¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÌºýÉÕÏ¿¤Ï¡¢¥ªー¥ë¥«¥éー92¥Úー¥¸¤Î¡ÖAll That RX-93 ¦Í GUNDAM¡×¡ª ·î´©¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó2026Ç¯4·î¹æ 2·î25Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾²¼Âç²ð¡Ë¤Ï¡¢·î´©¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥óºÇ¿·¹æ¡Ê2026Ç¯4·î¹æ¡Ë¤ò2026Ç¯2·î25Æü(¿å)¤è¤êÁ´¹ñ½ñÅ¹¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¬¥ó¥×¥é45Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¡ÖPG UNLEASHED RX-93 ¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ò´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ë¤ÆÅ°Äì¥Õ¥£ー¥Á¥ãー!!
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/342477/images/bodyimage1¡Û
¡¡Á´¥¬¥ó¥×¥é¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ¹âÊö¤¿¤ë¡ÈPERFECT GRADE UNLEASHED¡É¤ÎºÇ¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¬¥ó¥×¥é45Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¡ÖPG UNLEASHED RX-93 ¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×¡£
¡¡ËÜ»ï2025Ç¯8·î¹æ¤«¤éÏ¢ºÜµ»ö¤Ë¤Æ³«È¯²áÄø¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤Ä¤¤¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ º£¹æ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÂçÃíÌÜ¥¬¥ó¥×¥é¤ò´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ë¤ÆÅ°Äì¥Õ¥£ー¥Á¥ãー!!
¡¡²þ¤á¤Æ¥¥Ã¥È¤ÎºÇ¹âÊö¤¿¤ë½ê°Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ÎºîÎã¤òËÜ»ï¥¨ー¥¹¥â¥Ç¥éー¤ÎÌÚÂ¼Ä¾µ®¤¬À½ºî¤·¤Þ¤¹¡£
µæ¶Ë(PERFECT)¤ò±Û¤¨¤Æ¥¬¥ó¥×¥é¤ÎÀ©Ìó¤ò²ò¤Êü¤Ã¤¿(UNLEASHED)ËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î´°À®ÅÙ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¡È¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖENTRY GRADE ¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ä¡ÖRG Hi-¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆºÇ¿·¤Î³ÈÄ¥¥Ñー¥Ä·Ï¥¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿2026Ç¯ÈÇ¤ÎºîÎã¤âÍÑ°Õ¤È¡¢È×ÀÐ¤ÎÂÎÀ©¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ÖPG UNLEASHED ¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×ÆÃ½¸¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤!!
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/342477/images/bodyimage2¡Û
¢¥ÊÌºýÉÕÏ¿¡§All That RX-93 ¦Í GUNDAM
¡ÊB5È½¡¦¥ªー¥ë¥«¥éー92¥Úー¥¸¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/342477/images/bodyimage3¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/342477/images/bodyimage4¡Û
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
·î´©¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó 2026Ç¯4·î¹æ
¡üÈ¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î25Æü(¿å) È¯Çä
¡üÆÃÊÌÄê²Á¡§1,650±ß¡ÊËÜÂÎ1,500±ß¡ÜÀÇ10¡ó¡Ë
¡ü»¨»ï¥³ー¥É¡§08127-04
¡üJAN¥³ー¥É¡§4912081270462
¡üÈ½·¿¡§A4ÊÑ·Á
¡üÈ¯Çä¸µ¡§¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡üÈÇ¸¢É½µ
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
¡ü·î´©¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://hjweb.jp/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/342477/images/bodyimage5¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥¬¥ó¥×¥é45Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¡ÖPG UNLEASHED RX-93 ¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ò´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ë¤ÆÅ°Äì¥Õ¥£ー¥Á¥ãー!!
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/342477/images/bodyimage1¡Û
¡¡Á´¥¬¥ó¥×¥é¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ¹âÊö¤¿¤ë¡ÈPERFECT GRADE UNLEASHED¡É¤ÎºÇ¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¬¥ó¥×¥é45Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¡ÖPG UNLEASHED RX-93 ¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×¡£
¡¡ËÜ»ï2025Ç¯8·î¹æ¤«¤éÏ¢ºÜµ»ö¤Ë¤Æ³«È¯²áÄø¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤Ä¤¤¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ º£¹æ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÂçÃíÌÜ¥¬¥ó¥×¥é¤ò´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ë¤ÆÅ°Äì¥Õ¥£ー¥Á¥ãー!!
¡¡²þ¤á¤Æ¥¥Ã¥È¤ÎºÇ¹âÊö¤¿¤ë½ê°Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ÎºîÎã¤òËÜ»ï¥¨ー¥¹¥â¥Ç¥éー¤ÎÌÚÂ¼Ä¾µ®¤¬À½ºî¤·¤Þ¤¹¡£
µæ¶Ë(PERFECT)¤ò±Û¤¨¤Æ¥¬¥ó¥×¥é¤ÎÀ©Ìó¤ò²ò¤Êü¤Ã¤¿(UNLEASHED)ËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î´°À®ÅÙ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¡È¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖENTRY GRADE ¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ä¡ÖRG Hi-¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆºÇ¿·¤Î³ÈÄ¥¥Ñー¥Ä·Ï¥¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿2026Ç¯ÈÇ¤ÎºîÎã¤âÍÑ°Õ¤È¡¢È×ÀÐ¤ÎÂÎÀ©¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ÖPG UNLEASHED ¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×ÆÃ½¸¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤!!
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/342477/images/bodyimage2¡Û
¢¥ÊÌºýÉÕÏ¿¡§All That RX-93 ¦Í GUNDAM
¡ÊB5È½¡¦¥ªー¥ë¥«¥éー92¥Úー¥¸¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/342477/images/bodyimage3¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/342477/images/bodyimage4¡Û
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
·î´©¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó 2026Ç¯4·î¹æ
¡üÈ¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î25Æü(¿å) È¯Çä
¡üÆÃÊÌÄê²Á¡§1,650±ß¡ÊËÜÂÎ1,500±ß¡ÜÀÇ10¡ó¡Ë
¡ü»¨»ï¥³ー¥É¡§08127-04
¡üJAN¥³ー¥É¡§4912081270462
¡üÈ½·¿¡§A4ÊÑ·Á
¡üÈ¯Çä¸µ¡§¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡üÈÇ¸¢É½µ
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
¡ü·î´©¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://hjweb.jp/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/342477/images/bodyimage5¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø