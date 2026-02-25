TOSACO¡¢ÅÚº´¤Î¡Ö¤ª¤¤ã¤¯¡×2026¤Ë¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á²°ÂæÂ¼¤ÈÅÚº´¤ÎÂçºÂÉß¤Ë½ÐÅ¹·èÄê
¹âÃÎ¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¾úÂ¤½êTOSACO(¹âÃÎ¥«¥ó¥Ñー¥Ë¥å¥Ö¥ë¥ï¥êー)¤¬¡¢¡ÖÅÚº´¤Î¡Ö¤ª¤¤ã¤¯¡×2026¡×¤Î¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¤¤ã¤¯¡×¤È¤Ï¡¢ÅÚº´¤ÎÅÁÅý¤ª¤¤ã¤¯Ê¸²½¤ò¸½ÂåÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡¢²°Âæ¥°¥ë¥á¤äÂçºÂÉß¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤À¹¤ê¾å¤¬¤ë¹âÃÎºÇÂçµé¤Î½Õº×¤ê¡£¹âÃÎ¤ÎÇ®¶¸¤¬³¹¤òÊñ¤à°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
3·î7Æü(ÅÚ)¡¦8Æü(Æü)¤ÏÅìÍÎÅÅ²½Ãæ±û¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á²°ÂæÂ¼¡×¡¢3·î14Æü(ÅÚ)¡¦15Æü(Æü)¤ÏÆ±²ñ¾ì¤Ç¤Î¡ÖÅÚº´¤ÎÂçºÂÉß¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¹âÃÎ¤ÎË¤«¤Ê¿©ºà¤ÈTOSACO¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Óー¥ë¤¬Í»¹ç¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ËÅÚº´¤Î¿©¤È¼ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¹âÃÎ¤Îº²¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìËÜ¤Ï¡¢ÅÚº´¤Î¡Ö¤ª¤¤ã¤¯¡×¤Ç°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëÅÚº´¤Î·æºî¥Óー¥ë¤Ç¤¹¡£
¢£TOSACO¤ÎÌ¥ÎÏ
TOSACO¤Ï¡ÖÃÏ°è¸¶ÎÁ¡¦ÃÏ°è½Û´Ä¡¦¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤ò¥Ý¥ê¥·ー¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¹âÃÎ¤ÎÁÇºà(ÅÚº´Ê¸Ã¶¡¢¹õÅü¡¢ÜÒ¤Î¼Â¤Ê¤É)¤ò»È¤Ã¤¿¥Óー¥ë¤òÅ¸³«¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤µ¤³¤äÜÒ¤Î¿¹¥Ø¥¤¥¸ー¡×¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡¦¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á²°ÂæÂ¼(3/7-8)
¹âÃÎ¸©¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤äBµé¥°¥ë¥á¡¢ÃÏ¼ò¡¢ÅÚº´Ê¸Ã¶¤Ê¤É¤Î½Õ¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤¬½¸·ë¡£10:00～21:00³«ºÅ¡¢Æþ¾ìÌµÎÁ(°û¿©ÍÎÁ)¡£ÍÎÁÀÊÍ½Ìó¤Ï2·î1Æü³«»Ï¡£
https://tosa-okyaku.com/events/gotouchi-gourmet/
¡¦ÅÚº´¤ÎÂçºÂÉß(3/14-15)
ÅÚº´¤é¤·¤¤¤ªºÂÉßÂÎ¸³¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç½ç¼¡¹¹¿·¡£
https://tosa-okyaku.com/events/tosa-ohzashiki/
¢£ÅÚº´¤Î¡Ö¤ª¤¤ã¤¯¡×2026¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅÚº´¤Î¡Ö¤ª¤¤ã¤¯¡×2026¤Ï¡¢¹âÃÎ¤Î½Õ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÂçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£TOSACO¤Î½ÐÅ¹¤Ç¡¢¥Óー¥ë°¦¹¥²ÈÉ¬¸«¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È( https://tosa-okyaku.com/ )¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£