¥ì¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÄÌÚ ¸÷ÃË)¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¤½Ï¤Ê¤ªÈ©´Ä¶¤ò¹Í¤¨¤¿¥ì¥Ã¥¯ÆÈ¼«¤Î¿·µ»½Ñ¡È¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ô¥§ー¥ë½èÊý¡É¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡ØÁÇÈ©¤¹¤³¤ä¤«Àë¸À ¤ª¤·¤ê¤Õ¤¥·¥êー¥º¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯3·îÃæ½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Ù¥ÓーÍÑÉÊÀìÌçÅ¹¤ª¤è¤ÓEC¥µ¥¤¥ÈÅù¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÈ©¹Ó¤ì¤ËÇº¤à¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¹¤³¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò´ê¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³«È¯¤ÎÇØ·Ê¡Û
Åö¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬°ìÅÙ¤Ï¤ª¤à¤Ä¤«¤Ö¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¥ÁÛ¡×¡ÖÇº¤ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¤·¤ê¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ËË¡¦¸ý¤Þ¤ï¤ê¡¦¼ó¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤ÎÈ©¹Ó¤ì¤ËÇº¤àÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¤à¤Ä¤«¤Ö¤ì¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢(1)¥à¥ì¡¦(2)Ëà»¤¡¦(3)»É·ã¤Î3¤Ä¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤ÎÇö¤µ¤·¤«¤Ê¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ©¤Ï¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬Ì¤È¯Ã£¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤ª¤à¤ÄÆâ¤Ê¤É¤Î¡Ö¥à¥ì¡×¤¿ÈéÉæ¤Ï¤Õ¤ä¤±¤Æ½ý¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¡¢¿¡¤¼è¤ê»þ¤Î¡ÖËà»¤¡×¤ä±ø¤ì»Ä¤ê¤Ë¤è¤ë¡Ö»É·ã¡×¤¬¡¢ÈéÉæ¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ý¼þ¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤è¤À¤ì¤ä¿©¤Ù»Ä¤·¤ÎÉÕÃå¤¬»É·ã¤È¤Ê¤ê¡¢ÈéÉæ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë·Ò¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ©¹Ó¤ì¤òËÉ¤°¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥Ç¥ê¥±ー¥È¤ÊÈ©´Ä¶¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¡È¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ô¥§ー¥ë½èÊý¡É¤òÆÈ¼«³«È¯¡£¡ØÁÇÈ©¤¹¤³¤ä¤«Àë¸À¡Ù¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤·¤ê¤Õ¤¡¦¼ê¸ý¤Õ¤¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·µ»½Ñ¡È¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ô¥§ー¥ë½èÊý¡É¡Û
¥Ç¥ê¥±ー¥È¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ©´Ä¶¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢»É·ã¤È¤Ê¤ë±ø¤ì¤ò¡ÖÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤Æ¡×¿¡¤¼è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¦¤ë¤ª¤¤¡×¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¼é¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¿·³«È¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ô¥§ー¥ë½èÊý¤Ç¤¹¡£
¡¦¤¦¤ó¤Á¤òÉâ¤«¤»¤Æ¥ª¥Õ¡§¤¦¤ó¤Á¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÌýÊ¬¤ËÁÇÁá¤¯¤Ê¤¸¤à¤«¤é¡¢¥é¥¯¤Ë¿¡¤¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦Ëà»¤¥ì¥¹¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¡¡¡§±ø¤ì¤ò¿¡¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡¢²¿ÅÙ¤â¤³¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯Ëà»¤¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦¤¦¤ë¤ª¤¤¡õ¤Ê¤á¤é¤«¡¡¡§¿¡¤¼è¤Ã¤¿¸å¤â¤¦¤ë¤ª¤Ã¤Æ¡¢È©¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤¤¤Ê¤á¤é¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¡ÚÁÇÈ©¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡Û
¡¦6¤Ä¤ÎÌµÅº²Ã¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§¥Ñ¥é¥Ù¥ó¡¢PG*4¡¢IPBC*5¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¢¹áÎÁ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ãå¿§ÎÁ¡¢ÌµÅº²Ã¡£
¡¦ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ©¤ÈÆ±¤¸¼å»ÀÀ¡§ÉÒ´¶È©¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß*6
¡¦¿åÊ¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î»ÈÍÑ´¶¡¡¡¡¡§¿åÊ¬¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤ó¤À¥·ー¥È¤Ç¡¢¤¹¤ë¤Ã¤È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿¡¤¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ü¼ê¥·ー¥ÈºÎÍÑ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥è¥ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¡¤¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ö4 ¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¥°¥ê¥³ー¥ë
¡ö5 ¥Ö¥Á¥ë¥«¥ë¥Ð¥ß¥ó»À¥è¥¦²½¥×¥í¥Ô¥Ë¥ë
¡ö6¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÈéÉæ»É·ã¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
2026Ç¯3·îÃæ½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä³«»Ï
¡Ú¾¦ÉÊ°ìÍ÷¡Û
SH¾å¼Á¸ü¼ê¤ª¤·¤ê¤Õ¤50Ëç¡ß3
SH¤ä¤ï¤é¤«¤ª¤·¤ê¤Õ¤58Ëç¡ß3
SH¤ä¤ï¤é¤«¼ê¸ý¤Õ¤60Ëç¡ß3
SH¥¿¥ª¥ëµé¸ü¼êÂçÈ½¼ê¸ý¤Õ¤10Ëç¡ß2
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¥ªー¥×¥ó²Á³Ê
¡Ú¥ì¥Ã¥¯¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Úー¥¸¡Û
https://www.lec-online.com/c/01babywipes/4560319053440
¡ÚLec.Be(¥ì¥Ã¥¯¥Óー)¤È¤Ï¡Û
¡Ò¥ì¥Ã¥¯¥Óー¡Ó
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤ä¾ðÊó¤Ï¼¡¡¹¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¾¦ÉÊ¤ä¾ðÊó¤¬ÂçÎÌ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔ°Â¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¼«Ê¬¤Î¼«Í³¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê°é»ù¤È¤¤¤¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¡¢º£¡¢ÆüËÜÃæ¤Î¥Þ¥Þ¤È¥Ñ¥Ñ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡¢¾¯¤·¤Ç¤â·Ú¤¯¤·¤¿¤¤¡£¾¯¤·¤Ç¤âÀ¸³è¤¬³Ú¤·¤¯¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢¥ì¥Ã¥¯¥Óー¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¸¤æ¤¦¤Ë¡¢¤¿¤Î¤·¤¯¡¢¤ª¤ª¤¤¯¤Ê¤í¤¦¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥¯¥Óー¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¢¥Þ¥Þ¤ä¥Ñ¥Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤è¤ê¼«Í³¤Ê»Ò°é¤Æ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§ https://lecbe.jp/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§ ¥ì¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ¢©104-0031¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶2-1-3 µþ¶¶¥È¥é¥¹¥È¥¿¥ïー8F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ ÀÄÌÚ ¸÷ÃË
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 1983Ç¯3·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ ÆüÍÑÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
HP¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.lecinc.co.jp/
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¡Û
¥ì¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤ªµÒÍÍ¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー
TEL¡§03-3527-2650