¡ÚWeb¥Þー¥±¤Î¾ï¼±¤òµ¿¤¨¡Û¹¹ðÈñ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò´°Á´ÇÓ½ü¡¡ºÎÍÑ¥³¥¹¥È1/3¤Ç¡È¼«¼Ò¥Þー¥±Éô¡É¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡ÖM-UNITE¡×¤¬¥µー¥Ó¥¹³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒSIMPLE(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£ Î¼)¤Ï¡¢WebÃ´ÅöÉÔºß¤Î´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡¢ÀïÎ¬Àß·×¤«¤é¹¹ð±¿ÍÑ¡¢À©ºî¤Þ¤Ç¤ò°ì³çÂå¹Ô¤¹¤ëWeb¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖM-UNITE(¥¨¥à¥æ¥Ê¥¤¥È)¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÚURL¡Û https://m-unite.co.jp/
¢£ Web¹¹ð¶È³¦¤ËÌ¢±ä¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê
¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Web¹¹ð±¿ÍÑ¤òÂåÍýÅ¹¤Ë°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ïº¬¿¼¤¤ÌäÂê¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬¼ÂºÝ¤Î¹¹ð´ÉÍý²èÌÌ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÂåÍýÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¹¹ðÇÞÂÎ(Google¡¢Yahoo!¡¢MetaÅù)¤Ø»ÙÊ§¤¦¼ÂÈñ¤ÈÂåÍýÅ¹¼ê¿ôÎÁ¤ò¹ç»»¤·¤ÆÀÁµá¤¹¤ë·Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Î¶â³Û¤¬±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¥Þー¥¸¥ó¤¬ÉÔÅö¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀìÌçÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤ÆÂÅÅöÀ¤¬È½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÆ©ÌÀÀ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ë¡×¤³¤¦¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢M-UNITE¤ÏÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ M-UNITE¤¬ÃÇ¹Ô¤¹¤ë¡ÖÆ©ÌÀÀ¡×¤Î3¸¶Â§
M-UNITE¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¡Ö³°Éô¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
1.¹¹ð¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î´°Á´³«¼¨¡¦Ä¾ÀÜ»ÙÊ§¤¤ ¹¹ðÇÞÂÎÈñ¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬³ÆÇÞÂÎ¤ØÄ¾ÀÜ¥«ー¥ÉÅù¤Ç»ÙÊ§¤¦·ÁÂÖ¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï´ÉÍý²èÌÌ¤ò¾ï¤Ë¶¦Í¤·¡¢1±ßÃ±°Ì¤Þ¤Ç¡Ö²¿¤Ë¡¢¤Ê¤¼»È¤Ã¤¿¤«¡×¤ò²Ä»ë²½¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤¬ÊªÍýÅª¤Ëµ¯¤³¤êÆÀ¤Ê¤¤´Ä¶¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
2.¡ÖÅö»ö¼Ô°Õ¼±¡×¤ò»ý¤Ã¤¿¥Áー¥àÂÎÀ© Ã±¤Ê¤ë¡Ö³°ÃíÀè¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ®¼Ò¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¼ÂÌ³¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÍýÅ¹¤Î¡ÖÍ½»»¤ò¾Ã²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤È¤Ï·èÊÌ¤·¡¢ROI(Åê»ñÂÐ¸ú²Ì)¤ÎºÇÂç²½¤òÍ£°ì¤Î¥´ー¥ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£
3.¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î¼ÒÆâÃßÀÑ(Ã¦¡¦Â°¿Í²½)»Üºö¤Îº¬µò¤ä²¾Àâ¡¢¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥É¥¥å¥á¥ó¥È²½¤·¤Æ¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£·ÀÌó´ü´Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¼ÒÆâ¤Ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃÎ¸«¤¬»Ä¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿¼¹ï¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¿ÍºàÉÔÂ¤ò²ò·è¤¹¤ë¡ÖºÎÍÑ¥³¥¹¥È¤ÎÂçÉýºï¸º¡×Â¨ÀïÎÏ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Áー¥à¤òÄó¶¡
