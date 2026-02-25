¡Ú¿·¾¦ÉÊ¡Û¹¾¸Í¤Î¿è¤ò¸½Âå¤ÎÂ¸µ¤Ø¡£500ËÜ¤ÎÃÝÈé¤¬ËÂ¤°¡ÖËÜ¾öÉ½¥é¥Ðー¥½ー¥ëÁðÍú¡×DEN PROJECT¤è¤ê¼õÃí³«»Ï
DENÁðÍú1
DEN PROJECT(½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¡¦¥¸ー¡¦¥¢ー¥ë)¤Ï¡¢½ÏÎý¿¦¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤Ë¤è¤ëÅÁÅýÅªÍúÊª¤ò¸½ÂåÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¡ÖËÜ¾öÉ½(¤Û¤ó¤À¤¿¤ß¤ª¤â¤Æ)¥é¥Ðー¥½ー¥ëÁðÍú ÃãÌÊ¥Ç¥Ë¥àÉ¡½ï¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î¤è¤ê¼õÃí³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
DENÁðÍú2
¢£ ÅÁÅýµ»½Ñ¤Î¿è¡§1Â¤Ë500ËÜ°Ê¾å¤ÎÃÝÈé¤òÊÔ¤ß¹þ¤à¡Ö¾¢¤Îµ»¡×
¹¾¸Í»þÂå¤è¤êÎéÁõÍÑ¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖËÜ¾öÉ½¡×¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö¾ö¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¥¤Áð¤òÏ¢ÁÛ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¹âµéÍúÊª¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÅ·Á³¤ÎÃÝÈé¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ºÙ¤¯Îö¤¤¤¿ÃÝÈé¤ò½ÏÎý¿¦¿Í¤¬»ØÀè¤Ç1ËÜ1ËÜ¡¢Ç±¤ì¤Ê¤¯¶Ñ°ì¤ËÊÔ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Â¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÃÝÈé¤Î¿ô¤Ï500ËÜ°Ê¾å¡£¤³¤ÎåÌÌ©¤ÊÊÔ¤ß¹þ¤ß¤³¤½¤¬¡¢ÂÎ¢¤Ë¶Ë¾å¤ÎÍú¤¿´ÃÏ¤È¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ç¤¹¡£
¥«¥éー¤Ï¡¢ÃÝÈé¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤ò³è¤«¤·¤¿ÄêÈÖ¤Î¡ÖÃãÃÝ(¥Á¥ã¥¿¥±)¡×¤È¡¢À÷¤á¤ò»Ü¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê¡Ö±¨(¥«¥é¥¹)¡×¤Î2¼ïÎà¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¸½Âå¤ÎÊâ¹Ô¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¹½Â¤¡×
ÅÁÅýÅª¤Ê³°´Ñ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³¹Êâ¤¤Ç¤Î¼ÂÍÑÀ¤òÄÉµá¡£¥ß¥Ã¥É¥½ー¥ë¤Ë¤ÏÌÚÌÜÄ´¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þー¥Ö¥ë¤òÇÛ¤·¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ÈÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿¹âÌ©ÅÙEVAÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥¦¥È¥½ー¥ëÁ´ÌÌ¤ËËÉ³ê¥é¥Ðー¤òÅ½¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±«¾å¤¬¤ê¤ÎÏ©ÌÌ¤Ê¤É¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º°Â¿´¤·¤ÆÃåÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡§ÃãÌÊ¥Ç¥Ë¥à¤È¥ì¥¶ー¤Î¼Á´¶
É¡½ï¤Ë¤Ï¡¢»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É¤ËÌ£¤ï¤¤¤¬Áý¤¹¡ÖÃãÌÊ¥Ç¥Ë¥à¡×¤òºÎÍÑ¡£Á°ÄÚ(»Ø¤Ë¿¨¤ì¤ëÉôÊ¬)¤ÈÉ¡½ïÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ÂÅö¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤¤¹âÉÊ¼Á¤Ê¥ì¥¶ー(¥Ö¥é¥¦¥ó¡¿¥Û¥ï¥¤¥È)¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÏÂÁõ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥Ç¥Ë¥à¤ä¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¦¥§¥¢¤Ë¤âÆëÀ÷¤à¥â¥À¥ó¤Ê°ìÂ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
É¡½ïÊÌ»²¹ÍÎã
¥«¥é¥¹É½
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§ ËÜ¾öÉ½¥é¥Ðー¥½ー¥ëÁðÍú ÃãÌÊ¥Ç¥Ë¥àÄÚÄÌÉ¡½ï
»ÅÍÍ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÃãÃÝ(¥Ê¥Á¥å¥é¥ë) ¡¿ ±¨(¥Á¥ã¥³ー¥ë)
ÁÇºà¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ É½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Å·Á³ÃÝÈé(ËÜ¾öÉ½)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ É¡½ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÃãÌÊ¥Ç¥Ë¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Á°ÄÚ¡¦É¡½ïÎ¢¡§¥ì¥¶ー(¥Ö¥é¥¦¥ó¡¿¥Û¥ï¥¤¥È)
¥½ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡§ ¹âÌ©ÅÙEVA ¡Ü ¥é¥Ðー
¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡§ L ¡¿ LL
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 19,800±ß(ÀÇ¹þ)
¼õÃí´ü´Ö¡¡¡¡¡§ 2026Ç¯2·î～4·îËö
Ç¼ÉÊÍ½Äê¡¡¡¡¡§ 2026Ç¯6·î¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷
YouTube¥·¥çー¥ÈÆ°²è¥ê¥ó¥¯¡§ https://youtube.com/shorts/wjRXAZqMUAo
¡ÚË¡¿Í¡¦¥Ö¥é¥ó¥É´Ø·¸¼ÔÍÍ¤Ø¡§OEM¡¦ÊÌÃí¤Î¤´°ÆÆâ¡Û
DEN PROJECT¤Ç¤Ï¡¢ËÜµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤Î´ÛÆâÍú¤¤ä¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÍÍ¤ÎÊÌÃíÀ½ºî¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤Î¹ï°õ
¡¦ÃÏ°èÁÇºà(ÃÏ»ºÀ¸ÃÏ¤Ê¤É)¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿É¡½ï¤Ø¤ÎÊÑ¹¹
¡¦¾®¥í¥Ã¥È¤«¤é¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÁêÃÌ
ÆüËÜ¤Î¼ê»Å»ö¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢µ®¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤´Äó°Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨OEM°Æ·ï¤Ï¡¢À½ºî´ü´Ö¤È¤·¤ÆÌó2¥ö·î¤Û¤ÉÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÃãÃÝ(¥Á¥ã¥¿¥±)
±¨(¥«¥é¥¹)