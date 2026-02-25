¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¡¦À½Â¤¶È³¦¤Î¸½¾ì¤ÇÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¯½÷Àµ»½Ñ¥êー¥Àー ～Êâ¤ß¤ò»ß¤á¤ºÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡¢ÌðºêÁí¶È¡¦»°±º¿¿µª»Ò¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯～
¡¡ ¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¡×
¤½¤Î»ÑÀª¤ò¸¶ÅÀ¤ËÊâ¤ßÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¥ï¥¤¥äー¥Ïー¥Í¥¹»ö¶È¡¢¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÌðºêÁí¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§Ìð粼 Î¦¡Ë¤Î»°±º¿¿µª»Ò¤µ¤ó¡£ÃËÀ¤¬Â¿¤¤µ»½ÑÎÎ°è¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¡¢¸½ºß¤Ïµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤Î²òÀÏµ»½Ñ¥»¥ó¥¿ーºàÎÁÊ¬ÀÏ±þÍÑµ»½ÑÉô¡¦ÁÈÀ®¡¦¹½Â¤²òÀÏ¥Áー¥à¤Î¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æþ¼ÒÅö½é¤ÏÀìÌç³°¤ÎÎÎ°è¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö³Ø¤ÓÄ¾¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤«¤é¡¢²ñ¼Ò¤ÎÇÉ¸¯Î±³ØÀ©ÅÙ¤Ë¼«¤é¼ê¤òµó¤²¤ÆÂç³Ø±¡¤Ø¿Ê³Ø¤·¡¢½¤»Î²ÝÄø¤Ç¸¦µæ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â½÷Àµ»½Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ»Å»ö¤È°é»ù¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»°±º¤µ¤ó¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¹Í¤¨Êý¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀìÌç³°¤ÎÇÛÂ°¤«¤é³Ø¤ÓÄ¾¤·¤Ø―µ»½Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤¿Å¾µ¡
¡¡»°±º¤µ¤ó¤Ï1997Ç¯¤ËÌðºêÁí¶È¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢³¤³°¥áー¥«ー¤È¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¹çÊÛ²ñ¼Ò¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤âÃíÎÏ¤¹¤ë¥Õ¥§ー¥º¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç³«È¯¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÂç³Ø»þÂå¤Ï±þÍÑ²½³Ø¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¸÷ÄÌ¿®¤ä¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¤ÏÀìÌç³°¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤Ï°ì¤Ä°ì¤Ä¼ÂÁ©¤ÎÃæ¤ÇµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¾Â°¤Î¾å»Ê¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³Êó¹ð¤äµ»½ÑÅª¤ÊµÄÏÀ¡¢¥ì¥Ó¥åー¤Ï¤¹¤Ù¤Æ±Ñ¸ì¡£»Å»ö¸å¤ä½µËö¤Ë±Ñ¸ì³Ø½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÀÅÀ¤òÀ°Íý¤·Í×ÅÀ¤òÅÁ¤¨¤ëÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ³¤³°¤Ç¤Î³Ø²ñÈ¯É½¤â3²ó·Ð¸³¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö±Ñ¸ì¤Ç¸¦µæÆâÍÆ¤òÀâÌÀ¤·¡¢¼Áµ¿±þÅú¤òÄÌ¤¸¤ÆµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤ë¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢µ»½ÑÍý²ò¤È¸À¸ì±¿ÍÑ¤ÎÁÐÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÃÃÏ£¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡×
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÍýÏÀ¤È¼ÂÁõ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤È¹â¤á¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ÒÆâ¤ÎÇÉ¸¯Î±³ØÀ©ÅÙ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢2003Ç¯¤ËÂç³Ø±¡¤Î½¤»Î²ÝÄø¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø±¡¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¤Ë¤ª¤±¤ë¥ì¥¤¥êー»¶ÍðÂ»¼º¤Î¸¦µæ¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ð¤ÏÄ¹µ÷Î¥ÅÁÁ÷¤Î²áÄø¤Ç¿®¹æ¤¬¼å¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤¬¥ì¥¤¥êー»¶Íð¤Ç¤¹¡£¥¬¥é¥¹¤¬¸Ç¤Þ¤ëºÝ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»¶Íð¤ÎÂç¤¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±ÍÞ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢»¶Íð¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¤¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¤Îºî¤êÊý¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸½¾ì¤Î²ÝÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¸¦µæ¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Îµ»½Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»°±º¤µ¤ó¡£
¡¡½¤»Î²ÝÄø½ªÎ»¸å¤Ïµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¡¢Ê£¿ô¤ÎÉô½ð¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤éÀìÌçÎÎ°è¤ò¹¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤Ç¤Î¸¦µæÈ¯É½¤â2²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì¤Ç¤Î¼ÂÌ³¤ä³Ø²ñÈ¯É½¤òÄÌ¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿ÎÏ¤Ï¡¢ÉôÌç´Ö¤ä³¤³°µòÅÀ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í×ÅÀ¤ò´Ê·é¤ËÅÁ¤¨¡¢¶¦ÄÌÍý²ò¤òÃÛ¤¯¾ìÌÌ¤Ç¤â³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ïµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤Î²òÀÏµ»½Ñ¥»¥ó¥¿ーºàÎÁÊ¬ÀÏ±þÍÑµ»½ÑÉô¤Ç¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤Î±¿±Ä¤Èµ»½Ñ²ÝÂê¤ËÆü¡¹¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç³Ø±¡¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤¬ÃÛ¤¤¤¿¡¢ÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤È½ÃÇ¼´