Web¥Þー¥±¥¿ー¤ÎºÎÍÑÆñ°×ÅÙ¤ÏÇ¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà1¿Í¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤«¤«¤ë¾Ò²ð¼ê¿ôÎÁ(Ç¯¼ý¤Î35¡óÁ°¸å)¤ä¡¢¸ÇÄêÈñ(¼Ò²ñÊÝ¸±¡¦Ê¡Íø¸üÀ¸)¡¢¶µ°é¥³¥¹¥È¤ÏÇ¯´Ö1,000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥±ー¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
M-UNITE¤Ï¡¢¤³¤ì¤éËÄÂç¤Ê¡ÖºÎÍÑ¡¦°Ý»ý¥³¥¹¥È¡×¤òÊÑÆ°Èñ²½¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Áー¥à¤ò¡¢Àµ¼Ò°÷1¿Í¤ò¸Û¤¦¤è¤ê¤â°µÅÝÅª¤ËÄã¤¤¥³¥¹¥È(·î³Û25Ëü±ß～)¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë¼ÒÆâ¤Ë¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
M-UNITE¤Ï¡¢ÀïÎ¬Àß·×¡¢¹¹ð±¿ÍÑ¡¢SEO¡¢LPÀ©ºî¡¢²òÀÏ(GA4/GTM)¤Î³ÆÀìÌç¥¹¥¥ë¤ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¤·¡¢Àµ¼Ò°÷¤ò¸Û¤¦¤è¤ê¤â°µÅÝÅª¤ËÄã¤¤¥ê¥¹¥¯¤È¥³¥¹¥È¤Ç¡¢Â¨ÀïÎÏ¤Î¥Áー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡¦ÎÁ¶â¥×¥é¥ó
¤ªµÒÍÍ¤Î»ö¶È¥Õ¥§ー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢½ÀÆð¤Ê4¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üP1¡§¥é¥¤¥È¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó(·î³Û250,000±ß～) ¹¹ð±¿ÍÑ¤ÎºÇÅ¬²½¡¢ÌµÂÌ¤Ê¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤ËÆÃ²½¡£
¡üP2¡§ÀïÎ¬¥Ùー¥·¥Ã¥¯(·î³Û400,000±ß～) ¶¥¹çÄ´ºº¡¦ÀïÎ¬Î©°Æ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿½¸µÒ´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¡£
¡üP3¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¶¯²½(·î³Û550,000±ß～) LPÀ©ºî¡¦²þÁ±¤ò´Þ¤ß¡¢À®ÌóÎ¨(CVR)¤òÅ°ÄìÄÉµá¡£
¡üP4¡§¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹ÂåÂØ(·î³Û700,000±ß～) Web»ö¶ÈÉô¤ò´Ý¤´¤È³°Ãí¡£ÀïÎ¬¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤ÇÁ´ÎÎ°è¤ò¥«¥Ðー¡£
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡¦ÎÁ¶â¥×¥é¥ó
¢£ ÂåÉ½¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡ÖWeb¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢ËâË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÏÆ»¤Ê²¾Àâ¤È¸¡¾Ú¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡ØÀ¿¼Â¤µ¡Ù¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤¬¡ØËÜÅö¤ËÈñÍÑ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¶È³¦¤Î¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¸æ¼Ò¤Î¡Ø¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸ºâÉÛ¡¢Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Á¡¢¿ô»ú¤Èº¬µò¤¬¸«¤¨¤ë·Á¤Ç¶¦¤ËÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒSIMPLE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÖÊ£»¨¤ÊWeb¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢À¿¼Â¤Ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£ÀïÎ¬Àß·×¡¢¹¹ð±¿ÍÑ¡¢¤½¤·¤Æ¹âÅÙ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Þ¤Ç¤ò°ì¼Ò¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒSIMPLE
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ º´Æ£ Î¼
½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®2-10-3
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2022Ç¯12·î
URL¡¡¡¡ ¡§ https://simple-g.jp
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Web¥µ¥¤¥È¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¼õÂ÷³«È¯»ö¶È¡¢Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È