Ë»²²Ã
¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¤òËèÆüÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÏÂ²Û»Ò¤ò50Ç¯´Ö¤ªÆÏ¤±¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÌÀÆü¹áÌî¤Ï¡¢¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥ìー¥¹¡Ö¤«¤¿¤Î¥Ó¥Ã¥°¥í¥Ã¥¯¥È¥ì¥¤¥ë2026¡×¡Ê2/8¡¦ÂçºåÉÜ¸òÌî»Ô¡Ë¤Ë»²²Ã¡£Àã¤Î¹ß¤ëÃæ¤Ç´°Áö¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢ÏÂ²Û»Ò¤Ç¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ë±þ±çÃÄ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/342488/images/bodyimage1¡Û
¸òÌî»Ô¤ÎË¤«¤ÊÎ¤»³¤òÉñÂæ¤Ë¡Ö»³¤Î¤ªº×¤ê¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿Âç²ñ¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥ó¼ïÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ó¥Ã¥°¥í¥Ã¥¯¥È¥ì¥¤¥ëÉôÌç¤Ï23km¡¢ÎßÀÑÉ¸¹â1,380m¤Ç¡¢592Ì¾¤¬»²²Ã¡£3¿Í1ÁÈ¤Î¥È¥ê¥ªÉôÌç¡¢¥¥Ã¥º¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ë¥í¥Ã¥¯¥È¥ì¥¤¥ëÉôÌç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂçÀã¤È¤Ê¤ê¡¢Âç²ñÅöÆü¤âÀã¤¬¹ß¤êÂ³¤¯Ãæ¤Ç¤Î¥ìー¥¹³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ßÀã¤Ë²Ã¤¨¡¢Äã²¹¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï°ìÌÌ¤Î¶äÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢·üÌ¿¤Ë¥´ー¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÊ³Æ®¤¬¼Â¤ê¡¢´°ÁöÎ¨¤Ï98.4%¤È¤È¤Æ¤â¹â¤¤¿ô»ú¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/342488/images/bodyimage2¡Û
´¨¤µ¤ÈÀã¤Ç³ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ï©ÌÌ¤Ê¤É¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¤âÂÎÎÏ¤ò¾ÃÌ×¤¹¤ë¥é¥ó¥Êー¤Ë¡¢ÌÀÆü¹áÌî¤ÏÏÂ²Û»Ò¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®ーÊäµë¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¡£¡Ö¹õÅü¤ï¤é¤ÓÌß¡×¤ä¡ÖÅß¤Î¤ï¤é¤ÓÂçÊ¡¡×¹ç·×1,100¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÆü¹áÌî¤ä¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡Ö¥ëー¥»¥ó¥È¡×¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥ë¥È¥é¥é¥ó¥Êー¡¦¤¤¤¤¤Î¤ï¤¿¤ëÁª¼ê¤âÂç²ñ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢¥Öー¥¹¤Ç¸ÞÂçÎ¦ÁöÇË¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØTrans Atlas Running¡Ù¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥ìー¥¹¤òÁö¤Ã¤ÆÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/342488/images/bodyimage3¡Û
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¤òËèÆüÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥È¥ì¥¤¥ë¥ìー¥¹¤Ç¤â¥é¥ó¥Êー¤Î³§ÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢Âç²ñ¤Ë¶¨»¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï2023Ç¯¤ËÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤òºöÄê¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö³Æ¼ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±þ±ç¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¡×¤ò½ÅÍ×»Üºö¤Î°ì¤Ä¤Ë·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥¢¥ë¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±þ±ç¤·¡¢³§ÍÍ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂç²ñ³µÍ×¡Û
Âç²ñÌ¾¡§¤«¤¿¤Î¥Ó¥Ã¥°¥í¥Ã¥¯¥È¥ì¥¤¥ë2026
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
¼ç¡¡ºÅ¡§¤«¤¿¤Î¥Ó¥Ã¥°¥í¥Ã¥¯¥È¥ì¥¤¥ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
³«ºÅÃÏ¡§ÉÜÌ±¤Î¿¹¤¯¤í¤ó¤É±àÃÏ¡ÊÂçºåÉÜ¸òÌî»Ô¡Ë¤Ê¤É
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/342488/images/bodyimage4¡Û
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡¡¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡ÖÌÀÆü¹áÌî¡×¡ä
