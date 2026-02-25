PS5 Pro¡¿PS5 slimËÜÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¤Ç¤¤ë½ÄÃÖ¤¥¹¥¿¥ó¥É
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢PS5ÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡ØCYBER¡¦½ÄÃÖ¤¥¹¥¿¥ó¥É ¥¹¥ê¥à(PS5 Pro¡¿PS5 slimÍÑ)¡Ù¤ò2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢£À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859035937/
¡ØCYBER¡¦½ÄÃÖ¤¥¹¥¿¥ó¥É ¥¹¥ê¥à(PS5 Pro¡¿PS5 slimÍÑ)¡Ù¤ÎÆÃÄ¹
PS5ËÜÂÎ¤ò½ÄÃÖ¤¤Ë¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥É
PS5 Pro¡¿PS5 slimËÜÂÎ¤ò½ÄÃÖ¤¤Ë¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥Í¥¸¼°¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤ÈPS5ËÜÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½ÄÃÖ¤»þ¤Î°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î²£¤Ê¤É¤Î¶¹¤¤¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤âÀßÃÖ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÄÌ¾ïÈÇ¡õ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÎ¾ÂÐ±þ
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢PS5 PRO¤ÈPS5 slim¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¥É¥é¥¤¥ÖÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·îÈ¯Çä¤ÎÆüËÜ¸ìÀìÍÑËÜÂÎ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤ÏPS5 Pro¤ª¤è¤Ó PS5 slimËÜÂÎÀìÍÑ¤Ç¤¹¡£½é´ü·¿¤ÎPS5ËÜÂÎ¡ÊCFI-1¤ª¤è¤Ó CFIJ-1¤Ç»Ï¤Þ¤ë·¿ÈÖ¤ÎÀ½ÉÊ¡Ë¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØCYBER¡¦½ÄÃÖ¤¥¹¥¿¥ó¥É ¥¹¥ê¥à(PS5 Pro¡¿PS5 slimÍÑ)¡ÙÀ½ÉÊ³µÍ×
¢£¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ÊJAN¡§4544859035937¡Ë¢£ÂÐ±þµ¡¼ï¡§PS5 PRO¡¿PS5 slim¡¿PS5 slim ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¿PS5 ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ÆüËÜ¸ìÀìÍÑ¢£¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§ ½ÄÃÖ¤¥¹¥¿¥ó¥É¡ß1¡¢ËÜÂÎ¸ÇÄêÍÑ¥Í¥¸¡ß1¢£ÁÇºà¡§ABS¢£¥µ¥¤¥º¡§Ìó Éý146mm¡ß±ü¹Ô¤177mm¡ß¹â¤µ23mm¢£²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹¡Ê»²¹Í²Á³Ê¡§1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ1,980±ß¡Ë¡Ë¢£È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¢£À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859035937/¢£ÄÌÈÎ¥Úー¥¸¡§https://cybergadget.shop-pro.jp/?pid=190570529
¤´Ãí°Õ
¢¨»ÅÍÍ¤ª¤è¤Ó³°´Ñ¤Ï²þÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥µ¥¤¥Ðー¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹À½ÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦¹æ¡¦¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¬¥¸¥§¥Ã¥È½êºßÃÏ¡§¢©101-0021¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ5-1-2¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://www.cybergadget.co.jp/¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://cybergadget.shop-pro.jp/https://twitter.com/cybergadgethttps://www.youtube.com/318cybergadget
¥á¥Ç¥£¥¢ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥áー¥ë¡§prcyber@cybergadget.co.jp
°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡¡¥æー¥¶ー¥µ¥Ýー¥Èhttps://www.cybergadget.co.jp/support/¥áー¥ë¡§support@cybergadget.co.jp