¡¡Âç³Ø±¡¤Ø¿Ê¤ó¤ÀÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»°±º¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶ÈÌ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃæ¤Ç¡¢ÀìÌç³°¤ÎÎÎ°è¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢µ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤«¤é³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿ºÝ¤Ë¡¢¼ÒÆâ¤ÎÇÉ¸¯Î±³ØÀ©ÅÙ¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡¡Åö»þ¡¢½÷À¼Ò°÷¤¬¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ½¤»Î²ÝÄø¤Ø¿Ê³Ø¤·¤¿Á°Îã¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áª¹Í¤äÄ´À°¤Ë¤Ï»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¡¢¿Íºà³«È¯ÉôÌç¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¡¢ÉôÌç¥È¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±Ç´¤ê¶¯¤¯¹ç°Õ·ÁÀ®¤ò¿Ê¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»°±º¤µ¤ó¤ÏÄ©Àï¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¼ÒÆâÁª¹Í¡¦Âç³Ø±¡¤Î»î¸³¤òÆÍÇË¤·¡¢29ºÐ¤Ç½¤»Î²ÝÄø¤Ø¿Ê³Ø¡£»°±º¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÇÉ¸¯Î±³Ø¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºÇ½é¤Î½÷À¼Ò°÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»°±º¤µ¤ó¤ÎÇÉ¸¯¤Ï¡¢Åö»þ¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ê·èÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿Íºà³«È¯Éô¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¡¢Ä©Àï¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼ÒÆâÁª¹Í¤Ë²Ã¤¨Âç³Ø±¡¤Î»î¸³¤âÆÍÇË¤·¡¢½¤»Î²ÝÄø¤Ø¤È¿Ê³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Âç³Ø±¡¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÛ£Ëæ¤µ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡É¸¦µæ»ÑÀª¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö»ØÆ³¶µ°÷¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¯¡¢¡ØÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤òÅ°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
Û£Ëæ¤µ¤ò»Ä¤µ¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍý²ò¤¹¤ë-¡£¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤â»Å»ö¤ÎÈ½ÃÇ¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤ÀËÜ¼Á¤òÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö²ñ¼Ò¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°Ê¾å¡¢¤½¤ì¤ò»Å»ö¤Ç³è¤«¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¿¤è¤ê»Å»ö¤½¤Î¤â¤Î¤Ë³Ú¤·¤µ¤ò¸«½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
Âç³Ø±¡¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¤³¤Î»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢¸½ºß¤Î»°±º¤µ¤ó¤Îµ»½Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«È¯¤Î¡È¤½¤ÎÀè¡É¤ò»Ù¤¨¤ë²òÀÏµ»½Ñ¤È¤Ï
¡¡»°±º¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤Ï¡¢Ìðºê¥°¥ëー¥×¤Î¸½¹Ô»ö¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëµ»½Ñ´ðÈ×¤Î¸¦µæ³«È¯¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âºàÎÁÊ¬ÀÏ±þÍÑµ»½ÑÉô¤Ï¡¢Àè¹Ô³«È¯¤Î¤µ¤é¤Ë°ìÊâÀè¤ò¸«¿ø¤¨¡¢´ðÁÃ³«È¯¤ò»Ù¤¨¤ë²òÀÏµ»½Ñ¤Î¶¯²½¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎÌ»º¤«¤é»Ô¾ì¤Ë½Ð¤¿¸å¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Õ¥§ー¥º¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤ä²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¡£ÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¡¢¡È¤Ê¤¼µ¯¤¤¿¤Î¤«¡É¤òÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¡×
À½ÉÊ¤ÎÉÊ¼Á¤È¿®ÍêÀ¤òº¬Äì¤«¤é»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥×¥íー¥ÁÀß·×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥ó¥Ðー°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌÜÉ¸¤Î¸À¸ì²½¤ä³Ø¤Ó¤ÎÀß·×¤Ê¤É¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥á¥ó¥Ðー¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë²òÀÏµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¸¦µæ»ÜÀß¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÅìËÌÂç³Ø¤Î3GeV¹âµ±ÅÙÊü¼Í¸÷»ÜÀß¡Ö¥Ê¥Î¥Æ¥é¥¹¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ê¬»Ò¤ä¸¶»Ò¥ì¥Ù¥ë¤ÎÆ°¤¤òÄÉµæ¡£¼Â¸³¼¼¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤ÎÎ°è¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢²òÀÏµ»½Ñ¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÊÉ¡É¤òÊÉ¤Ë¤·¤Ê¤¤ÁªÂò¤¬¡¢º£¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡¡¸½ºß¤ÎÉô½ð¤Ç¤Ï½÷À¤¬Ìó3Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æþ¼ÒÅö»þ¡¢ºÇ½é¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿³«È¯Éô½ð¤Î½÷À¼Ò°÷¤Ï»°±º¤µ¤ó°ì¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö1990Ç¯ÂåÅö»þ¤Ï¡¢»Ä¶È¤äÆÍÈ¯ÂÐ±þ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Æ¯¤Êý¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤¿¡£¡×
¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë»°±º¤µ¤ó¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤ÎÊÑ²½¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«¤éÄ©Àï¤¹¤ëÆ»¤òÁª¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÉ¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤é¤ò¡ÈÊÉ¡É¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²º¤ä¤«¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£½¤»Î²ÝÄø¤Ø¿Ê³Ø¤·¤¿¤Î¤Ï29ºÐ¡£¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò¤¬½Å¤Ê¤ë»þ´ü¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢³Ø¤Ó¤ÎÆ»¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·èÃÇ¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÂç³Ø±¡¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤òÎÈ¤Ë¡¢»Å»ö¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡¡¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤Î°Õ»×¤ÇÁªÂò¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È-¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ù¤¨¹ç¤¨¤ë¿¦¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ëÂ¦¤Ø-´ÉÍý¿¦¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ
¡¡Âç³Ø±¡¿Ê³Ø¸å¡¢¼ÒÆâ¤Ç·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢·ëº§¡¦½Ð»º¤ò·Ð¤Æ»Å»ö¤È°é»ù¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¿»°±º¤µ¤ó¡£¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬ÍÄ¤«¤Ã¤¿º¢¤Ï¡¢µÞ¤Ê¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç²¿¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤«¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍ¥Àè½ç°Ì¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢ÎÏ¤ÎÆþ¤ì¤É¤³¤í¤ò¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¡£´°àú¤òµá¤á¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤òÁ´ÎÏÅêµå¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ÈÈ´¤¯¤È¤³¤í¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÄ´À°¤Î»ÅÊý¤Ï¡¢¡ÈÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¡É¤¬³è¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤â¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¾¿Æ¤Î»Ù±ç¤Ë²Ã¤¨¡¢²ñ¼Ò¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤â»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¸½ºß¤Ï¡¢À©ÅÙ¤ò¡È»È¤¨¤ë´Ä¶¡É¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬´ÉÍý¿¦¤Ç¤¢¤ë»°±º¤µ¤ó¤ÎÌò³ä¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ©ÅÙ¤Ï¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Âç·¿¤ÎÊ¬ÀÏÁõÃÖ¤ò°·¤¦¶ÈÌ³¾å¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥ê¥âー¥È¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤âºßÂð¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¶ÈÌ³¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¡¢½ÀÆð¤ËÆ¯¤±¤ëÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬»Å»ö¤È²ÈÄí¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
»°±º¤µ¤ó¼«¿È¤âÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼Â¤ÏÇ¯Ëö¤Ë¹üÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢±¿Å¾¤¬¤Ç¤¤º¡¢²ÈÂ²¤ÎÁ÷·Þ¤¬Æñ¤·¤¤Æü¤ÏºßÂð¶ÐÌ³¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
»Ò°é¤Æ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ã¯¤â¤¬»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î»ö¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ëÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡À¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý
¡¡¸½ºß¤Î¡È³Ú¤·¤ß¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢»°±º¤µ¤ó¤ÏÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤³¤È¡×¤À¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥á¥ó¥Ðー¸Ä¡¹¤ÎÄ©Àï¤¬¾¯¤·¤º¤Ä·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÎÂç¤¤Ê´î¤Ó¤Ç¤¹¡£¡×
¸½ºßÎ¨¤¤¤ë¥Áー¥à¤Ï7Ì¾¡£À®²ÌÈ¯É½¤Î¾ì¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤¬Æ²¡¹¤ÈÈ¯É½¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢¼«¿È¤ÎÎ©¾ì¤òÍý²ò¤·»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢½÷Àµ»½Ñ¼Ô¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÃå¼Â¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤è¤êÁ°¤ÎÀ¤Âå¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¸·¤·¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¤ÇÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»ä¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¼¡À¤Âå¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
»°±º¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î·Á¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁªÂò¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂçÀÚ¤À¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢À©ÅÙ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»È¤¦°Õ»×¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹»ÅÁÈ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¾¯¤·¤À¤±É½¾ð¤ò´Ë¤á¤Ê¤¬¤é¤³¤¦Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢»ä¤Ë¤ÏÌ´¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ï¿´¤ÎÃæ¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÌ´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½Æ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤º¤Ë¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¡¡Ì´¤ò¸ì¤êÀÚ¤é¤Ê¤¤-¡£¤½¤ÎÀÅ¤«¤Ê·è°Õ¤Ë¡¢»°±º¤µ¤ó¤é¤·¤µ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£