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¤òËèÆüÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯11·î¤«¤é¤Î1Ç¯´Ö¤ò¡ÖÁÏ¶È50¼þÇ¯¡×´ü´Ö¤ÈÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥ÈÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³§ÍÍ¤Ë¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¡Ù¤òËèÆü¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤¤ÏÂ²Û»Ò¤ò¡ÖËèÆü¡×³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢Å°Äì¤·¤Æ¡Ö¤ªÆÀ´¶¡×¤ò´¶¤¸¤ë²Á³Ê¤ÇÏÂ²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÁÏ¶È50Ç¯¤Î¡È¤â¤Á¤Î¥×¥í¡É¤È¤·¤ÆÁ´¼Ò¤òµó¤²¤Æ¾¦ÉÊºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤Ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§ÌÀÆü¹á¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò ¡ÊASUKA Foods Co., LTD. ¡Ë
½êºßÃÏ¡§ËÜ¼Ò¢©581-0092 ÂçºåÉÜÈ¬Èø»ÔÏ·¸¶7-85-1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º¡²¼ÎµÌð
ÌÀÆü¹áÌî¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.asukafoods.co.jp
ÌÀÆü¹áÌî¡Ú¸ø¼°¡ÛX¡§https://x.com/tw_asukafoods
ÌÀÆü¹áÌî¡Ú¸ø¼°¡ÛInstagram¡§https://www.instagram.com/asukafoods/
ÌÀÆü¹áÌî¡Ú¸ø¼°¡ÛFacebook¡§https://www.facebook.com/asukafoods/
ÌÀÆü¹áÌîÁÏ¶È50¼þÇ¯µÇ°¥µ¥¤¥È¡§https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
ÌÀÆü¹áÌî¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎSNS¡Ö¤Á¤ç¤¤¿©¤ÙÌÀÆü¹áÌî¡×¤Ç¤â¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦ÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤ÊÍ§Ã£¤È°ì½ï¤ËÏÂ²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤ë¡È¤ª½Ð¤«¤±¿©¤Ù¡É¤ä¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¤Î³§¤µ¤ó¤òÏÂ²Û»Ò¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤Á¤ç¤¤¿©¤ÙÌÀÆü¹áÌîX¡§https://x.com/Choi_tabe
¤Á¤ç¤¤¿©¤ÙÌÀÆü¹áÌîInstagram¡§https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
¤Á¤ç¤¤¿©¤ÙÌÀÆü¹áÌîFacebook¡§https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
¡ãËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
ÌÀÆü¹á¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÃæÅè¡¡asukano-release@asukafoods.co.jp
#ÌÀÆü¹áÌî¡¡#¤¤¤Ä¤Ç¤âÌÀÆü¹áÌî¡¡#¤Á¤ç¤¤¿©¤Ù¡¡#ÏÂ²Û»Ò¡¡#¤ªÆÏ¤±¤·Â³¤±50Ç¯¡¡#°¦¤µ¤ì¤Æ50Ç¯
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/342488/images/bodyimage5¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§ÌÀÆü¹á¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/342488/images/bodyimage1¡Û
¸òÌî»Ô¤ÎË¤«¤ÊÎ¤»³¤òÉñÂæ¤Ë¡Ö»³¤Î¤ªº×¤ê¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿Âç²ñ¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥ó¼ïÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ó¥Ã¥°¥í¥Ã¥¯¥È¥ì¥¤¥ëÉôÌç¤Ï23km¡¢ÎßÀÑÉ¸¹â1,380m¤Ç¡¢592Ì¾¤¬»²²Ã¡£3¿Í1ÁÈ¤Î¥È¥ê¥ªÉôÌç¡¢¥¥Ã¥º¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ë¥í¥Ã¥¯¥È¥ì¥¤¥ëÉôÌç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂçÀã¤È¤Ê¤ê¡¢Âç²ñÅöÆü¤âÀã¤¬¹ß¤êÂ³¤¯Ãæ¤Ç¤Î¥ìー¥¹³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ßÀã¤Ë²Ã¤¨¡¢Äã²¹¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï°ìÌÌ¤Î¶äÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢·üÌ¿¤Ë¥´ー¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÊ³Æ®¤¬¼Â¤ê¡¢´°ÁöÎ¨¤Ï98.4%¤È¤È¤Æ¤â¹â¤¤¿ô»ú¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/342488/images/bodyimage2¡Û
´¨¤µ¤ÈÀã¤Ç³ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ï©ÌÌ¤Ê¤É¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¤âÂÎÎÏ¤ò¾ÃÌ×¤¹¤ë¥é¥ó¥Êー¤Ë¡¢ÌÀÆü¹áÌî¤ÏÏÂ²Û»Ò¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®ーÊäµë¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¡£¡Ö¹õÅü¤ï¤é¤ÓÌß¡×¤ä¡ÖÅß¤Î¤ï¤é¤ÓÂçÊ¡¡×¹ç·×1,100¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÆü¹áÌî¤ä¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡Ö¥ëー¥»¥ó¥È¡×¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥ë¥È¥é¥é¥ó¥Êー¡¦¤¤¤¤¤Î¤ï¤¿¤ëÁª¼ê¤âÂç²ñ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢¥Öー¥¹¤Ç¸ÞÂçÎ¦ÁöÇË¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØTrans Atlas Running¡Ù¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥ìー¥¹¤òÁö¤Ã¤ÆÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/342488/images/bodyimage3¡Û
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¤òËèÆüÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥È¥ì¥¤¥ë¥ìー¥¹¤Ç¤â¥é¥ó¥Êー¤Î³§ÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢Âç²ñ¤Ë¶¨»¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï2023Ç¯¤ËÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤òºöÄê¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö³Æ¼ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±þ±ç¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¡×¤ò½ÅÍ×»Üºö¤Î°ì¤Ä¤Ë·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥¢¥ë¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±þ±ç¤·¡¢³§ÍÍ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂç²ñ³µÍ×¡Û
Âç²ñÌ¾¡§¤«¤¿¤Î¥Ó¥Ã¥°¥í¥Ã¥¯¥È¥ì¥¤¥ë2026
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
¼ç¡¡ºÅ¡§¤«¤¿¤Î¥Ó¥Ã¥°¥í¥Ã¥¯¥È¥ì¥¤¥ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
³«ºÅÃÏ¡§ÉÜÌ±¤Î¿¹¤¯¤í¤ó¤É±àÃÏ¡ÊÂçºåÉÜ¸òÌî»Ô¡Ë¤Ê¤É
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/342488/images/bodyimage4¡Û
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡¡¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡ÖÌÀÆü¹áÌî¡×¡ä
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¤òËèÆüÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯11·î¤«¤é¤Î1Ç¯´Ö¤ò¡ÖÁÏ¶È50¼þÇ¯¡×´ü´Ö¤ÈÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥ÈÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³§ÍÍ¤Ë¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¡Ù¤òËèÆü¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤¤ÏÂ²Û»Ò¤ò¡ÖËèÆü¡×³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢Å°Äì¤·¤Æ¡Ö¤ªÆÀ´¶¡×¤ò´¶¤¸¤ë²Á³Ê¤ÇÏÂ²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÁÏ¶È50Ç¯¤Î¡È¤â¤Á¤Î¥×¥í¡É¤È¤·¤ÆÁ´¼Ò¤òµó¤²¤Æ¾¦ÉÊºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤Ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§ÌÀÆü¹á¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò ¡ÊASUKA Foods Co., LTD. ¡Ë
½êºßÃÏ¡§ËÜ¼Ò¢©581-0092 ÂçºåÉÜÈ¬Èø»ÔÏ·¸¶7-85-1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º¡²¼ÎµÌð
ÌÀÆü¹áÌî¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.asukafoods.co.jp
ÌÀÆü¹áÌî¡Ú¸ø¼°¡ÛX¡§https://x.com/tw_asukafoods
ÌÀÆü¹áÌî¡Ú¸ø¼°¡ÛInstagram¡§https://www.instagram.com/asukafoods/
ÌÀÆü¹áÌî¡Ú¸ø¼°¡ÛFacebook¡§https://www.facebook.com/asukafoods/
ÌÀÆü¹áÌîÁÏ¶È50¼þÇ¯µÇ°¥µ¥¤¥È¡§https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
ÌÀÆü¹áÌî¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎSNS¡Ö¤Á¤ç¤¤¿©¤ÙÌÀÆü¹áÌî¡×¤Ç¤â¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦ÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤ÊÍ§Ã£¤È°ì½ï¤ËÏÂ²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤ë¡È¤ª½Ð¤«¤±¿©¤Ù¡É¤ä¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¤Î³§¤µ¤ó¤òÏÂ²Û»Ò¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤Á¤ç¤¤¿©¤ÙÌÀÆü¹áÌîX¡§https://x.com/Choi_tabe
¤Á¤ç¤¤¿©¤ÙÌÀÆü¹áÌîInstagram¡§https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
¤Á¤ç¤¤¿©¤ÙÌÀÆü¹áÌîFacebook¡§https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
¡ãËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
ÌÀÆü¹á¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÃæÅè¡¡asukano-release@asukafoods.co.jp
#ÌÀÆü¹áÌî¡¡#¤¤¤Ä¤Ç¤âÌÀÆü¹áÌî¡¡#¤Á¤ç¤¤¿©¤Ù¡¡#ÏÂ²Û»Ò¡¡#¤ªÆÏ¤±¤·Â³¤±50Ç¯¡¡#°¦¤µ¤ì¤Æ50Ç¯
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/342488/images/bodyimage5¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§ÌÀÆü¹á¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø