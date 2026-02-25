¥ª¥à¥í¥óÅÅ»ÒÉôÉÊ»ö¶È¤Î¥°¥êー¥óÀïÎ¬¡¡»þÂå¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¡¢Ì¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤ò¾È¤é¤¹¡Ö¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¡×¤Ø
¥°¥ëー¥×¤ÎÀè¿Ø¤òÀÚ¤ë¡¢¡ÖDMS¥°¥êー¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¡ÖDMS¥°¥êー¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤«¤éÌó5Ç¯Á°¡¢2021Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤â¡Ö´Ä¶ÂÐ±þ¤Ï¥³¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¶¥Áè¤ÇÂ¾¼Ò¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµ¡´ï¡¦ÁõÃÖ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢º£¤ä¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤À½ÉÊ¤ò°·¤¦»ö¶È¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£DMS¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ½ÉÊ¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤½¤Î¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¯¡¦¹¤¯¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÀïÎ¬¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Product¡ÊÀ½ÉÊ¡Ë¡¦Process¡ÊÀ¸»º¡Ë¡¦Purchase¡ÊÄ´Ã£¡Ë¤Î¡Ö3¤Ä¤ÎP¡×¤Ç¤¹¡£
¢£DMS¥°¥êー¥óÀïÎ¬¡Ö3¤Ä¤ÎP¡×
Product¡ÊÀ½ÉÊ¡Ë
¾¦ÉÊ¤Î¶¡µë¤òÄÌ¤¸¤Æ¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥ê¥ìーÀ½ÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÄãÈ¯Ç®Àß·×¡×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Òー¥È¥·¥ó¥¯¤òºï¸º¤·¡¢¾®·¿²½¤äÄ¹¼÷Ì¿²½¤Ë¤è¤ëÇÑ´þ¥í¥¹ºï¸º¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Àß·×ÃÊ³¬¤«¤é´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Process¡ÊÀ¸»º¥×¥í¥»¥¹¡Ë
¼«¼Ò¹©¾ì¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¡ÊÀ¸»º¸úÎ¨¸þ¾å¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¥í¥¹ºï¸º¡Ë³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÆ³Æþ¤ò²ÃÂ®¡£¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î²áÄø¤ÇÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëCO2¡ÊScope1¡¦2¡Ë¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¸º¤é¤·¡¢¥¯¥êー¥ó¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Purchase¡ÊÄ´Ã£¡Ë
¸¶ºàÎÁ¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶Éé²ÙÊª¼Á¤ÎÄã¸º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¡ÊCFP¡Ë¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤Î¸«¤¨¤ë²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥×¥é¥¤¥äーÍÍ¤È¶¨Æ¯¤·¡¢Ä´Ã£Éôºà¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÄãÃºÁÇ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤CO2¡×¤ò²ÁÃÍ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤ÎÄ©Àï¤ÈÀ®²Ì
DMS¤Î¥°¥êー¥óÀïÎ¬¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¡ÖPurchase¡ÊÄ´Ã£¡Ë ¡×¤Ç·Ç¤²¤ë¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¡ÊCFP¡Ë¤Î»»Äê¤Ç¤¹¡£²¬ÅÄ¤¬¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÍÆÎÌ¥Ñ¥ïー¥ê¥ìー¡ÖG9KB¡×¤ÏÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤äÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤¤¤Ã¤¿ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー´ØÏ¢µ¡´ï¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿´ð´´¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤ËCFPÂÐ±þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿ー¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
°Ê¹ß¡¢DMS¤Ç¤ÏCFPÂÐ±þÀ½ÉÊ¤Î¥«¥ÐーÎ¨¤òµÞÂ®¤Ë¹â¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢²¤½£¸þ¤±¤ÎCFPÂÐ±þÀ½ÉÊ¥«¥ÐーÎ¨¤Ï2027Ç¯ÅÙ¤Ë90%¤ØÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥ëー¥ë¤ÎÊÉ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖCFP»»Äê¤Î¥ëー¥ë¤Ï¹ñºÝÅª¤Êµ¬Äê¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î²ò¼á¤Ï¹ñ¤ä¸¡¾Úµ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈùÌ¯¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢³Æ¹ñ¤Î¥ëー¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¸½¾ì¤Ç±¿ÍÑ¤òºÙ¤«¤¯Ä´À°¤·¤Ê¤¬¤é²£Å¸³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÃÏÆ»¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê²¬ÅÄ¡Ë
CFP»»Äê¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤À¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á
º¸¡§¥ª¥à¥í¥ó¿¼圳¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡Ã±¦¡§¥ª¥à¥í¥ó¥ê¥ìー¥¢¥ó¥É¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÊÆüËÜ¡Ë
ºÇ½é¤ËCFP»»Äê¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¡¦¿¼圳¹©¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢À¸»ºµòÅÀ¤´¤È¤Ë¸½ÃÏ¤Î¸¡¾Úµ¡´Ø¤ÈÂÐÏÃ¤·¡¢³Æ¹ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Æ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¹ñÆâ¤Î2µòÅÀ¤ÇÆ³Æþ¤ò´°Î»¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¡¦¾å³¤¹©¾ì¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹©¾ì¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¹©¾ì¤Ø¤È³ÈÂç¡£¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¤Ï¡¢DMS¥°¥ëー¥×¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
CFP¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¡¢¸½ºß¡¢¼çÍ×¤Ê5µ¡¼ï¤ÇÂè»°¼Ôµ¡´Ø¤Î¸¡¾Ú¤ò¼õ¤±¡¢CFPÊÝ¾Ú¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Çー¥¿¤Î»»Äê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¸¡¾Ú¤ä°Ê¹ß¤Î¥Çー¥¿¤Î´ÉÍý¡¦¹¹¿·¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥ê¥½ー¥¹¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡¼ï¤ÇCFPÊÝ¾Ú¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤ÎÂ¿¤¤¤â¤Î¤«¤éÍ¥ÀèÅª¤Ë¼èÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Áª¤ó¤À¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¡¢¡Ö»»Äê¥í¥¸¥Ã¥¯¤Î³ÎÎ©¡×¤È¡Ö½àµòÉÊ¤Î³ÈÂç¡×¤Ç¤¹¡£¹ñºÝµ¬³Ê¡ÊISO14067¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Àµ¤·¤¤»»Äê¥í¥¸¥Ã¥¯¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¸ÜµÒ¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤Î¹â¤¤¼çÍ×¤Êµ¡¼ï¤ÇÂè»°¼ÔÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¡£¤½¤Î¡ÖÇ§¤á¤é¤ì¤¿·×»»¼°¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¼«¼ÒÉ¾²Á¤·¤¿À½ÉÊ¤ò¡Ö½àµòÉÊ¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè»°¼Ô¸¡¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿À½ÉÊ¤È¤³¤Î½àµòÉÊ¤ò´Þ¤á¤¿CFPÂÐ±þÀ½ÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ë34µ¡¼ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï66µ¡¼ï¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÂè»°¼ÔÇ§¾Ú¤¬¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂ¨ºÂ¤Ë¼Â¿ôÃÍ¤Ç²óÅú¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢µ¬À©¤ò¶¥ÁèÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡¢»ä¤¿¤Á¤Î²ò¤Î·Á¤Ç¤¹¡×¡Ê²¬ÅÄ¡Ë
Âè»°¼Ô¸¡¾Ú¤Ë¤è¤êCFPÊÝ¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿À½ÉÊ
¥Ñー¥È¥ÊーÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¡¢¡Ö»°Êý¤è¤·¡×¤ÎÀº¿À
ÉôÉÊ¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òÀµ¤·¤¯Â¬¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°ì¼Ò¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Çー¥¿¤Î»»½Ð¤Ï¡¢¸¶ºàÎÁ¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥äーÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂ¿Âç¤Ê¹©¿ô¤òÍ×¤¹¤ëºî¶È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤´ÉéÃ´¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤Î»ÑÀª¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¥Çー¥¿¤ÎÄó¶¡¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢DMS¤¬Àè¹Ô¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿»»Äê¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¥Äー¥ë¤ò¸ø³«¤·¡¢¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñー¥È¥ÊーÍÍ¤Î¶ÈÌ³Éé²Ù¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤·¡¢¤È¤â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê²¬ÅÄ¡Ë
¼«¼Ò¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥ÊーÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¾¼Ò¤Ø¤ÎÄó°ÆÎÏ¶¯²½¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¡¢¥Ñー¥È¥ÊーÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆDMS¡£¡ÖÇä¤ê¼ê¤è¤·¡¢Çã¤¤¼ê¤è¤·¡¢À¤´Ö¤è¤·¡×¡£¶á¹¾¾¦¿Í¤ÎÀº¿À¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤³¤Î¡Ö»°Êý¤è¤·¡×¤Î´Ø·¸¤³¤½¤¬¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤òÃÛ¤¯¸°¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö2027Ç¯¡×¤Ø¤Î·è°Õ¡£Ã¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¡¢Ì¤Íè¤Ø
»ä¤¿¤ÁDMS¼«¿È¤â¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DMS¤Ï¡¢2027Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖScope2¡Ê¼«¼Ò¤ÎÅÅÎÏ»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ëGHGÇÓ½Ð¡Ë¥¼¥í¡×¤ÎÃ£À®¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶È³¦¤ÎÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬2030Ç¯¤ä2040Ç¯¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÃæ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¯¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Á°ÅÝ¤·¤Ç·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Scope2¥¼¥í¤Ë¸þ¤±¤¿GHGÇÓ½Ðºï¸º¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×
¤³¤ì¤Ï¡¢2021Ç¯ÅÙ¤«¤éÃå¼Â¤Ëºï¸º¤ò¿Ê¤á¡¢2027Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏScope2¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¡ÖDMS¼«¿È¤¬Scope2¤Ç¤ÎGHGÇÓ½Ð¥¼¥í¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤ÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ëCO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¡¢¤Ä¤Þ¤êCFP¤ÎÄã¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥ª¥à¥í¥ó¤ÎÉôÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ½ÉÊ¤Î´Ä¶²ÁÃÍ¸þ¾å¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê²¬ÅÄ¡Ë
²¤½£¤Ç¤Ï¡¢À½ÉÊ¤ÎºàÎÁ¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¾ðÊó¡¢CFP¤Ê¤É¤òÅÅ»ÒÅª¤ËµÏ¿¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡ÊDPP¡Ë¡×¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÊ¬Ìî¤Ç¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Îµ¬À©¤Ï¡¢2029Ç¯º¢¤Ë¤ÏÅÅ»Òµ¡´ïÁ´ÂÎ¤ØÂÐ¾Ý¤¬¹¤¬¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¡×¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢½àÈ÷¤ËÍ¾Ç°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤ËÀè¶î¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¡£ÉôÉÊ¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤Î¤½¤ÎÄ©Àï¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤Î¼Ò²ñ¤Î´Ä¶²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¹â¤¤¥Ïー¥É¥ë¤Ë¸«¤¨¤¿´Ä¶ÂÐ±þ¤â¡¢¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Î³§ÍÍ¤È¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë²ÝÂê¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤ÊÅÅ»ÒÉôÉÊ¤«¤é¡¢Âç¤¤ÊÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯―¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥ª¥à¥í¥óDMS¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñー¥È¥ÊーÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤È¤¤¤¦ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î²ÝÂê¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
